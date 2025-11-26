Las respuestas al crucigrama del 26 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Tierras cultivables”
LA NACION
El crucigrama de este 25 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 8 debe responder a la definición de qué es “Conjunto de sonidos combinados con armonía”, mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en “‘Danos hoy nuestro pan de ___ día...’”. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Tierras cultivables
Campos
7. Género de Jay-Z
Rap
10. Percibiera el aroma
Oliera
11. Prefijo que indica un factor de diez
Deca
12. Relativo a los apetitos del cuerpo
Carnal
13. ‘¿Quiénes son ___ dos?’
Esos
14. Partes de algunos jarrones
Asas
15. Aquel que hace trajes a medida
Sastre
17. Estacionada
Aparcada
19. Casa de moda de Italia
Prada
22. Colocan en determinado lugar
Ponen
23. Vuelven, regresan
Retornan
25. Impalpable, incorpóreo
Etéreo
26. Pedazo de madera grueso y corto
Taco
30. Furor, enojo ciego
Sana
31. Hablar con alguien de un asunto
Tratar
33. Poemas cantados
Odas
34. Quitado con violencia
Robado
35. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos
Sos
36. ___ rojas: estrellas pequeñas y relativamente frías
Enanas
Verticales
1. ___-Cola
Coca
2. Partes de un A320
Alas
3. Pieza para asegurar la puntería
Mira
4. Mujeres con espíritu crítico
Pensadoras
5. Se comunica con los santos
Ora
6. Condimento o baile
Salsa
7. Sustraen cantidades
Restan
8. Conjunto de sonidos combinados con armonía
Acorde
9. Caminan por distracción
Pasean
11. Retiraba una porción
Descontaba
16. Instrumento musical de forma triangular
Arpa
18. Cese el movimiento
Pare
19. Confinados por orden judicial
Presos
20. Puesto a prueba
Retado
21. La ciudad del templo de Zeus Olímpico
Atenas
24. ‘El jorobado de ___ Dame’, película
Notre
27. Fijan con cuerdas
Atan
28. ‘Danos hoy nuestro pan de ___ día...’
Cada
29. Uno de los cuatro palos de la baraja
Oros
32. Bebida alcohólica de olor y sabor fuerte
Ron
