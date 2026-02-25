Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del miércoles 25 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Stokes.”
El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Norteamericano en países latinos.", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Escuchada en el pasado.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 'El que quiere __ que le cueste'.
CELESTE
8 Pasado Meridiano.
PM
10 Contribuir.
APORTAR
11 Ruta de desplazamiento.
VÍA
12 Gentilicio informal para un nicaragüense.
NICA
13 Llenas de mugre.
SUCIAS
15 Reflejos acústicos.
ECOS
16 Embellece con accesorios
ADORNA
17 __ Mendes, cineasta inglés.
SAM
18 Norteamericano en países latinos.
GRINGO
19 Ovación al torero.
OLE
21 Haz de cañas o bambú atados.
TOU
22 Concentrado en lo que ocurre.
ATENTO
24 Artículo definido plural.
LOS
27 Facilita recursos.
PROVEE
28 Escuchada en el pasado.
OÍDA
29 Empleado en la industria.
OBRERO
30 Toque en un dispositivo.
CLIC
31 Elogio poético.
LOA
32 Moverse como un péndulo.
OSCILAR
34 Así terminan los alcoholes.
OL
35 Cálido y despejado.
SOLEADO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Perros.
CANES
2 Poesía heroica.
ÉPICA
3 Cabeza del tren.
LOCOMOTORA
4 Períodos históricos extensos.
ERAS
5 Stokes.
ST
6 Asignar un precio.
TASAR
7 Culto y muy informado.
ERUDITO
8 Instrumento de Sir Elton John.
PIANO
9 Multitud de personas.
MASA
11 Signo sobre la 'Ñ'.
VIRGULILLA
14 Señal vial triangular.
CONO
18 Categorías literarias o musicales.
GÉNEROS
20 Ligero en su impacto.
LEVÉ
22 'Del __ caído todos hacen leña'.
ÁRBOL
23 Relativo a la tea.
TEOSO
25 Detestad.
ODIAD
26 Sagrado, divino.
SACRO
27 Extremo del eje terrestre.
POLO
28 Dedíquese a no hacer nada.
OCIE
33 150 romanos.
CL
