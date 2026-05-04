Las respuestas al crucigrama del lunes 4 de mayo

El crucigrama de este lunes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Lugar para pernoctar fuera de casa", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Danza húngara". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Disfrutar

GOZAR

6 Viviendas rústicas en el campo

CABAÑAS

8 Esforzadas

VALEROSAS

10 Equivalen a mil gramos

KILOS

11 Pasó de dentro a fuera

SALIÓ

13 Rey que mató a su padre y desposó a su madre

EDIPO

14 Signo asociado al carnero

ARIES

15 Me dirigiré a un lugar

IRÉ

16 Comienzo de la niñez

ENE

17 Material para tatuajes

TINTA

20 Prefijo que significa cinco

PENTA

22 Lugar para pernoctar fuera de casa

HOTEL

23 Itinerarios de viaje

RUTAS

24 Integrantes del poder legislativo

SENADORES

26 Suaves y lisos al tacto

SEDOSOS

27 Anfibios que croan

RANAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Danza húngara

GALOP

2 Hombre con exceso de peso corporal

OBESO

3 Emperador ruso como Iván IV

ZAR

4 Longeva

AÑOSA

5 Pasar casi rozando

RASAR

6 Paños ___: remedios paliativos e ineficaces

CALIENTES

7 Protuberancias

SALIENTES

8 Elementos esenciales de un invernadero

VIDRIOS

9 Vivas una emoción

SIENTAS

10 ___ Richards: uno de los fundadores de The Rolling Stones

KEITH

12 Último rey de Israel

OSEAS

18 Haber, poseer

TENER

19 Con apéndices para volar (fem.)

ALADA

20 Forma natural que adopta el lenguaje

PROSA

21 Moneda de Alemania y Francia (pl.)

EUROS

25 ___ Omar, cantante de "Danza Kuduro"

DON

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.