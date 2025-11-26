Las respuestas al crucigrama del 26 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 25 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 8 debe responder a la definición de qué es “Conjunto de sonidos combinados con armonía”, mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en “‘Danos hoy nuestro pan de ___ día...’”. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Tierras cultivables

Campos

7. Género de Jay-Z

Rap

10. Percibiera el aroma

Oliera

11. Prefijo que indica un factor de diez

Deca

12. Relativo a los apetitos del cuerpo

Carnal

13. ‘¿Quiénes son ___ dos?’

Esos

14. Partes de algunos jarrones

Asas

15. Aquel que hace trajes a medida

Sastre

17. Estacionada

Aparcada

19. Casa de moda de Italia

Prada

22. Colocan en determinado lugar

Ponen

23. Vuelven, regresan

Retornan

25. Impalpable, incorpóreo

Etéreo

26. Pedazo de madera grueso y corto

Taco

30. Furor, enojo ciego

Sana

31. Hablar con alguien de un asunto

Tratar

33. Poemas cantados

Odas

34. Quitado con violencia

Robado

35. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos

Sos

36. ___ rojas: estrellas pequeñas y relativamente frías

Enanas

Verticales

1. ___-Cola

Coca

2. Partes de un A320

Alas

3. Pieza para asegurar la puntería

Mira

4. Mujeres con espíritu crítico

Pensadoras

5. Se comunica con los santos

Ora

6. Condimento o baile

Salsa

7. Sustraen cantidades

Restan

8. Conjunto de sonidos combinados con armonía

Acorde

9. Caminan por distracción

Pasean

11. Retiraba una porción

Descontaba

16. Instrumento musical de forma triangular

Arpa

18. Cese el movimiento

Pare

19. Confinados por orden judicial

Presos

20. Puesto a prueba

Retado

21. La ciudad del templo de Zeus Olímpico

Atenas

24. ‘El jorobado de ___ Dame’, película

Notre

27. Fijan con cuerdas

Atan

28. ‘Danos hoy nuestro pan de ___ día...’

Cada

29. Uno de los cuatro palos de la baraja

Oros

32. Bebida alcohólica de olor y sabor fuerte

Ron