Las respuestas al crucigrama del 4 de diciembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Dios griego del vino”
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El crucigrama de este 4 de diciembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 27 debe responder a la definición de qué es “Dios griego del vino”, mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en “Bodas de ___: vigesimoquinto aniversario de un acontecimiento.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Uno de los palos de la baraja española
COPAS
6. Zeus, para Perseo
PADRE
11. Reduje la proximidad
ALEJÉ
12. Dirigir la mirada con atención hacia algún sitio
OJEAR
13. Árbol de frutos ovalados
PERAL
14. Impresión repentina causada por espanto
SUSTO
15. Corteza de encina
TAN
16. Recién hechos
FRESCOS
18. ___ Clapton, cantante de ‘Change The World’
ERIC
20. ___ Martin, marca británica de automóviles de lujo
ASTON
21. Carcomen, desgastan
CORROEN
23. Ventila
AIREA
24. Señal de detención inglesa
STOP
27. Dios griego del vino
DIONISO
29. Cuidadora de niños
AYA
30. Ciudad minera de Alemania
ESSEN
31. Tener noticias sobre una cosa
SABER
33. Bodas de ___: vigesimoquinto aniversario de un acontecimiento
PLATA
34. ___ 2600, videoconsola antigua
ATARI
35. Usar la balanza
PESAR
36. Saltarinas del estanque
RANAS
Verticales
1. Reciba una señal
CAPTE
2. Engrasar, aceitar
OLEAR
3. Sumamente nocivas
PERNICIOSAS
4. Interjección para denotar aprobación
AJA
5. ___-service: autoservicio
SELF
6. Sin control sobre sí mismo
POSESO
7. Cambios para mejorar
AJUSTES
8. Sustraían parte de algo
DESCONTABAN
9. Roedor simpático
RATÓN
10. Dios griego, hijo de Afrodita
EROS
17. Extrañas y singulares
RARAS
19. Instrumento musical mayor que el clarín
CORNETA
22. Tener predominio
REINAR
23. Separe de las otras cosas
AISLÉ
25. Escuchara
OYERA
26. Sede del Louvre y Notre Dame
PARÍS
27. Johnny ___, interpretó a Willy Wonka
DEPP
28. Tener arrojo
OSAR
32. Sujeta con una cuerda
ATA
