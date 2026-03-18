Las respuestas al crucigrama del miércoles 18 de marzo

El crucigrama de este miércoles incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Obedecí una orden", mientras que el interrogante 23 se resuelve con la palabra faltante en "Tecnología para localizar submarinos". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Obedecí una orden

ACATÉ

6 Cadena de montañas situada en la Europa Central

ALPES

11 Que carecen de validez (fem.)

NULAS

12 Dignidad del Sumo Pontífice

TIARA

13 ___ Eastwood, actor y director estadounidense

CLINT

14 Laboran, trabajan

OBRAN

15 Sujeto con cuerdas

ATO

16 Campesino

ALDEANO

18 Colocar en fila

ALINEAR

20 Requerir el cumplimiento de algo

INTIMAR

22 Hilos finos para pescar

SEDALES

24 Tener alucinaciones

DELIRAR

27 Trastorno obsesivo-compulsivo

TOC

29 Hice una selección

ELEGÍ

30 País del panda gigante

CHINA

32 Herramienta de albañil

LLANA

33 Son 168 en una semana

HORAS

34 Cámara de Los ___: Cámara Alta del parlamento del Reino Unido

LORES

35 ___ 5200, videoconsola

ATARI

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Parte posterior y superior de los caballos

ANCA

2 Con amplio conocimiento general (fem.)

CULTA

3 Salsa de la gastronomía mediterránea

ALIOLI

4 "¡No seas ___ estúpido!"

TAN

5 Muebles típicos de las bibliotecas

ESTANTERÍAS

6 Muy deprisa (3 palabras)

A TODA MARCHA

7 Desprendido

LIBERAL

8 "Aviso ___ navegantes"

PARA

9 Solían ser

ERAN

10 ___ y salvo: vivito y coleando

SANO

17 Sabia, instruida

LEÍDA

19 Célebre, glorioso

INSIGNE

21 Quita del sitio

RETIRA

23 Tecnología para localizar submarinos

SONAR

24 Marca de notebooks

DELL

25 Pronombre neutro

ELLO

26 Rey literario que tenía 3 hijas

LEAR

28 Poco menos de

CASI

31 Red ___ Chili Peppers, banda

HOT

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.