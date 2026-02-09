Las respuestas al crucigrama del lunes 9 de febrero

El crucigrama de este lunes incluye 46 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 19 debe responder a la definición de qué es "Período de millones de años.", mientras que el interrogante 40 se resuelve con la palabra faltante en "«Purple ___», himno de Prince y su legado.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Cara de un diamante.

FACETA

7 Valerse de algo.

USAR

11 Isla coralina en forma de anillo.

ATOLÓN

12 Algodón celestial.

NUBE

13 Hueso de ciertas frutas.

CAROZO

14 Escenario del primer pecado.

EDÉN

15 Labre la tierra.

ARE

16 Sigla de 'a todo ritmo'.

ATR

18 Aquí.

ACÁ

19 Período de millones de años.

EÓN

21 Gustave, mente detrás del ícono parisino.

EIFFEL

23 Grito sagrado del fútbol.

GOL

25 Código FIFA de Perú.

PER

26 Cantautor de 'Esos locos bajitos'.

SERRAT

29 Formato de archivo comprimido.

ZIP

31 Apéndice para el vuelo.

ALA

32 Tela de seda con cordoncillo.

GRO

34 Letras 'C'.

CES

36 Sorteo con premios.

RIFA

38 Expuesta al viento.

OREADA

40 «Purple ___», himno de Prince y su legado.

RAIN

41 Plan con mantel sobre el pasto.

PÍCNIC

42 Tened el descaro.

OSAD

43 Lana de conejo homónimo.

ANGORA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Daga utilizada por gauchos.

FACA

2 Sujetaré con ligaduras.

ATARE

3 Guion para bailarines.

COREOGRAFÍA

4 Sistema de puntuación en ajedrez.

ELO

5 Pedazo de corteza del pino y de otros árboles.

TOZA

6 Deje constancia por escrito.

ANOTÉ

7 Liga, comunica.

UNE

8 De la tierra de Mandela.

SUDAFRICANO

9 Principios de una ciencia.

ABECÉ

10 Relativo al riñón.

RENAL

17 Epitafio corto en la lápida.

RIP

20 Prefijo: 'norte'.

ÑOR

22 Ciudad de Marruecos

FEZ

24 Retraso en una señal digital.

LAG

26 Sedimento en los dientes.

SARRO

27 Segundo nombre de Walt Disney.

ELÍAS

28 Grupo de soldados en marcha.

TROPA

30 Solicitar.

PEDIR

33 Capa rojiza de corrosión.

ORÍN

35 Lleva afuera.

SACA

37 'Y' en inglés.

AND

39 Gráfico de ritmo cardíaco.

ECG

