Las respuestas al crucigrama del 24 de octubre de 2025

El crucigrama de este 24 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 8 debe responder a la definición de qué es “Guía espiritual hindú”, mientras que el interrogante 16 se resuelve con la palabra faltante en “‘Todos ___ iguales’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales





1. Secuencia de viñetas que cuenta una historia

CÓMIC

6. Dejar en herencia

LEGAR

11. Objeta, refuta

OPONE

12. Admita

ASUMA

13. Calculan el tamaño

MIDEN

14. Unos diferentes

OTROS

15. Unidas

ANEXAS

17. Nacido en Kazán u Omsk

RUSO

18. Mujer conferenciante

ORADORA

20. Lanza un ataque

ACOMETE

22. Cambiado, mudado

TROCADO

24. Por poco

CASI

27. Secreto

SIGILO

29. Suprimí

OMITÍ

31. Madre de Aquiles, en la mitología griega

TETIS

32. ___ mental: estado de equilibrio psíquico

SALUD

33. Como debe ser (2 palabras)

A MODO

34. Electrodo positivo

ÁNODO

35. Peculiares

RAROS

Verticales

1. Signo ortográfico en 22-Horizontal

COMA

2. Formo un juicio

OPINO

3. Refrena

MODERA

4. Ausencia de precisión

INEXACTITUD

5. Espacio redondo y cercado en un jardín

CENADOR

6. Lengua tonal de Asia

LAO

7. Engaño astuto y habilidoso

ESTRATAGEMA

8. Guía espiritual hindú

GURÚ

9. Libro de la Biblia ubicado entre Joel y Abdías

AMÓS

10. Liso y sin relieves

RASO

16. “Todos ___ iguales”

SOMOS

19. Decir versos en voz alta

RECITAR

21. Profesional que trabaja adaptando textos de libros

EDITOR

23. Percibido (el aroma)

OLIDO

24. Objeto sin especificar

COSA

25. Capital de Jordania

AMÁN

26. Almacén de cereales

SILO

28. Animales como los pandas

OSOS

30. Fuera de sí

IDO