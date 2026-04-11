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Las respuestas al crucigrama del sábado 11 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Partes de los calzados”
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El crucigrama de este sábado incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Subordinados", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "Adecuado tanto para hombres como para mujeres". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 "JLo" para Jennifer López
APODO
6 Ibiza es una
ISLA
10 Dirigí
LIDERÉ
12 Fruto del nogal
NUEZ
13 Adecuado tanto para hombres como para mujeres
UNISEX
14 Observaba con atención
VEÍA
15 Doy, regalo
DONO
16 Recurrir al tribunal superior
APELAR
18 Pueden ser frigoríficas o térmicas
CÁMARAS
20 Subordinados
SUMISOS
21 Prendas de vestir largas y sueltas
ROPONES
22 Causara ruido
SONARA
23 ___ el Terrible: zar de Rusia en el siglo XVI
IVÁN
27 Líquido inflamable y volátil
ÉTER
28 Rejuvenece
REMOZA
30 Pie de una hierba
MATA
31 Refugios para necesitados
ASILOS
32 ___ Maiden, banda de la canción "Fear Of The Dark"
IRON
33 Percibirá los aromas
OLERÁ
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Amenaza para la seguridad en zonas nevadas
ALUD
2 Árbol alto y de tronco resinoso
PINO
3 Representa la guerra en la mitología escandinava
ODÍN
4 Vaciarán
DESOCUPARÁN
5 Hice una súplica a Dios
ORÉ
6 Que no parece verdadero
INVEROSÍMIL
7 Partes de los calzados
SUELAS
8 Estudiabas con el libro
LEÍAS
9 Al ___: aleatoriamente
AZAR
11 Inquiriera
EXAMINARA
17 "¡Que entre!"
PASE
19 "El ___ es el olvido del yo": frase de Amiel
AMOR
20 Composición poética con 14 versos
SONETO
21 Dar vueltas
ROTAR
22 Prefijo que significa "medio"
SEMI
24 Utilicé el servicio de Qantas
VOLÉ
25 Ave diurna utilizada en cetrería
AZOR
26 Una agencia que lanza cohetes
NASA
29 "¿Cuándo fue ___?"
ESO
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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