Las respuestas al crucigrama del martes 6 de enero

El crucigrama de este martes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 24 debe responder a la definición de qué es "Nacidos en Omsk o Moscú", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "Título de honor británico". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Del mismo color de la sangre (pl.)

ROJOS

6 Deshacer el vínculo

DESUNIR

8 Partes de un bloque de motor

CILINDROS

10 Saldaría una cuenta

PAGARÍA

11 Una prenda o una lista

TOP

13 Difundió una señal

EMITIÓ

14 Bruñí, lustré

PULÍ

15 Envases para cervezas y gaseosas

LATAS

16 Polvo que causa alergias

POLEN

17 República islámica de Oriente Medio

IRÁN

18 Parado

CESADO

19 Una cosa sosa tiene poca

SAL

20 Que ya no viven en el mismo sitio (fem.)

MUDADAS

21 Inflexibilidad, estrictez

SEVERIDAD

23 Recuperadas de una enfermedad

SANADAS

24 Nacidos en Omsk o Moscú

RUSOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Cuentan

RELATAN

2 Dios egipcio de la naturaleza

OSIRIS

3 Sexto mes del año

JUNIO

4 Movimiento en un fluido

ONDA

5 Título de honor británico

SIR

6 Dactilares

DIGITALES

7 Etiquetadas, marcadas

ROTULADAS

8 Pueden ser legislativas y fotográficas

CÁMARAS

9 Carencia de compañía

SOLEDAD

10 Obras de cine (coloq.)

PELIS

12 Árboles coníferos

PINOS

14 Establecimientos de alojamiento

POSADAS

16 Solicitud formal de mercancías

PEDIDO

18 Sacerdotes católicos

CURAS

20 Lista de platos

MENÚ

22 Tecnología para revisar jugadas

VAR

