Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del martes 21 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Dependientes nocivos”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Partidas en pedazos", mientras que el interrogante 26 se resuelve con la palabra faltante en "Macizas y firmes". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Te desplomabas
CAÍAS
6 Caminos
PASAJES
8 Obstruidos por un bloqueo
TAPONADOS
10 Animal marino que construye arrecifes
CORAL
11 Erudición
SABER
13 Por si ___: por si llega a ocurrir algo
ACASO
14 Lo hace más alto
ELEVA
15 Triángulo de ___ Bermudas
LAS
16 Juan Carlos I de España fue uno
REY
17 Descuidada
OMISA
20 Cultivó la tierra
LABRÓ
22 Partidas en pedazos
ROTAS
23 Según la Biblia, profeta que fue alimentado por cuervos
ELÍAS
24 Que se esfuerzan por ayudar
SOLÍCITOS
26 Macizas y firmes
SÓLIDAS
27 Posibilidad en el invierno de Ushuaia
NEVAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Ropas abiertas por delante
CAPAS
2 Causó estragos irreparables
ASOLÓ
3 ___ Fleming: creador de James Bond
IAN
4 Restase lustre
AJASE
5 Hilo fino que se utiliza para pescar
SEDAL
6 Dependientes nocivos
PARÁSITOS
7 Orgullosos
SOBERBIOS
8 Examinamos con las manos
TOCAMOS
9 Rigurosas
SEVERAS
10 El mejor remedio contra el frío
CALOR
12 Descargas durante una tormenta
RAYOS
18 Aposento grande para fiestas
SALÓN
19 Di protección
ASILÉ
20 Sabia, instruida
LEÍDA
21 Llevar al ___: contraer matrimonio
ALTAR
25 104, en números romanos
CIV
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
Salud mental. Mario Boskis, médico cardiólogo: “Es muy difícil la autopercepción del estrés; vas a necesitar a alguien que te haga un diagnóstico o hasta puede ser un familiar”
Tenía 86 años. Murió Luis Brandoni: la despedida, reacciones en redes y el último adiós en la Legislatura
"Los escupan". La crítica de Grabois al nuevo proyecto de emergencia en discapacidad
- 1
Es oficial: la NASA ya tiene fecha para la misión Artemis que bajará a la Luna
- 2
Moria Casán será homenajeada en el Palacio Libertad
- 3
Reid Wiseman, piloto de Artemis II: “Queríamos salir e intentar hacer algo que uniera al mundo”
- 4
El Gobierno envió al Senado la reforma de la ley de salud mental y ya se reavivó el debate