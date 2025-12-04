Las respuestas al crucigrama del 4 de diciembre de 2025

El crucigrama de este 4 de diciembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 27 debe responder a la definición de qué es “Dios griego del vino”, mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en “Bodas de ___: vigesimoquinto aniversario de un acontecimiento.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Uno de los palos de la baraja española

COPAS

6. Zeus, para Perseo

PADRE

11. Reduje la proximidad

ALEJÉ

12. Dirigir la mirada con atención hacia algún sitio

OJEAR

13. Árbol de frutos ovalados

PERAL

14. Impresión repentina causada por espanto

SUSTO

15. Corteza de encina

TAN

16. Recién hechos

FRESCOS

18. ___ Clapton, cantante de ‘Change The World’

ERIC

20. ___ Martin, marca británica de automóviles de lujo

ASTON

21. Carcomen, desgastan

CORROEN

23. Ventila

AIREA

24. Señal de detención inglesa

STOP

27. Dios griego del vino

DIONISO

29. Cuidadora de niños

AYA

30. Ciudad minera de Alemania

ESSEN

31. Tener noticias sobre una cosa

SABER

33. Bodas de ___: vigesimoquinto aniversario de un acontecimiento

PLATA

34. ___ 2600, videoconsola antigua

ATARI

35. Usar la balanza

PESAR

36. Saltarinas del estanque

RANAS

Verticales

1. Reciba una señal

CAPTE

2. Engrasar, aceitar

OLEAR

3. Sumamente nocivas

PERNICIOSAS

4. Interjección para denotar aprobación

AJA

5. ___-service: autoservicio

SELF

6. Sin control sobre sí mismo

POSESO

7. Cambios para mejorar

AJUSTES

8. Sustraían parte de algo

DESCONTABAN

9. Roedor simpático

RATÓN

10. Dios griego, hijo de Afrodita

EROS

17. Extrañas y singulares

RARAS

19. Instrumento musical mayor que el clarín

CORNETA

22. Tener predominio

REINAR

23. Separe de las otras cosas

AISLÉ

25. Escuchara

OYERA

26. Sede del Louvre y Notre Dame

PARÍS

27. Johnny ___, interpretó a Willy Wonka

DEPP

28. Tener arrojo

OSAR

32. Sujeta con una cuerda

ATA