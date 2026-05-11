Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del lunes 11 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Consumí por completo”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 35 debe responder a la definición de qué es "Cartas con valor alto en la baraja", mientras que el interrogante 19 se resuelve con la palabra faltante en "Dignidad militar musulmana". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Dureza en las manos o en los pies
CALLO
6 ___ Jung, psiquiatra y psicólogo suizo
CARL
10 Percibiera el perfume
OLIERA
12 Instrumento de tubo ligeramente cónico
OBOE
13 Persona que hace burla
FISGÓN
14 Krav ___: sistema de defensa personal israelí
MAGÁ
15 Información en el pedigrí
RAZA
16 Supriman
OMITAN
18 Agitar
ESTREMECER
20 "___ Max", película de acción
MAD
21 Hecha más asequible
FACILITADA
28 Propuse una idea
SUGERÍ
29 Cada artículo en una escritura
ITEM
30 La conciencia de sí mismo (pl.)
EGOS
31 Ostentación
ALARDE
33 Sustancia grasa de la leche
NATA
34 Se convertirían en
SERÍAN
35 Cartas con valor alto en la baraja
ASES
36 Misa del ___: ceremonia celebrada en la víspera de Navidad
GALLO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Baúl utilizado por piratas
COFRE
2 Seudónimo
ALIAS
3 Franz ___, compositor húngaro
LISZT
4 Dejar en herencia
LEGAR
5 Metal de color amarillo brillante
ORO
6 Secuencia de viñetas que cuenta una historia
CÓMIC
7 Tumba, derriba
ABATE
8 Implorar
ROGAR
9 Interpreten el texto
LEAN
11 Alteraciones inusuales
ANOMALÍAS
17 Comprobé el tamaño
MEDÍ
19 Dignidad militar musulmana
EMIR
21 Huidas
FUGAS
22 Consumí por completo
AGOTÉ
23 Terminas una actividad
CESAS
24 Dignidad del Sumo Pontífice
TIARA
25 Soporte para libros
ATRIL
26 Protección para las costureras
DEDAL
27 Deleitable
AMENO
28 Río de Francia
SENA
32 Pierna en inglés
LEG
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
- 1
El pueblo con murales de Berni y quesos de autor, detenido en el 1900
- 2
Una de las desaparecidas identificadas en el centro clandestino de La Perla era cercana a Juan Schiaretti
- 3
Un matrimonio y su hijo de 4 años sufrieron un violento asalto cuando dormían
- 4
Desconcierto y nuevas tensiones internas en el Gabinete tras la continuidad de Adorni