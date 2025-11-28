Las respuestas al crucigrama del 28 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 28 de noviembre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 25 debe responder a la definición de qué es “Hombre primitivo”, mientras que el interrogante 29 se resuelve con la palabra faltante en “‘No le ___ peras al olmo’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales





1. Uva ___, fruta deshidratada

PASA

5. Bruñe, lustra

PULE

9. Última letra del alfabeto griego

OMEGA

11. Que tiene achaques de la vejez

SENIL

12. Niñas pequeñas

NENAS

13. Cajas para guardar objetos de valor

ARCAS

14. Indiscreta, inoportuna

ENTREMETIDA

16. Atender las súplicas

OÍR

17. Parte del sistema reproductor femenino

ÚTERO

18. Caminan a pie

ANDAN

20. Envuelve, cerca

RODEA

22. “... y otras cosas por el estilo”

ETC

25. Hombre primitivo

CAVERNÍCOLA

28. Situación de prisa o urgencia

APURO

29. “No le ___ peras al olmo”

PIDAS

30. Aposento para fiestas y visitas

SALÓN

31. Rendí culto

ADORÉ

32. Pueden ser de metal o cebolla

AROS

33. Mamíferos en áreas boscosas y montañosas

OSOS

Verticales





1. ___ de pie: da forma a una cosa

PONE

2. Muy agradable

AMENO

3. Viví una emoción

SENTÍ

4. Asideros, mangos

AGARRADEROS

5. Que ha sido propiedad de alguien

PERTENECIDO

6. Sujetar una bestia al yugo

UNCIR

7. Muy atareado

LIADO

8. La reina de “Frozen”

ELSA

10. Preparé a la brasa

ASÉ

11. Arma que se dispara como una flecha

SAETA

15. Hacen cambios

MUDAN

19. Emperador en los Juegos Olímpicos de 67

NERÓN

20. Afeitar la barba

RAPAR

21. Célula reproductora de la mujer

ÓVULO

23. Cada uno de ellos, sin excepción

TODOS

24. Con un color más cercano al blanco

CLARO

25. Escaque del tablero de ajedrez

CASA

26. Tipo de cerveza amarga

IPA

27. Personas que destacan por sus cualidades en su profesión

ASES