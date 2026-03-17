Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del martes 17 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Sin compañía (pl.)”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Marca de galletas", mientras que el interrogante 31 se resuelve con la palabra faltante en "Robert De ___, actor". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Cultivó la tierra
LABRÓ
6 Derrumbamiento de nieve
ALUD
10 Modelo de perfección
IDEAL
11 Banda de color distinto en la pared
FRISO
12 Poner 8 personas en un ascensor para 6, por ejemplo
SOBRECARGAR
14 Marca de galletas
OREO
15 Compañera de lucha
ALIADA
16 Señal internacional de petición de socorro
SOS
17 ___ el camino: facilitar una cosa
ALLANAR
18 Disposición de ánimo
HUMOR
19 Sombríos
OSCUROS
22 "El Señor de ___ Anillos", trilogía cinematográfica
LOS
25 Interpretemos el texto
LEAMOS
26 Unidad situada entre el reino y la clase
TIPO
27 Como una justificación poco convincente
INVEROSÍMIL
29 Unida con nudos
ATADA
30 Planeta descubierto en 1781
URANO
31 Robert De ___, actor
NIRO
32 Lugares para tomar cócteles
BARES
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Sin arrugas, suaves
LISOS
2 Alabo, venero
ADORO
3 Sus sonrisas no tienen dientes
BEBÉS
4 Que genera sorpresa o desconcierto
RARO
5 Expresión muy utilizada en el flamenco
OLÉ
6 Bajar
ARRIAR
7 Enlazan, unen
LIGAN
8 Como una prenda que ya ha sido vestida
USADA
9 Tostar ligeramente
DORAR
11 Equivocaciones
FALLOS
13 De naturaleza tranquila
CALMOSO
17 Claridad que precede la salida del sol
AURORA
18 Acuoso
HÚMEDO
19 Percibían el aroma
OLÍAN
20 Experimenté la emoción
SENTÍ
21 Levantar y mover la tierra
CAVAR
22 Pulir con un instrumento de acero
LIMAR
23 Formé un juicio
OPINÉ
24 Sin compañía (pl.)
SOLOS
26 Pedazo largo y estrecho de papel
TIRA
28 Prefijo con "marino" o "mundo"
SUB
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
Guerra en Medio Oriente. Funcionarios de la Casa Blanca aseguran que Trump rechazó intentos de reanudar las conversaciones con Irán
Según un experto internacional. Por qué la de Medio Oriente es una “guerra asimétrica” y qué intereses están en juego
Salud visual. Qué es el glaucoma y por qué es tan importante hacerse un control oftalmológico
- 1
Jane Fonda, furiosa con Barbra Streisand por el homenaje a Robert Redford en los Oscar: “¡Yo tengo más que decir de él!”
- 2
Una fiscal opinó que la causa de la AFA con las pruebas de Estados Unidos debe pasar al juez federal de Campana
- 3
De qué murió Marcelo Araujo
- 4
Agostina Páez: llega a juicio cercada por la justicia brasileña y con intensas gestiones diplomáticas para su retorno