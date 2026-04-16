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Las respuestas al crucigrama del jueves 16 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Al ___: invertido”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Separé físicamente", mientras que el interrogante 26 se resuelve con la palabra faltante en ""Dar ___ la puerta en las narices"". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Al ___: invertido
REVÉS
6 Me hice cargo de algo
ASUMÍ
11 Separé físicamente
ALEJÉ
12 Prefijo que indica relación con redes informáticas
CIBER
13 Haber, poseer
TENER
14 Presenta una justificación
ALEGA
15 Puedes encontrar uno en un "nest"
EGG
16 Elevaciones
ALTURAS
18 Hagas burla
RÍAS
20 Bruce ___, actor y artista marcial
LEE
21 Lamentando una acción (fem.)
ARREPENTIDA
26 "Dar ___ la puerta en las narices"
CON
27 Libro de la Biblia ubicado entre Joel y Abdías
AMOS
28 Decidir algo por mayoría de votos
ACORDAR
32 En ___ de: en favor de
PRO
33 Cualquiera de las integrantes de Spice Girls
MUJER
34 Que sucede cada año
ANUAL
36 Apunta
ANOTA
37 Envía, remite
MANDA
38 Nivelados (los terrenos)
RASOS
39 Mirar a lo lejos desde un lugar alto
OTEAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Ladrona
RATERA
2 Marcar una casilla en la papeleta
ELEGIR
3 Ajustar cuentas
VENGAR
4 Cosa considerada como el centro de algo
EJE
5 "Mañana ___ otro día"
SERÁ
6 Cumplan
ACATEN
7 Contorno de una figura
SILUETA
8 Opción al taxi
UBER
9 Prefijo que significa "grande"
MEGA
10 Te moverás de aquí para allá
IRÁS
17 Ocupa por completo
LLENA
19 Una adicción o un hobby vergonzoso, para algunos
SECRETO
22 Te será posible
PODRÁS
23 Que no recibe castigo
IMPUNE
24 Áurea
DORADA
25 Dejar un lugar en ruinas
ASOLAR
28 Tener gran aprecio hacia algo
AMAR
29 Camita para niños
CUNA
30 Abrir los ___: estar alerta
OJOS
31 División de una ciencia
RAMO
35 ___ King Cole, cantante de "L-O-V-E"
NAT
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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