Las respuestas al crucigrama del 4 de octubre de 2025

El crucigrama de este 4 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 1 debe responder a la definición de qué es “Animal grande que vive en bosques fríos”, mientras que el interrogante 16 se resuelve con la palabra faltante en “Drive My ___, canción de los Beatles.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Destapé

ABRÍ

5. Uno de los principales centros industriales colombianos

CALI

9. Ocupé por completo

LLENÉ

11. Vigilar con atención

CELAR

12. Composición de música vocal

CANTO

13. Aparece

LLEGA

14. Lograron comprender algo

ENTENDIERON

16. “Drive My ___”, canción de los Beatles

CAR

17. Los dos

AMBOS

18. Lugar donde hay árboles frutales, especialmente manzanos

POMAR

20. Final del embarazo

PARTO

22. Todo en inglés

ALL

25. Lugar en que los hebreos guardaron el Arca de la Alianza

TABERNÁCULO

28. Registro lo que necesito recordar

ANOTO

29. Como los hombres en el grupo de los “cienmilmillonarios”

RICOS

30. A duras ___: con gran trabajo

PENAS

31. Pieza del juego de ajedrez

TORRE

32. La basura emite uno feo

OLOR

33. Gas noble incoloro

NEÓN

Verticales

1. Animal grande que vive en bosques fríos

ALCE

2. Mont ___: la cumbre más alta de los Alpes

BLANC

3. Lo que se paga por el alquiler

RENTA

4. Representar un personaje

INTERPRETAR

5. Festejo

CELEBRACIÓN

6. Parte del tejado que sobresale

ALERO

7. Ciudad de Nigeria, capital del país hasta 1975

LAGOS

8. Actual nombre de Persia

IRÁN

10. Periodo de tiempo de muy larga duración

EÓN

11. Las condiciones atmosféricas propias de una región

CLIMA

15. Matt ___, actor norteamericano

DAMON

19. “Unos nacen con estrella y ___ nacen estrellados”

OTROS

20. Placa de energía solar

PANEL

21. Sustancia añadida a la tierra como fertilizante

ABONO

23. Saqué provecho de un negocio

LUCRÉ

24. Derramó lágrimas

LLORÓ

25. Cubrió

TAPÓ

26. Palabra con “nouveau” o “déco”

ART

27. Atrevan

OSEN