Las respuestas al crucigrama del 24 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Secuencia de viñetas que cuenta una historia”
LA NACION
El crucigrama de este 24 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 8 debe responder a la definición de qué es “Guía espiritual hindú”, mientras que el interrogante 16 se resuelve con la palabra faltante en “‘Todos ___ iguales’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Secuencia de viñetas que cuenta una historia
CÓMIC
6. Dejar en herencia
LEGAR
11. Objeta, refuta
OPONE
12. Admita
ASUMA
13. Calculan el tamaño
MIDEN
14. Unos diferentes
OTROS
15. Unidas
ANEXAS
17. Nacido en Kazán u Omsk
RUSO
18. Mujer conferenciante
ORADORA
20. Lanza un ataque
ACOMETE
22. Cambiado, mudado
TROCADO
24. Por poco
CASI
27. Secreto
SIGILO
29. Suprimí
OMITÍ
31. Madre de Aquiles, en la mitología griega
TETIS
32. ___ mental: estado de equilibrio psíquico
SALUD
33. Como debe ser (2 palabras)
A MODO
34. Electrodo positivo
ÁNODO
35. Peculiares
RAROS
Verticales
1. Signo ortográfico en 22-Horizontal
COMA
2. Formo un juicio
OPINO
3. Refrena
MODERA
4. Ausencia de precisión
INEXACTITUD
5. Espacio redondo y cercado en un jardín
CENADOR
6. Lengua tonal de Asia
LAO
7. Engaño astuto y habilidoso
ESTRATAGEMA
8. Guía espiritual hindú
GURÚ
9. Libro de la Biblia ubicado entre Joel y Abdías
AMÓS
10. Liso y sin relieves
RASO
16. “Todos ___ iguales”
SOMOS
19. Decir versos en voz alta
RECITAR
21. Profesional que trabaja adaptando textos de libros
EDITOR
23. Percibido (el aroma)
OLIDO
24. Objeto sin especificar
COSA
25. Capital de Jordania
AMÁN
26. Almacén de cereales
SILO
28. Animales como los pandas
OSOS
30. Fuera de sí
IDO
