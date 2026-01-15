Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del jueves 15 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Acompaña, escolta”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 33 debe responder a la definición de qué es "Severidad excesiva", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Destino de la sonda Phoenix". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 ___ la boca: hacer callar a una persona
TAPAR
6 Obedecí una orden
ACATÉ
11 Objeta, refuta
OPONE
12 Habitante del norte escandinavo
LAPÓN
13 Demoró más de lo esperado
TARDÓ
14 Niebla sobre el mar
BRUMA
15 Sufijo utilizado con las palabras "Brasil" y "Salvador"
EÑO
16 Ed ___, cantante de "Shape of You"
SHEERAN
18 Mueble redondo en la leyenda del rey Arturo
MESA
20 Enigmática, secreta
ARCANA
21 Destino de la sonda Phoenix
MARTE
23 Apoyada en hechos o datos
BASADA
26 Puede ser espacial
NAVE
30 Estado de EE. UU. donde se ubica el Gran Cañón
ARIZONA
32 Lucy ___, actuó en la película "Cómo deshacerte de tu jefe"
LIU
33 Severidad excesiva
RIGOR
34 Sensación en el paladar
SABOR
36 Junta, agrupa
REÚNE
37 Que actúa con insolencia y cierta gracia
CHULO
38 Aceitan, engrasan
OLEAN
39 Prestamos atención
OÍMOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 "___ y tabú", libro de Freud
TÓTEM
2 Agarré con la mano
APAÑÉ
3 Orificios de la piel
POROS
4 Rock ___ roll
AND
5 Sujetos sentenciados
REOS
6 ___ Camus, autor de "El mito de Sísifo"
ALBERT
7 Necesitan
CARECEN
8 Mete prisa, apremia
APURA
9 Agarran con las manos
TOMAN
10 ___ roja: clase de estrella pequeña
ENANA
17 Producirán, fabricarán
HARÁN
19 Mujer cazadora y guerrera
AMAZONA
22 Rindan culto
ADOREN
23 Mezcla de tierra y agua
BARRO
24 Personaje de "La Tempestad" (Shakespeare)
ARIEL
25 Acompaña, escolta
SIGUE
27 Libro en blanco para poner fotografías
ALBUM
28 Infringió la ley
VIOLÓ
29 Moneda de España (pl.)
EUROS
31 Impresión desagradable
ASCO
35 "Alguien que anda por ___", libro de Julio Cortázar
AHÍ
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
Adiós al calor. Cuándo llega la lluvia que traerá un frente de aire frío
"Meteotsunami". Qué se sabe de la ola gigante que causó un muerto y 35 heridos en Mar Chiquita
Nuevo parte médico. Cómo está Bastián, el nene de 8 años que lucha por su vida tras el choque entre una camioneta y un UTV en Pinamar
- 1
Cuánto cobran los jubilados en febrero de 2026 con el nuevo aumento
- 2
El balance de la primera quincena: las tres tendencias que marcan un verano atípico en Pinamar y Cariló
- 3
El comentario de Chris Noth contra Sarah Jessica Parker, tras el homenaje que recibió la actriz en los Globos de Oro
- 4
Franco Mastantuono fue titular y anotó un gol en Real Madrid, que cayó con Albacete por la Copa Del Rey