Las respuestas al crucigrama del martes 6 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Saldaría una cuenta”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 24 debe responder a la definición de qué es "Nacidos en Omsk o Moscú", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "Título de honor británico". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Del mismo color de la sangre (pl.)
ROJOS
6 Deshacer el vínculo
DESUNIR
8 Partes de un bloque de motor
CILINDROS
10 Saldaría una cuenta
PAGARÍA
11 Una prenda o una lista
TOP
13 Difundió una señal
EMITIÓ
14 Bruñí, lustré
PULÍ
15 Envases para cervezas y gaseosas
LATAS
16 Polvo que causa alergias
POLEN
17 República islámica de Oriente Medio
IRÁN
18 Parado
CESADO
19 Una cosa sosa tiene poca
SAL
20 Que ya no viven en el mismo sitio (fem.)
MUDADAS
21 Inflexibilidad, estrictez
SEVERIDAD
23 Recuperadas de una enfermedad
SANADAS
24 Nacidos en Omsk o Moscú
RUSOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Cuentan
RELATAN
2 Dios egipcio de la naturaleza
OSIRIS
3 Sexto mes del año
JUNIO
4 Movimiento en un fluido
ONDA
5 Título de honor británico
SIR
6 Dactilares
DIGITALES
7 Etiquetadas, marcadas
ROTULADAS
8 Pueden ser legislativas y fotográficas
CÁMARAS
9 Carencia de compañía
SOLEDAD
10 Obras de cine (coloq.)
PELIS
12 Árboles coníferos
PINOS
14 Establecimientos de alojamiento
POSADAS
16 Solicitud formal de mercancías
PEDIDO
18 Sacerdotes católicos
CURAS
20 Lista de platos
MENÚ
22 Tecnología para revisar jugadas
VAR
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
