Las respuestas al crucigrama del martes 17 de marzo

El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Marca de galletas", mientras que el interrogante 31 se resuelve con la palabra faltante en "Robert De ___, actor". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Cultivó la tierra

LABRÓ

6 Derrumbamiento de nieve

ALUD

10 Modelo de perfección

IDEAL

11 Banda de color distinto en la pared

FRISO

12 Poner 8 personas en un ascensor para 6, por ejemplo

SOBRECARGAR

14 Marca de galletas

OREO

15 Compañera de lucha

ALIADA

16 Señal internacional de petición de socorro

SOS

17 ___ el camino: facilitar una cosa

ALLANAR

18 Disposición de ánimo

HUMOR

19 Sombríos

OSCUROS

22 "El Señor de ___ Anillos", trilogía cinematográfica

LOS

25 Interpretemos el texto

LEAMOS

26 Unidad situada entre el reino y la clase

TIPO

27 Como una justificación poco convincente

INVEROSÍMIL

29 Unida con nudos

ATADA

30 Planeta descubierto en 1781

URANO

31 Robert De ___, actor

NIRO

32 Lugares para tomar cócteles

BARES

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Sin arrugas, suaves

LISOS

2 Alabo, venero

ADORO

3 Sus sonrisas no tienen dientes

BEBÉS

4 Que genera sorpresa o desconcierto

RARO

5 Expresión muy utilizada en el flamenco

OLÉ

6 Bajar

ARRIAR

7 Enlazan, unen

LIGAN

8 Como una prenda que ya ha sido vestida

USADA

9 Tostar ligeramente

DORAR

11 Equivocaciones

FALLOS

13 De naturaleza tranquila

CALMOSO

17 Claridad que precede la salida del sol

AURORA

18 Acuoso

HÚMEDO

19 Percibían el aroma

OLÍAN

20 Experimenté la emoción

SENTÍ

21 Levantar y mover la tierra

CAVAR

22 Pulir con un instrumento de acero

LIMAR

23 Formé un juicio

OPINÉ

24 Sin compañía (pl.)

SOLOS

26 Pedazo largo y estrecho de papel

TIRA

28 Prefijo con "marino" o "mundo"

SUB

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.