Las respuestas al crucigrama del domingo 22 de febrero

El crucigrama de este domingo incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es "Reconozco la culpa.", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Sombra cansada bajo el ojo.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Mojón o poste de piedra.

HITO

5 Cubo que decide con puntos.

DADO

9 Matthew ___, Chandler Bing en 'Friends'.

PERRY

10 Sombra cansada bajo el ojo.

OJERA

12 Jugarse el todo por el todo.

ARRIESGARSE

14 Problema enredado.

LÍO

15 Embarcación antigua.

NAO

16 Etapa del sueño.

MOR

17 Reconozco la culpa.

ADMITO

19 Macho de la rana.

RANO

20 Prefijo: anterioridad.

PRE

21 Se exclama en el tenis.

SET

22 Sucumbía ante la gravedad.

CAÍA

24 Fabricante del Corolla y el Prius.

TOYOTA

27 Conector para pendrives.

USB

28 Sigla de red de área local.

LAN

29 Retraso en una señal digital.

LAG

30 Ayuda electrónica para matemáticas.

CALCULADORA

33 Auditorio griego.

ODEÓN

34 El Woods golfista.

TIGER

35 Crisis de falta de aire.

ASMA

36 Búfalo de las islas Célebes.

ANOA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Lesionad, lastimad.

HERID

2 Inquebrantables.

IRROMPIBLES

3 Trío en versión abreviada.

TRI

4 Quien escucha sin hablar.

OYENTE

5 Can robusto, usado como guardián.

DOGO

6 Interjección que indica comprensión.

AJA

7 Profesional del cutis.

DERMATÓLOGO

8 Wells de 'El ciudadano Kane'.

ORSON

9 Equipo para excavar.

PALA

11 Prefijo volador.

AERO

13 San portugués.

SAO

18 Emoción llena de cólera.

IRÁ

19 Víctima del jaque.

REY

21 Claro de luna de Beethoven, por ejemplo.

SONATA

22 Espanto infantil que vive bajo la cama.

CUCO

23 Tostada, horneada.

ASADA

24 'Son ___ para cual'.

TAL

25 Labor escolar.

TAREA

26 Esclava y esposa de Abraham.

AGAR

28 Destino para Neil Armstrong.

LUNA

31 Sufijo en URLs comerciales.

COM

32 Serie de medidas de papel.

DIN

