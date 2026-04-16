Las respuestas al crucigrama del jueves 16 de abril

El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Separé físicamente", mientras que el interrogante 26 se resuelve con la palabra faltante en ""Dar ___ la puerta en las narices"". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Al ___: invertido

REVÉS

6 Me hice cargo de algo

ASUMÍ

11 Separé físicamente

ALEJÉ

12 Prefijo que indica relación con redes informáticas

CIBER

13 Haber, poseer

TENER

14 Presenta una justificación

ALEGA

15 Puedes encontrar uno en un "nest"

EGG

16 Elevaciones

ALTURAS

18 Hagas burla

RÍAS

20 Bruce ___, actor y artista marcial

LEE

21 Lamentando una acción (fem.)

ARREPENTIDA

26 "Dar ___ la puerta en las narices"

CON

27 Libro de la Biblia ubicado entre Joel y Abdías

AMOS

28 Decidir algo por mayoría de votos

ACORDAR

32 En ___ de: en favor de

PRO

33 Cualquiera de las integrantes de Spice Girls

MUJER

34 Que sucede cada año

ANUAL

36 Apunta

ANOTA

37 Envía, remite

MANDA

38 Nivelados (los terrenos)

RASOS

39 Mirar a lo lejos desde un lugar alto

OTEAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Ladrona

RATERA

2 Marcar una casilla en la papeleta

ELEGIR

3 Ajustar cuentas

VENGAR

4 Cosa considerada como el centro de algo

EJE

5 "Mañana ___ otro día"

SERÁ

6 Cumplan

ACATEN

7 Contorno de una figura

SILUETA

8 Opción al taxi

UBER

9 Prefijo que significa "grande"

MEGA

10 Te moverás de aquí para allá

IRÁS

17 Ocupa por completo

LLENA

19 Una adicción o un hobby vergonzoso, para algunos

SECRETO

22 Te será posible

PODRÁS

23 Que no recibe castigo

IMPUNE

24 Áurea

DORADA

25 Dejar un lugar en ruinas

ASOLAR

28 Tener gran aprecio hacia algo

AMAR

29 Camita para niños

CUNA

30 Abrir los ___: estar alerta

OJOS

31 División de una ciencia

RAMO

35 ___ King Cole, cantante de "L-O-V-E"

NAT

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.