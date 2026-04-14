Las respuestas al crucigrama del martes 14 de abril

El crucigrama de este martes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 23 debe responder a la definición de qué es "Dio protección", mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en "Filtró". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Extinguir (el hambre)

MATAR

6 Película dirigida por James Cameron

TITANIC

8 Abandonar el refugio

DESALOJAR

10 La sala del médico

CONSULTORIO

12 Junté, uní

ATÉ

13 Scooby-___

DOO

14 Donde puedes comprar tequila y cerveza

BAR

15 Inusitada, insólita

RARA

17 Filtró

COLÓ

18 ___ Wayne, rapero de "Shot To The Heart"

LIL

20 Fragmento de ADN con los caracteres hereditarios

GEN

21 Situación de prisa o urgencia

APURO

23 Dio protección

ASILÓ

26 Decir no

NEGAR

27 Sujetar toros con un nudo corredizo

LAZAR

28 World ___ Center, antiguo complejo de edificios

TRADE

29 Dijese sus plegarias

ORASE

30 Moneda de España y Francia (pl.)

EUROS

31 Final del embarazo

PARTO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Ganadora de un concurso de belleza

MISS

2 Caja usada en funerales

ATAÚD

3 Parte baja y leñosa de una mata

TALLO

4 Apunto por escrito

ANOTO

5 Administro

RIJO

6 Ocurrir (2 palabras)

TENER LUGAR

7 Quemar

CARBONIZAR

8 Abastece, provee

DOTA

9 Moneda de Irán

RIAL

10 Coche en Estados Unidos

CAR

11 El "Au" de la tabla periódica

ORO

16 Muy enojado

AIRADO

17 Dejará de ocurrir

CESARÁ

19 Cámara de Los ___: Cámara Alta del parlamento del Reino Unido

LORES

20 Danza húngara

GALOP

21 Prefijo que indica precedencia

ANTE

22 País vecino de Ecuador

PERÚ

24 "The ___ of Us", videojuego de terror

LAST

25 Galleta blanca y negra

OREO

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.