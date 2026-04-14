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Las respuestas al crucigrama del martes 14 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Ocurrir (2 palabras)”
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El crucigrama de este martes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 23 debe responder a la definición de qué es "Dio protección", mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en "Filtró". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Extinguir (el hambre)
MATAR
6 Película dirigida por James Cameron
TITANIC
8 Abandonar el refugio
DESALOJAR
10 La sala del médico
CONSULTORIO
12 Junté, uní
ATÉ
13 Scooby-___
DOO
14 Donde puedes comprar tequila y cerveza
BAR
15 Inusitada, insólita
RARA
17 Filtró
COLÓ
18 ___ Wayne, rapero de "Shot To The Heart"
LIL
20 Fragmento de ADN con los caracteres hereditarios
GEN
21 Situación de prisa o urgencia
APURO
23 Dio protección
ASILÓ
26 Decir no
NEGAR
27 Sujetar toros con un nudo corredizo
LAZAR
28 World ___ Center, antiguo complejo de edificios
TRADE
29 Dijese sus plegarias
ORASE
30 Moneda de España y Francia (pl.)
EUROS
31 Final del embarazo
PARTO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Ganadora de un concurso de belleza
MISS
2 Caja usada en funerales
ATAÚD
3 Parte baja y leñosa de una mata
TALLO
4 Apunto por escrito
ANOTO
5 Administro
RIJO
6 Ocurrir (2 palabras)
TENER LUGAR
7 Quemar
CARBONIZAR
8 Abastece, provee
DOTA
9 Moneda de Irán
RIAL
10 Coche en Estados Unidos
CAR
11 El "Au" de la tabla periódica
ORO
16 Muy enojado
AIRADO
17 Dejará de ocurrir
CESARÁ
19 Cámara de Los ___: Cámara Alta del parlamento del Reino Unido
LORES
20 Danza húngara
GALOP
21 Prefijo que indica precedencia
ANTE
22 País vecino de Ecuador
PERÚ
24 "The ___ of Us", videojuego de terror
LAST
25 Galleta blanca y negra
OREO
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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