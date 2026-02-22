Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del domingo 22 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Ayuda electrónica para matemáticas.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es "Reconozco la culpa.", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Sombra cansada bajo el ojo.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Mojón o poste de piedra.
HITO
5 Cubo que decide con puntos.
DADO
9 Matthew ___, Chandler Bing en 'Friends'.
PERRY
10 Sombra cansada bajo el ojo.
OJERA
12 Jugarse el todo por el todo.
ARRIESGARSE
14 Problema enredado.
LÍO
15 Embarcación antigua.
NAO
16 Etapa del sueño.
MOR
17 Reconozco la culpa.
ADMITO
19 Macho de la rana.
RANO
20 Prefijo: anterioridad.
PRE
21 Se exclama en el tenis.
SET
22 Sucumbía ante la gravedad.
CAÍA
24 Fabricante del Corolla y el Prius.
TOYOTA
27 Conector para pendrives.
USB
28 Sigla de red de área local.
LAN
29 Retraso en una señal digital.
LAG
30 Ayuda electrónica para matemáticas.
CALCULADORA
33 Auditorio griego.
ODEÓN
34 El Woods golfista.
TIGER
35 Crisis de falta de aire.
ASMA
36 Búfalo de las islas Célebes.
ANOA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Lesionad, lastimad.
HERID
2 Inquebrantables.
IRROMPIBLES
3 Trío en versión abreviada.
TRI
4 Quien escucha sin hablar.
OYENTE
5 Can robusto, usado como guardián.
DOGO
6 Interjección que indica comprensión.
AJA
7 Profesional del cutis.
DERMATÓLOGO
8 Wells de 'El ciudadano Kane'.
ORSON
9 Equipo para excavar.
PALA
11 Prefijo volador.
AERO
13 San portugués.
SAO
18 Emoción llena de cólera.
IRÁ
19 Víctima del jaque.
REY
21 Claro de luna de Beethoven, por ejemplo.
SONATA
22 Espanto infantil que vive bajo la cama.
CUCO
23 Tostada, horneada.
ASADA
24 'Son ___ para cual'.
TAL
25 Labor escolar.
TAREA
26 Esclava y esposa de Abraham.
AGAR
28 Destino para Neil Armstrong.
LUNA
31 Sufijo en URLs comerciales.
COM
32 Serie de medidas de papel.
DIN
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
Nuevo fenómeno social. Therians: cuál es su origen, significado y las diferencias con los furries
Alimentación. Cuál es el vínculo entre el consumo de alcohol y el hígado graso
“Salva vidas”. Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
- 1
Blatter arremete contra el Mundial en los Estados Unidos y Trump, “lo peor que le ha pasado a la FIFA”
- 2
Brilló con Tato Bores, su nombre suena para Gran Hermano 2026 y hoy rompe el silencio sobre la cara oculta del éxito
- 3
Fate y los trabajadores: una fábrica frenada, millones de litros de solvente y el desconsuelo del barrio
- 4
Desbaratan un complot narco que preparaba los asesinatos de un ministro, un juez federal y un fiscal