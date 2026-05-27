Las respuestas al crucigrama del miércoles 27 de mayo

El crucigrama de este miércoles incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 29 debe responder a la definición de qué es "Cerveza en Chicago", mientras que el interrogante 18 se resuelve con la palabra faltante en "Paso estrecho entre montañas". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Marca de notebooks

ACER

5 A la moda, elegante

CHIC

9 Trabajo que debe hacerse

TAREA

11 Escuchada

OÍDA

12 Asolé

ARRASÉ

14 Estudian con el libro

LEEN

15 Junta, agrega

UNE

16 Lugares de hospedaje

POSADAS

18 Paso estrecho entre montañas

DESFILADERO

20 Animal cubierto de púas

ERIZO

21 Premiada

CONDECORADA

27 Causan locura

ALIENAN

28 ___ Menor, constelación

CAN

29 Cerveza en Chicago

BEER

30 Víspera del domingo

SÁBADO

32 Expresión creativa

ARTE

33 "Yo, ___", película con Will Smith

ROBOT

34 "El Rey ___", obra de William Shakespeare

LEAR

35 Piedra plana utilizada en construcción

LOSA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Féretro

ATAÚD

2 Materia prima de embutidos

CARNE

3 Hay solamente dos en la Tierra

ERRES

4 Persona acusada de un delito (fem.)

REA

5 Utensilio con muchos agujeros

COLADOR

6 Apesta

HIEDE

7 Inventar cosas nuevas

IDEAR

8 Provoco agotamiento

CANSO

10 Quieran

ASPIREN

13 Accionadas por el viento

EÓLICAS

17 Condimentar los alimentos

SAZONAR

19 Roger ___: tenista apodado "El Reloj Suizo"

FEDERER

21 A carta ___: absolutamente

CABAL

22 Percibiré el aroma

OLERÉ

23 Hija de la hija

NIETA

24 Finalizo, completo

ACABO

25 Cubos con números o puntos

DADOS

26 Apunta

ANOTA

31 Recipiente sin asa

BOL

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.