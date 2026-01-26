Las respuestas al crucigrama del lunes 26 de enero

El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "Huella dejada por alguien", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Practicar jogging". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Chocan accidentalmente

TOPAN

6 Tostada al fuego

ASADA

11 Persona admirada por muchos

ÍDOLO

12 Libres de elementos extraños (fem.)

PURAS

13 Escuchaste

OÍSTE

14 Utilicé completamente un recurso

AGOTÉ

15 Carta con un jinete

SOTA

16 Detenidos en un centro penitenciario

PRESOS

17 "Como lo hago yo"

ASÍ

18 Preparar el suelo para sembrar

ARAR

19 Disciplina con operaciones básicas

MATEMÁTICAS

24 El talento que se tiene desde la cuna

NATO

25 Ganso doméstico

OCA

26 Huella dejada por alguien

RASTRO

29 Quiebra financiera

CRAC

30 ___ de Milán, club de fútbol de Italia

INTER

31 Colmada, llena

HARTA

32 Alaba, venera

ADORA

33 Mantener limpio algo

ASEAR

34 Estado de sueño profundo

SOPOR

35 Enfermedad caracterizada por la picazón

SARNA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Personificación nacional de los Estados Unidos (2 palabras)

TÍO SAM

2 Ni un poco adorable (fem.)

ODIOSA

3 Marca de hojas de papel autoadhesivo

POST-IT

4 Con la frente muy ___: sin avergonzarse

ALTA

5 Constructor del arca, según la Biblia

NOÉ

6 Instrumento que tiene una función determinada

APARATO

7 Propuse una idea

SUGERÍ

8 Figuras con forma redonda

AROS

9 Información en una base

DATO

10 Cartas de la baraja con letras

ASES

16 Ciudad de Italia, en la provincia de Florencia

PRATO

18 Atar con cuerdas

AMARRAR

20 Sin partes faltantes

ENTERO

21 Practicar jogging

CORRER

22 Obedecen, aceptan

ACATAN

23 Quitara de un sitio

SACARA

26 Hagas burla

RÍAS

27 Recorro a pie

ANDO

28 "Don't ___ Me Now", canción de Queen

STOP

29 El nómada no tiene una fija

CASA

31 "¿Qué ___ hecho hoy?"

HAS

