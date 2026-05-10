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Las respuestas al crucigrama del domingo 10 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “EE. UU. en EE. UU.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 7 debe responder a la definición de qué es "Solicité", mientras que el interrogante 19 se resuelve con la palabra faltante en "Tendrían el derecho". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Adaptar un texto
EDITAR
7 Solicité
PEDÍ
11 De escasa cuantía (fem.)
MÍSERA
12 ___ Buñuel, director de cine
LUIS
13 Pueblo del Imperio aqueménida
PERSAS
14 Mar de Asia central
ARAL
15 EE. UU. en EE. UU.
USA
16 Baruch de ___, filósofo holandés
SPINOZA
18 Marca del Renegade y del Grand Cherokee
JEEP
20 Junté, uní
ATÉ
21 Estos señores
ELLOS
23 Utilizar medicamentos para calmar
SEDAR
27 ___ de la Tierra: 22 de abril
DÍA
29 El río más largo del mundo
NILO
30 Reservas económicas
AHORROS
34 ___ Nas X, rapero de "Industry Baby"
LIL
35 Vehículo con pedales (coloq.)
BICI
36 Solemnidad
RITUAL
38 ___ por tierra: destruye
ECHA
39 Habido, poseído
TENIDO
40 Animal en el logotipo de MGM
LEÓN
41 Locales de mala fama
ANTROS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Impulsé hacia delante
EMPUJÉ
2 Vin ___, actor en la película "Babylon A.D."
DIESEL
3 País de Jerusalén y Haifa
ISRAEL
4 Bebidas aromáticas
TÉS
5 En ___ de: en honor de
ARAS
6 Ralla la superficie
RASPA
7 Proyecten
PLANEEN
8 Moneda de Alemania y Finlandia
EURO
9 Cameron ___, actriz
DIAZ
10 Groenlandia es una
ISLA
17 "___ My Life", canción de Bon Jovi
IT'S
19 Tendrían el derecho
PODRÍAN
22 Título de honor británico
SIR
24 Disolver un sólido en un líquido
DILUIR
25 Compañero de lucha
ALIADO
26 Cilindros
ROLLOS
28 Principal arteria del cuerpo humano
AORTA
30 Hijo de Eva, según la Biblia
ABEL
31 Produje
HICE
32 Número de bits en un byte
OCHO
33 Cada una de las partes laterales de la cabeza
SIEN
37 Sigla de un compuesto explosivo
TNT
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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