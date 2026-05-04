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Las respuestas al crucigrama del lunes 4 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Lugar para pernoctar fuera de casa”
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El crucigrama de este lunes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Lugar para pernoctar fuera de casa", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Danza húngara". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Disfrutar
GOZAR
6 Viviendas rústicas en el campo
CABAÑAS
8 Esforzadas
VALEROSAS
10 Equivalen a mil gramos
KILOS
11 Pasó de dentro a fuera
SALIÓ
13 Rey que mató a su padre y desposó a su madre
EDIPO
14 Signo asociado al carnero
ARIES
15 Me dirigiré a un lugar
IRÉ
16 Comienzo de la niñez
ENE
17 Material para tatuajes
TINTA
20 Prefijo que significa cinco
PENTA
22 Lugar para pernoctar fuera de casa
HOTEL
23 Itinerarios de viaje
RUTAS
24 Integrantes del poder legislativo
SENADORES
26 Suaves y lisos al tacto
SEDOSOS
27 Anfibios que croan
RANAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Danza húngara
GALOP
2 Hombre con exceso de peso corporal
OBESO
3 Emperador ruso como Iván IV
ZAR
4 Longeva
AÑOSA
5 Pasar casi rozando
RASAR
6 Paños ___: remedios paliativos e ineficaces
CALIENTES
7 Protuberancias
SALIENTES
8 Elementos esenciales de un invernadero
VIDRIOS
9 Vivas una emoción
SIENTAS
10 ___ Richards: uno de los fundadores de The Rolling Stones
KEITH
12 Último rey de Israel
OSEAS
18 Haber, poseer
TENER
19 Con apéndices para volar (fem.)
ALADA
20 Forma natural que adopta el lenguaje
PROSA
21 Moneda de Alemania y Francia (pl.)
EUROS
25 ___ Omar, cantante de "Danza Kuduro"
DON
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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