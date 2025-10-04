Las respuestas al crucigrama del 4 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Animal grande que vive en bosques fríos”
LA NACION
El crucigrama de este 4 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 1 debe responder a la definición de qué es “Animal grande que vive en bosques fríos”, mientras que el interrogante 16 se resuelve con la palabra faltante en “Drive My ___, canción de los Beatles.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Destapé
ABRÍ
5. Uno de los principales centros industriales colombianos
CALI
9. Ocupé por completo
LLENÉ
11. Vigilar con atención
CELAR
12. Composición de música vocal
CANTO
13. Aparece
LLEGA
14. Lograron comprender algo
ENTENDIERON
16. “Drive My ___”, canción de los Beatles
CAR
17. Los dos
AMBOS
18. Lugar donde hay árboles frutales, especialmente manzanos
POMAR
20. Final del embarazo
PARTO
22. Todo en inglés
ALL
25. Lugar en que los hebreos guardaron el Arca de la Alianza
TABERNÁCULO
28. Registro lo que necesito recordar
ANOTO
29. Como los hombres en el grupo de los “cienmilmillonarios”
RICOS
30. A duras ___: con gran trabajo
PENAS
31. Pieza del juego de ajedrez
TORRE
32. La basura emite uno feo
OLOR
33. Gas noble incoloro
NEÓN
Verticales
1. Animal grande que vive en bosques fríos
ALCE
2. Mont ___: la cumbre más alta de los Alpes
BLANC
3. Lo que se paga por el alquiler
RENTA
4. Representar un personaje
INTERPRETAR
5. Festejo
CELEBRACIÓN
6. Parte del tejado que sobresale
ALERO
7. Ciudad de Nigeria, capital del país hasta 1975
LAGOS
8. Actual nombre de Persia
IRÁN
10. Periodo de tiempo de muy larga duración
EÓN
11. Las condiciones atmosféricas propias de una región
CLIMA
15. Matt ___, actor norteamericano
DAMON
19. “Unos nacen con estrella y ___ nacen estrellados”
OTROS
20. Placa de energía solar
PANEL
21. Sustancia añadida a la tierra como fertilizante
ABONO
23. Saqué provecho de un negocio
LUCRÉ
24. Derramó lágrimas
LLORÓ
25. Cubrió
TAPÓ
26. Palabra con “nouveau” o “déco”
ART
27. Atrevan
OSEN
