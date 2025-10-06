Las respuestas al crucigrama del 6 de octubre de 2025

El crucigrama de este 6 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 10 debe responder a la definición de qué es “Poema como ‘La Ilíada’”, mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en “‘El Rey ___’, obra de William Shakespeare.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Quitan con violencia

ROBAN

6. Color morado claro

LILA

10. Poema como “La Ilíada”

ÉPICO

11. De gran importancia

VITAL

12. Indigna

DESMERECIDA

14. Marcharte

IRTE

15. Thomas ___, inventor estadounidense

EDISON

16. Madre brasileña

MAE

17. ___GPT, aplicación de inteligencia artificial

CHAT

18. Deportistas que trepan por paredes rocosas

ESCALADORES

23. Sustancia líquida usada para fijar el peinado

LACA

24. Primera letra de “mujer”

EME

25. Oraré

REZARÉ

28. Arca para guardar ropa

BAÚL

29. Inaccesible

INABORDABLE

31. Significado de retro en “vade retro”

ATRÁS

32. Laboran, trabajan

OBRAN

33. “El Rey ___”, obra de William Shakespeare

LEAR

34. Escuchara

OYERA

Verticales

1. Libera, rescata

REDIME

2. Obras como “El Barbero de Sevilla” y “Aida”

ÓPERAS

3. Filete de carne de vacuno

BISTEC

4. Marca de productos en los dibujos animados del Correcaminos y el Coyote

ACME

5. Arca de ___

NOÉ

6. De la ley

LÍCITO

7. Sufijo que significa “inflamación”

ITIS

8. Cada una de las caras de una moneda

LADO

9. ___ Alda, actor y director de cine

ALAN

11. Prohibida por ley

VEDADA

13. Volver a elaborar

REHACER

17. Luminosos

CLAROS

19. Elogiar con palabras

ALABAR

20. Vuelve a permitir el acceso

REABRE

21. Seguir el ejemplo

EMULAR

22. ___ Gomez, cantante estadounidense

SELENA

25. Moneda de Irán

RIAL

26. En filosofía, lo que es, existe o puede existir

ENTE

27. Cadena española de tiendas de ropa

ZARA

28. “___ Shark”, canción infantil

BABY

30. Scooby-___, perro miedoso de la televisión

DOO