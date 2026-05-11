Las respuestas al crucigrama del lunes 11 de mayo

El crucigrama de este lunes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 35 debe responder a la definición de qué es "Cartas con valor alto en la baraja", mientras que el interrogante 19 se resuelve con la palabra faltante en "Dignidad militar musulmana". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Dureza en las manos o en los pies

CALLO

6 ___ Jung, psiquiatra y psicólogo suizo

CARL

10 Percibiera el perfume

OLIERA

12 Instrumento de tubo ligeramente cónico

OBOE

13 Persona que hace burla

FISGÓN

14 Krav ___: sistema de defensa personal israelí

MAGÁ

15 Información en el pedigrí

RAZA

16 Supriman

OMITAN

18 Agitar

ESTREMECER

20 "___ Max", película de acción

MAD

21 Hecha más asequible

FACILITADA

28 Propuse una idea

SUGERÍ

29 Cada artículo en una escritura

ITEM

30 La conciencia de sí mismo (pl.)

EGOS

31 Ostentación

ALARDE

33 Sustancia grasa de la leche

NATA

34 Se convertirían en

SERÍAN

35 Cartas con valor alto en la baraja

ASES

36 Misa del ___: ceremonia celebrada en la víspera de Navidad

GALLO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Baúl utilizado por piratas

COFRE

2 Seudónimo

ALIAS

3 Franz ___, compositor húngaro

LISZT

4 Dejar en herencia

LEGAR

5 Metal de color amarillo brillante

ORO

6 Secuencia de viñetas que cuenta una historia

CÓMIC

7 Tumba, derriba

ABATE

8 Implorar

ROGAR

9 Interpreten el texto

LEAN

11 Alteraciones inusuales

ANOMALÍAS

17 Comprobé el tamaño

MEDÍ

19 Dignidad militar musulmana

EMIR

21 Huidas

FUGAS

22 Consumí por completo

AGOTÉ

23 Terminas una actividad

CESAS

24 Dignidad del Sumo Pontífice

TIARA

25 Soporte para libros

ATRIL

26 Protección para las costureras

DEDAL

27 Deleitable

AMENO

28 Río de Francia

SENA

32 Pierna en inglés

LEG

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.