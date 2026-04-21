Las respuestas al crucigrama del martes 21 de abril

El crucigrama de este martes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Partidas en pedazos", mientras que el interrogante 26 se resuelve con la palabra faltante en "Macizas y firmes". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Te desplomabas

CAÍAS

6 Caminos

PASAJES

8 Obstruidos por un bloqueo

TAPONADOS

10 Animal marino que construye arrecifes

CORAL

11 Erudición

SABER

13 Por si ___: por si llega a ocurrir algo

ACASO

14 Lo hace más alto

ELEVA

15 Triángulo de ___ Bermudas

LAS

16 Juan Carlos I de España fue uno

REY

17 Descuidada

OMISA

20 Cultivó la tierra

LABRÓ

22 Partidas en pedazos

ROTAS

23 Según la Biblia, profeta que fue alimentado por cuervos

ELÍAS

24 Que se esfuerzan por ayudar

SOLÍCITOS

26 Macizas y firmes

SÓLIDAS

27 Posibilidad en el invierno de Ushuaia

NEVAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Ropas abiertas por delante

CAPAS

2 Causó estragos irreparables

ASOLÓ

3 ___ Fleming: creador de James Bond

IAN

4 Restase lustre

AJASE

5 Hilo fino que se utiliza para pescar

SEDAL

6 Dependientes nocivos

PARÁSITOS

7 Orgullosos

SOBERBIOS

8 Examinamos con las manos

TOCAMOS

9 Rigurosas

SEVERAS

10 El mejor remedio contra el frío

CALOR

12 Descargas durante una tormenta

RAYOS

18 Aposento grande para fiestas

SALÓN

19 Di protección

ASILÉ

20 Sabia, instruida

LEÍDA

21 Llevar al ___: contraer matrimonio

ALTAR

25 104, en números romanos

CIV

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.