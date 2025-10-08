Las respuestas al crucigrama del 8 de octubre de 2025

El crucigrama de este 8 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es “Caballo con el pelo de color canela”, mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en “‘El ___ es la poesía de los sentidos’: frase de Balzac.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Acepté

RECIBÍ

7. ___ Gucci, diseñador de moda

ALDO

11. Caballo con el pelo de color canela

ALAZÁN

12. Cereal utilizado para hacer aceite y harina

MAÍZ

13. Ciudad de Italia, capital de la provincia homónima

VERONA

14. Parte de la cabeza de un ave

PICO

15. Alter ___: el ‘otro yo’

EGO

16. Depósito

ALMACÉN

18. Sin asperezas

LISO

20. Déspota

TIRANO

21. McQueen, Jobs o Carell

STEVE

23. Embestir, acometer

ATACAR

26. Sustancia untuosa sobre la leche

NATA

30. Relativo a la unidad básica de la vida

CELULAR

32. 52, en números romanos

LII

33. ‘El ___ es la poesía de los sentidos’: frase de Balzac

AMOR

34. Moverse al compás de la música

BAILAR

36. Corte

TAJO

37. Redimí

LIBERÉ

38. Letras repetidas en ‘nunca’

ENES

39. Las rojas y las blancas son estrellas

ENANAS

Verticales

1. Maurice ___, compuso ‘Bolero’

RAVEL

2. Hice una selección

ELEGÍ

3. Costosos

CAROS

4. Subo

IZO

5. Eric ___, actor australiano

BANA

6. Que nunca se transforma

INALTERABLE

7. Protejan

AMPAREN

8. No eclesiástica ni religiosa

LAICA

9. Hablan

DICEN

10. Subproducto de la destilación del agua

OZONO

17. 1004, en números romanos

MIV

19. Sombríos

OSCUROS

22. ___ vez: quizá

TAL

23. Cumplí

ACATÉ

24. Sientan miedo

TEMAN

25. Hospede

ALOJE

27. Lily ___, cantante de ‘Smile’

ALLEN

28. Dignidad del Sumo Pontífice

TIARA

29. Buenos ___: capital de la Argentina

AIRES

31. Lluvia en inglés

RAIN

35. Caminaba de acá para allá

IBA