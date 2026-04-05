Las respuestas al crucigrama del domingo 5 de abril

El crucigrama de este domingo incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Planas y lisas", mientras que el interrogante 11 se resuelve con la palabra faltante en "Imita un modelo". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Entendida en muchos temas

SABIA

6 Cantante de "La Isla Bonita"

MADONNA

8 Obsesa

MANIÁTICA

10 Homenaje que se tributa a Dios

CULTO

11 Imita un modelo

EMULA

13 Freud y Marx, por sus religiones

ATEOS

14 Planas y lisas

RASAS

15 ___ pública: camino por donde circula el público

VÍA

16 Actuar en Londres

ACT

17 Blancas, claras

ALBAS

20 Hueso de forma triangular

SACRO

22 Desmenuza el queso

RALLA

23 Percibían el aroma

OLÍAN

24 Contención por la fuerza

REPRESIÓN

26 Vivían una emoción

SENTÍAN

27 Quitar de adentro

SACAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 ___ Domingo: capital de República Dominicana

SANTO

2 Despedida final

ADIÓS

3 Bufanda de plumas

BOA

4 ___ de Milán, club de fútbol de Italia

INTER

5 Infunde energía

ANIMA

6 Que se pueden deformar sin romperse

MALEABLES

7 Imputación de un delito

ACUSACIÓN

8 Cortar una parte del cuerpo

MUTILAR

9 Animal con un aguijón en su cola

ALACRÁN

10 Levantar y mover la tierra

CAVAR

12 ___ Martin, marca británica de automóviles de lujo

ASTON

18 Cadena de montañas situada en Europa

ALPES

19 Enfermedad cutánea producida por ácaros

SARNA

20 Persona con rostro idéntico al de otra

SOSIA

21 Pactar

ALIAR

25 "... y otros casos parecidos"

ETC

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.