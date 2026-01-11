Las respuestas al crucigrama del domingo 11 de enero

El crucigrama de este domingo incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 21 debe responder a la definición de qué es "Ponerla fuera", mientras que el interrogante 27 se resuelve con la palabra faltante en "Cabeza en inglés". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Echa a un lado

APARTA

7 ___ Chanel, diseñadora de moda

COCO

11 Unas cuantas

VARIAS

12 Magistrado de la antigua Roma

EDIL

13 Herramienta del barrendero

ESCOBA

14 "Ticket To ___", canción de los Beatles

RIDE

15 O ___: expresión para explicar

SEA

16 Profesional que prepara una obra para publicación (fem.)

EDITORA

18 Ofrecimiento solemne

PROMESA

19 Big ___, campana del Palacio de Westminster

BEN

20 Quid ___ quo: una cosa por otra

PRO

21 Ponerla fuera

SACARLA

23 Licor con corteza de naranja, azúcar y aguardiente

CURASAO

24 Dígito binario

BIT

27 Cabeza en inglés

HEAD

28 Hacía surgir algo nuevo

CREABA

30 Muy crecido (el río)

ALTO

31 Encontrar, descubrir

HALLAR

32 Rey de Bretaña en una tragedia famosa

LEAR

33 ___ Grande, cantante de "God is a Woman"

ARIANA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Animales estudiados por el ornitólogo

AVES

2 "¡Que entre!"

PASE

3 Caja de madera con tapa llana

ARCA

4 Obi, Orizaba u Orinoco

RÍO

5 Bodegas

TABERNAS

6 Horneado, dorado

ASADO

7 Diestra y segura en el tiro

CERTERA

8 Que provoca aversión

ODIOSO

9 Fruto similar al limón pero mayor

CIDRA

10 Aceita, engrasa

OLEA

17 Rogar con insistencia

IMPLORAR

18 Transgresor de la ley divina

PECADOR

19 De precio bajo (fem.)

BARATA

21 Tiene la costumbre de

SUELE

22 Período breve de suerte

RACHA

23 Paño puesto en los hombros

CHAL

24 Hombre ___, artista de circo

BALA

25 Caminaban de acá para allá

IBAN

26 Peso del envase de una mercancía, descontado del peso total

TARA

29 Sumo Sacerdote en el Antiguo Testamento

ELI

