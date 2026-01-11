Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del domingo 11 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Aceita, engrasa”
El crucigrama de este domingo incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 21 debe responder a la definición de qué es "Ponerla fuera", mientras que el interrogante 27 se resuelve con la palabra faltante en "Cabeza en inglés". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Echa a un lado
APARTA
7 ___ Chanel, diseñadora de moda
COCO
11 Unas cuantas
VARIAS
12 Magistrado de la antigua Roma
EDIL
13 Herramienta del barrendero
ESCOBA
14 "Ticket To ___", canción de los Beatles
RIDE
15 O ___: expresión para explicar
SEA
16 Profesional que prepara una obra para publicación (fem.)
EDITORA
18 Ofrecimiento solemne
PROMESA
19 Big ___, campana del Palacio de Westminster
BEN
20 Quid ___ quo: una cosa por otra
PRO
21 Ponerla fuera
SACARLA
23 Licor con corteza de naranja, azúcar y aguardiente
CURASAO
24 Dígito binario
BIT
27 Cabeza en inglés
HEAD
28 Hacía surgir algo nuevo
CREABA
30 Muy crecido (el río)
ALTO
31 Encontrar, descubrir
HALLAR
32 Rey de Bretaña en una tragedia famosa
LEAR
33 ___ Grande, cantante de "God is a Woman"
ARIANA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Animales estudiados por el ornitólogo
AVES
2 "¡Que entre!"
PASE
3 Caja de madera con tapa llana
ARCA
4 Obi, Orizaba u Orinoco
RÍO
5 Bodegas
TABERNAS
6 Horneado, dorado
ASADO
7 Diestra y segura en el tiro
CERTERA
8 Que provoca aversión
ODIOSO
9 Fruto similar al limón pero mayor
CIDRA
10 Aceita, engrasa
OLEA
17 Rogar con insistencia
IMPLORAR
18 Transgresor de la ley divina
PECADOR
19 De precio bajo (fem.)
BARATA
21 Tiene la costumbre de
SUELE
22 Período breve de suerte
RACHA
23 Paño puesto en los hombros
CHAL
24 Hombre ___, artista de circo
BALA
25 Caminaban de acá para allá
IBAN
26 Peso del envase de una mercancía, descontado del peso total
TARA
29 Sumo Sacerdote en el Antiguo Testamento
ELI
