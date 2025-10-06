Las respuestas al crucigrama del 6 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Poema como ‘La Ilíada’”
LA NACION
El crucigrama de este 6 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 10 debe responder a la definición de qué es “Poema como ‘La Ilíada’”, mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en “‘El Rey ___’, obra de William Shakespeare.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Quitan con violencia
ROBAN
6. Color morado claro
LILA
10. Poema como “La Ilíada”
ÉPICO
11. De gran importancia
VITAL
12. Indigna
DESMERECIDA
14. Marcharte
IRTE
15. Thomas ___, inventor estadounidense
EDISON
16. Madre brasileña
MAE
17. ___GPT, aplicación de inteligencia artificial
CHAT
18. Deportistas que trepan por paredes rocosas
ESCALADORES
23. Sustancia líquida usada para fijar el peinado
LACA
24. Primera letra de “mujer”
EME
25. Oraré
REZARÉ
28. Arca para guardar ropa
BAÚL
29. Inaccesible
INABORDABLE
31. Significado de retro en “vade retro”
ATRÁS
32. Laboran, trabajan
OBRAN
33. “El Rey ___”, obra de William Shakespeare
LEAR
34. Escuchara
OYERA
Verticales
1. Libera, rescata
REDIME
2. Obras como “El Barbero de Sevilla” y “Aida”
ÓPERAS
3. Filete de carne de vacuno
BISTEC
4. Marca de productos en los dibujos animados del Correcaminos y el Coyote
ACME
5. Arca de ___
NOÉ
6. De la ley
LÍCITO
7. Sufijo que significa “inflamación”
ITIS
8. Cada una de las caras de una moneda
LADO
9. ___ Alda, actor y director de cine
ALAN
11. Prohibida por ley
VEDADA
13. Volver a elaborar
REHACER
17. Luminosos
CLAROS
19. Elogiar con palabras
ALABAR
20. Vuelve a permitir el acceso
REABRE
21. Seguir el ejemplo
EMULAR
22. ___ Gomez, cantante estadounidense
SELENA
25. Moneda de Irán
RIAL
26. En filosofía, lo que es, existe o puede existir
ENTE
27. Cadena española de tiendas de ropa
ZARA
28. “___ Shark”, canción infantil
BABY
30. Scooby-___, perro miedoso de la televisión
DOO