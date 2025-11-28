Las respuestas al crucigrama del 28 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Cajas para guardar objetos de valor”
LA NACION
El crucigrama de este 28 de noviembre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 25 debe responder a la definición de qué es “Hombre primitivo”, mientras que el interrogante 29 se resuelve con la palabra faltante en “‘No le ___ peras al olmo’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Uva ___, fruta deshidratada
PASA
5. Bruñe, lustra
PULE
9. Última letra del alfabeto griego
OMEGA
11. Que tiene achaques de la vejez
SENIL
12. Niñas pequeñas
NENAS
13. Cajas para guardar objetos de valor
ARCAS
14. Indiscreta, inoportuna
ENTREMETIDA
16. Atender las súplicas
OÍR
17. Parte del sistema reproductor femenino
ÚTERO
18. Caminan a pie
ANDAN
20. Envuelve, cerca
RODEA
22. “... y otras cosas por el estilo”
ETC
25. Hombre primitivo
CAVERNÍCOLA
28. Situación de prisa o urgencia
APURO
29. “No le ___ peras al olmo”
PIDAS
30. Aposento para fiestas y visitas
SALÓN
31. Rendí culto
ADORÉ
32. Pueden ser de metal o cebolla
AROS
33. Mamíferos en áreas boscosas y montañosas
OSOS
Verticales
1. ___ de pie: da forma a una cosa
PONE
2. Muy agradable
AMENO
3. Viví una emoción
SENTÍ
4. Asideros, mangos
AGARRADEROS
5. Que ha sido propiedad de alguien
PERTENECIDO
6. Sujetar una bestia al yugo
UNCIR
7. Muy atareado
LIADO
8. La reina de “Frozen”
ELSA
10. Preparé a la brasa
ASÉ
11. Arma que se dispara como una flecha
SAETA
15. Hacen cambios
MUDAN
19. Emperador en los Juegos Olímpicos de 67
NERÓN
20. Afeitar la barba
RAPAR
21. Célula reproductora de la mujer
ÓVULO
23. Cada uno de ellos, sin excepción
TODOS
24. Con un color más cercano al blanco
CLARO
25. Escaque del tablero de ajedrez
CASA
26. Tipo de cerveza amarga
IPA
27. Personas que destacan por sus cualidades en su profesión
ASES
