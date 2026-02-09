Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del lunes 9 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Sistema de puntuación en ajedrez.”
El crucigrama de este lunes incluye 46 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 19 debe responder a la definición de qué es "Período de millones de años.", mientras que el interrogante 40 se resuelve con la palabra faltante en "«Purple ___», himno de Prince y su legado.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Cara de un diamante.
FACETA
7 Valerse de algo.
USAR
11 Isla coralina en forma de anillo.
ATOLÓN
12 Algodón celestial.
NUBE
13 Hueso de ciertas frutas.
CAROZO
14 Escenario del primer pecado.
EDÉN
15 Labre la tierra.
ARE
16 Sigla de 'a todo ritmo'.
ATR
18 Aquí.
ACÁ
19 Período de millones de años.
EÓN
21 Gustave, mente detrás del ícono parisino.
EIFFEL
23 Grito sagrado del fútbol.
GOL
25 Código FIFA de Perú.
PER
26 Cantautor de 'Esos locos bajitos'.
SERRAT
29 Formato de archivo comprimido.
ZIP
31 Apéndice para el vuelo.
ALA
32 Tela de seda con cordoncillo.
GRO
34 Letras 'C'.
CES
36 Sorteo con premios.
RIFA
38 Expuesta al viento.
OREADA
40 «Purple ___», himno de Prince y su legado.
RAIN
41 Plan con mantel sobre el pasto.
PÍCNIC
42 Tened el descaro.
OSAD
43 Lana de conejo homónimo.
ANGORA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Daga utilizada por gauchos.
FACA
2 Sujetaré con ligaduras.
ATARE
3 Guion para bailarines.
COREOGRAFÍA
4 Sistema de puntuación en ajedrez.
ELO
5 Pedazo de corteza del pino y de otros árboles.
TOZA
6 Deje constancia por escrito.
ANOTÉ
7 Liga, comunica.
UNE
8 De la tierra de Mandela.
SUDAFRICANO
9 Principios de una ciencia.
ABECÉ
10 Relativo al riñón.
RENAL
17 Epitafio corto en la lápida.
RIP
20 Prefijo: 'norte'.
ÑOR
22 Ciudad de Marruecos
FEZ
24 Retraso en una señal digital.
LAG
26 Sedimento en los dientes.
SARRO
27 Segundo nombre de Walt Disney.
ELÍAS
28 Grupo de soldados en marcha.
TROPA
30 Solicitar.
PEDIR
33 Capa rojiza de corrosión.
ORÍN
35 Lleva afuera.
SACA
37 'Y' en inglés.
AND
39 Gráfico de ritmo cardíaco.
ECG
