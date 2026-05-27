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Las respuestas al crucigrama del miércoles 27 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Féretro”
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El crucigrama de este miércoles incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 29 debe responder a la definición de qué es "Cerveza en Chicago", mientras que el interrogante 18 se resuelve con la palabra faltante en "Paso estrecho entre montañas". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Marca de notebooks
ACER
5 A la moda, elegante
CHIC
9 Trabajo que debe hacerse
TAREA
11 Escuchada
OÍDA
12 Asolé
ARRASÉ
14 Estudian con el libro
LEEN
15 Junta, agrega
UNE
16 Lugares de hospedaje
POSADAS
18 Paso estrecho entre montañas
DESFILADERO
20 Animal cubierto de púas
ERIZO
21 Premiada
CONDECORADA
27 Causan locura
ALIENAN
28 ___ Menor, constelación
CAN
29 Cerveza en Chicago
BEER
30 Víspera del domingo
SÁBADO
32 Expresión creativa
ARTE
33 "Yo, ___", película con Will Smith
ROBOT
34 "El Rey ___", obra de William Shakespeare
LEAR
35 Piedra plana utilizada en construcción
LOSA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Féretro
ATAÚD
2 Materia prima de embutidos
CARNE
3 Hay solamente dos en la Tierra
ERRES
4 Persona acusada de un delito (fem.)
REA
5 Utensilio con muchos agujeros
COLADOR
6 Apesta
HIEDE
7 Inventar cosas nuevas
IDEAR
8 Provoco agotamiento
CANSO
10 Quieran
ASPIREN
13 Accionadas por el viento
EÓLICAS
17 Condimentar los alimentos
SAZONAR
19 Roger ___: tenista apodado "El Reloj Suizo"
FEDERER
21 A carta ___: absolutamente
CABAL
22 Percibiré el aroma
OLERÉ
23 Hija de la hija
NIETA
24 Finalizo, completo
ACABO
25 Cubos con números o puntos
DADOS
26 Apunta
ANOTA
31 Recipiente sin asa
BOL
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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