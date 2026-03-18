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Las respuestas al crucigrama del miércoles 18 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Poco menos de”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Obedecí una orden", mientras que el interrogante 23 se resuelve con la palabra faltante en "Tecnología para localizar submarinos". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Obedecí una orden
ACATÉ
6 Cadena de montañas situada en la Europa Central
ALPES
11 Que carecen de validez (fem.)
NULAS
12 Dignidad del Sumo Pontífice
TIARA
13 ___ Eastwood, actor y director estadounidense
CLINT
14 Laboran, trabajan
OBRAN
15 Sujeto con cuerdas
ATO
16 Campesino
ALDEANO
18 Colocar en fila
ALINEAR
20 Requerir el cumplimiento de algo
INTIMAR
22 Hilos finos para pescar
SEDALES
24 Tener alucinaciones
DELIRAR
27 Trastorno obsesivo-compulsivo
TOC
29 Hice una selección
ELEGÍ
30 País del panda gigante
CHINA
32 Herramienta de albañil
LLANA
33 Son 168 en una semana
HORAS
34 Cámara de Los ___: Cámara Alta del parlamento del Reino Unido
LORES
35 ___ 5200, videoconsola
ATARI
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Parte posterior y superior de los caballos
ANCA
2 Con amplio conocimiento general (fem.)
CULTA
3 Salsa de la gastronomía mediterránea
ALIOLI
4 "¡No seas ___ estúpido!"
TAN
5 Muebles típicos de las bibliotecas
ESTANTERÍAS
6 Muy deprisa (3 palabras)
A TODA MARCHA
7 Desprendido
LIBERAL
8 "Aviso ___ navegantes"
PARA
9 Solían ser
ERAN
10 ___ y salvo: vivito y coleando
SANO
17 Sabia, instruida
LEÍDA
19 Célebre, glorioso
INSIGNE
21 Quita del sitio
RETIRA
23 Tecnología para localizar submarinos
SONAR
24 Marca de notebooks
DELL
25 Pronombre neutro
ELLO
26 Rey literario que tenía 3 hijas
LEAR
28 Poco menos de
CASI
31 Red ___ Chili Peppers, banda
HOT
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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