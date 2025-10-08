Las respuestas al crucigrama del 8 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Caballo con el pelo de color canela”
El crucigrama de este 8 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es “Caballo con el pelo de color canela”, mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en “‘El ___ es la poesía de los sentidos’: frase de Balzac.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Acepté
RECIBÍ
7. ___ Gucci, diseñador de moda
ALDO
11. Caballo con el pelo de color canela
ALAZÁN
12. Cereal utilizado para hacer aceite y harina
MAÍZ
13. Ciudad de Italia, capital de la provincia homónima
VERONA
14. Parte de la cabeza de un ave
PICO
15. Alter ___: el ‘otro yo’
EGO
16. Depósito
ALMACÉN
18. Sin asperezas
LISO
20. Déspota
TIRANO
21. McQueen, Jobs o Carell
STEVE
23. Embestir, acometer
ATACAR
26. Sustancia untuosa sobre la leche
NATA
30. Relativo a la unidad básica de la vida
CELULAR
32. 52, en números romanos
LII
33. ‘El ___ es la poesía de los sentidos’: frase de Balzac
AMOR
34. Moverse al compás de la música
BAILAR
36. Corte
TAJO
37. Redimí
LIBERÉ
38. Letras repetidas en ‘nunca’
ENES
39. Las rojas y las blancas son estrellas
ENANAS
Verticales
1. Maurice ___, compuso ‘Bolero’
RAVEL
2. Hice una selección
ELEGÍ
3. Costosos
CAROS
4. Subo
IZO
5. Eric ___, actor australiano
BANA
6. Que nunca se transforma
INALTERABLE
7. Protejan
AMPAREN
8. No eclesiástica ni religiosa
LAICA
9. Hablan
DICEN
10. Subproducto de la destilación del agua
OZONO
17. 1004, en números romanos
MIV
19. Sombríos
OSCUROS
22. ___ vez: quizá
TAL
23. Cumplí
ACATÉ
24. Sientan miedo
TEMAN
25. Hospede
ALOJE
27. Lily ___, cantante de ‘Smile’
ALLEN
28. Dignidad del Sumo Pontífice
TIARA
29. Buenos ___: capital de la Argentina
AIRES
31. Lluvia en inglés
RAIN
35. Caminaba de acá para allá
IBA
