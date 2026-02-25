Las respuestas al crucigrama del miércoles 25 de febrero

El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Norteamericano en países latinos.", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Escuchada en el pasado.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 'El que quiere __ que le cueste'.

CELESTE

8 Pasado Meridiano.

PM

10 Contribuir.

APORTAR

11 Ruta de desplazamiento.

VÍA

12 Gentilicio informal para un nicaragüense.

NICA

13 Llenas de mugre.

SUCIAS

15 Reflejos acústicos.

ECOS

16 Embellece con accesorios

ADORNA

17 __ Mendes, cineasta inglés.

SAM

18 Norteamericano en países latinos.

GRINGO

19 Ovación al torero.

OLE

21 Haz de cañas o bambú atados.

TOU

22 Concentrado en lo que ocurre.

ATENTO

24 Artículo definido plural.

LOS

27 Facilita recursos.

PROVEE

28 Escuchada en el pasado.

OÍDA

29 Empleado en la industria.

OBRERO

30 Toque en un dispositivo.

CLIC

31 Elogio poético.

LOA

32 Moverse como un péndulo.

OSCILAR

34 Así terminan los alcoholes.

OL

35 Cálido y despejado.

SOLEADO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Perros.

CANES

2 Poesía heroica.

ÉPICA

3 Cabeza del tren.

LOCOMOTORA

4 Períodos históricos extensos.

ERAS

5 Stokes.

ST

6 Asignar un precio.

TASAR

7 Culto y muy informado.

ERUDITO

8 Instrumento de Sir Elton John.

PIANO

9 Multitud de personas.

MASA

11 Signo sobre la 'Ñ'.

VIRGULILLA

14 Señal vial triangular.

CONO

18 Categorías literarias o musicales.

GÉNEROS

20 Ligero en su impacto.

LEVÉ

22 'Del __ caído todos hacen leña'.

ÁRBOL

23 Relativo a la tea.

TEOSO

25 Detestad.

ODIAD

26 Sagrado, divino.

SACRO

27 Extremo del eje terrestre.

POLO

28 Dedíquese a no hacer nada.

OCIE

33 150 romanos.

CL

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

