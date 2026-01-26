Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del lunes 26 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Figuras con forma redonda”
El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "Huella dejada por alguien", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Practicar jogging". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Chocan accidentalmente
TOPAN
6 Tostada al fuego
ASADA
11 Persona admirada por muchos
ÍDOLO
12 Libres de elementos extraños (fem.)
PURAS
13 Escuchaste
OÍSTE
14 Utilicé completamente un recurso
AGOTÉ
15 Carta con un jinete
SOTA
16 Detenidos en un centro penitenciario
PRESOS
17 "Como lo hago yo"
ASÍ
18 Preparar el suelo para sembrar
ARAR
19 Disciplina con operaciones básicas
MATEMÁTICAS
24 El talento que se tiene desde la cuna
NATO
25 Ganso doméstico
OCA
26 Huella dejada por alguien
RASTRO
29 Quiebra financiera
CRAC
30 ___ de Milán, club de fútbol de Italia
INTER
31 Colmada, llena
HARTA
32 Alaba, venera
ADORA
33 Mantener limpio algo
ASEAR
34 Estado de sueño profundo
SOPOR
35 Enfermedad caracterizada por la picazón
SARNA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Personificación nacional de los Estados Unidos (2 palabras)
TÍO SAM
2 Ni un poco adorable (fem.)
ODIOSA
3 Marca de hojas de papel autoadhesivo
POST-IT
4 Con la frente muy ___: sin avergonzarse
ALTA
5 Constructor del arca, según la Biblia
NOÉ
6 Instrumento que tiene una función determinada
APARATO
7 Propuse una idea
SUGERÍ
8 Figuras con forma redonda
AROS
9 Información en una base
DATO
10 Cartas de la baraja con letras
ASES
16 Ciudad de Italia, en la provincia de Florencia
PRATO
18 Atar con cuerdas
AMARRAR
20 Sin partes faltantes
ENTERO
21 Practicar jogging
CORRER
22 Obedecen, aceptan
ACATAN
23 Quitara de un sitio
SACARA
26 Hagas burla
RÍAS
27 Recorro a pie
ANDO
28 "Don't ___ Me Now", canción de Queen
STOP
29 El nómada no tiene una fija
CASA
31 "¿Qué ___ hecho hoy?"
HAS
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
