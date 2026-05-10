Las respuestas al crucigrama del domingo 10 de mayo

El crucigrama de este domingo incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 7 debe responder a la definición de qué es "Solicité", mientras que el interrogante 19 se resuelve con la palabra faltante en "Tendrían el derecho". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Adaptar un texto

EDITAR

7 Solicité

PEDÍ

11 De escasa cuantía (fem.)

MÍSERA

12 ___ Buñuel, director de cine

LUIS

13 Pueblo del Imperio aqueménida

PERSAS

14 Mar de Asia central

ARAL

15 EE. UU. en EE. UU.

USA

16 Baruch de ___, filósofo holandés

SPINOZA

18 Marca del Renegade y del Grand Cherokee

JEEP

20 Junté, uní

ATÉ

21 Estos señores

ELLOS

23 Utilizar medicamentos para calmar

SEDAR

27 ___ de la Tierra: 22 de abril

DÍA

29 El río más largo del mundo

NILO

30 Reservas económicas

AHORROS

34 ___ Nas X, rapero de "Industry Baby"

LIL

35 Vehículo con pedales (coloq.)

BICI

36 Solemnidad

RITUAL

38 ___ por tierra: destruye

ECHA

39 Habido, poseído

TENIDO

40 Animal en el logotipo de MGM

LEÓN

41 Locales de mala fama

ANTROS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Impulsé hacia delante

EMPUJÉ

2 Vin ___, actor en la película "Babylon A.D."

DIESEL

3 País de Jerusalén y Haifa

ISRAEL

4 Bebidas aromáticas

TÉS

5 En ___ de: en honor de

ARAS

6 Ralla la superficie

RASPA

7 Proyecten

PLANEEN

8 Moneda de Alemania y Finlandia

EURO

9 Cameron ___, actriz

DIAZ

10 Groenlandia es una

ISLA

17 "___ My Life", canción de Bon Jovi

IT'S

19 Tendrían el derecho

PODRÍAN

22 Título de honor británico

SIR

24 Disolver un sólido en un líquido

DILUIR

25 Compañero de lucha

ALIADO

26 Cilindros

ROLLOS

28 Principal arteria del cuerpo humano

AORTA

30 Hijo de Eva, según la Biblia

ABEL

31 Produje

HICE

32 Número de bits en un byte

OCHO

33 Cada una de las partes laterales de la cabeza

SIEN

37 Sigla de un compuesto explosivo

TNT

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.