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Las respuestas al crucigrama del domingo 5 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Entendida en muchos temas”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Planas y lisas", mientras que el interrogante 11 se resuelve con la palabra faltante en "Imita un modelo". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Entendida en muchos temas
SABIA
6 Cantante de "La Isla Bonita"
MADONNA
8 Obsesa
MANIÁTICA
10 Homenaje que se tributa a Dios
CULTO
11 Imita un modelo
EMULA
13 Freud y Marx, por sus religiones
ATEOS
14 Planas y lisas
RASAS
15 ___ pública: camino por donde circula el público
VÍA
16 Actuar en Londres
ACT
17 Blancas, claras
ALBAS
20 Hueso de forma triangular
SACRO
22 Desmenuza el queso
RALLA
23 Percibían el aroma
OLÍAN
24 Contención por la fuerza
REPRESIÓN
26 Vivían una emoción
SENTÍAN
27 Quitar de adentro
SACAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 ___ Domingo: capital de República Dominicana
SANTO
2 Despedida final
ADIÓS
3 Bufanda de plumas
BOA
4 ___ de Milán, club de fútbol de Italia
INTER
5 Infunde energía
ANIMA
6 Que se pueden deformar sin romperse
MALEABLES
7 Imputación de un delito
ACUSACIÓN
8 Cortar una parte del cuerpo
MUTILAR
9 Animal con un aguijón en su cola
ALACRÁN
10 Levantar y mover la tierra
CAVAR
12 ___ Martin, marca británica de automóviles de lujo
ASTON
18 Cadena de montañas situada en Europa
ALPES
19 Enfermedad cutánea producida por ácaros
SARNA
20 Persona con rostro idéntico al de otra
SOSIA
21 Pactar
ALIAR
25 "... y otros casos parecidos"
ETC
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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