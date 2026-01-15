Las respuestas al crucigrama del jueves 15 de enero

El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 33 debe responder a la definición de qué es "Severidad excesiva", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Destino de la sonda Phoenix". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 ___ la boca: hacer callar a una persona

TAPAR

6 Obedecí una orden

ACATÉ

11 Objeta, refuta

OPONE

12 Habitante del norte escandinavo

LAPÓN

13 Demoró más de lo esperado

TARDÓ

14 Niebla sobre el mar

BRUMA

15 Sufijo utilizado con las palabras "Brasil" y "Salvador"

EÑO

16 Ed ___, cantante de "Shape of You"

SHEERAN

18 Mueble redondo en la leyenda del rey Arturo

MESA

20 Enigmática, secreta

ARCANA

21 Destino de la sonda Phoenix

MARTE

23 Apoyada en hechos o datos

BASADA

26 Puede ser espacial

NAVE

30 Estado de EE. UU. donde se ubica el Gran Cañón

ARIZONA

32 Lucy ___, actuó en la película "Cómo deshacerte de tu jefe"

LIU

33 Severidad excesiva

RIGOR

34 Sensación en el paladar

SABOR

36 Junta, agrupa

REÚNE

37 Que actúa con insolencia y cierta gracia

CHULO

38 Aceitan, engrasan

OLEAN

39 Prestamos atención

OÍMOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 "___ y tabú", libro de Freud

TÓTEM

2 Agarré con la mano

APAÑÉ

3 Orificios de la piel

POROS

4 Rock ___ roll

AND

5 Sujetos sentenciados

REOS

6 ___ Camus, autor de "El mito de Sísifo"

ALBERT

7 Necesitan

CARECEN

8 Mete prisa, apremia

APURA

9 Agarran con las manos

TOMAN

10 ___ roja: clase de estrella pequeña

ENANA

17 Producirán, fabricarán

HARÁN

19 Mujer cazadora y guerrera

AMAZONA

22 Rindan culto

ADOREN

23 Mezcla de tierra y agua

BARRO

24 Personaje de "La Tempestad" (Shakespeare)

ARIEL

25 Acompaña, escolta

SIGUE

27 Libro en blanco para poner fotografías

ALBUM

28 Infringió la ley

VIOLÓ

29 Moneda de España (pl.)

EUROS

31 Impresión desagradable

ASCO

35 "Alguien que anda por ___", libro de Julio Cortázar

AHÍ

