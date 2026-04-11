Las respuestas al crucigrama del sábado 11 de abril

El crucigrama de este sábado incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Subordinados", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "Adecuado tanto para hombres como para mujeres". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 "JLo" para Jennifer López

APODO

6 Ibiza es una

ISLA

10 Dirigí

LIDERÉ

12 Fruto del nogal

NUEZ

13 Adecuado tanto para hombres como para mujeres

UNISEX

14 Observaba con atención

VEÍA

15 Doy, regalo

DONO

16 Recurrir al tribunal superior

APELAR

18 Pueden ser frigoríficas o térmicas

CÁMARAS

20 Subordinados

SUMISOS

21 Prendas de vestir largas y sueltas

ROPONES

22 Causara ruido

SONARA

23 ___ el Terrible: zar de Rusia en el siglo XVI

IVÁN

27 Líquido inflamable y volátil

ÉTER

28 Rejuvenece

REMOZA

30 Pie de una hierba

MATA

31 Refugios para necesitados

ASILOS

32 ___ Maiden, banda de la canción "Fear Of The Dark"

IRON

33 Percibirá los aromas

OLERÁ

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Amenaza para la seguridad en zonas nevadas

ALUD

2 Árbol alto y de tronco resinoso

PINO

3 Representa la guerra en la mitología escandinava

ODÍN

4 Vaciarán

DESOCUPARÁN

5 Hice una súplica a Dios

ORÉ

6 Que no parece verdadero

INVEROSÍMIL

7 Partes de los calzados

SUELAS

8 Estudiabas con el libro

LEÍAS

9 Al ___: aleatoriamente

AZAR

11 Inquiriera

EXAMINARA

17 "¡Que entre!"

PASE

19 "El ___ es el olvido del yo": frase de Amiel

AMOR

20 Composición poética con 14 versos

SONETO

21 Dar vueltas

ROTAR

22 Prefijo que significa "medio"

SEMI

24 Utilicé el servicio de Qantas

VOLÉ

25 Ave diurna utilizada en cetrería

AZOR

26 Una agencia que lanza cohetes

NASA

29 "¿Cuándo fue ___?"

ESO

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.