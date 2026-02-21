Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del sábado 21 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Elogie con entusiasmo.”
El crucigrama de este sábado incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Dar la espalda a la verdad.", mientras que el interrogante 20 se resuelve con la palabra faltante en "Aquello sin precisar.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Banco de arena en el océano.
CAYO
5 Me luzco en el escenario.
ACTUÓ
10 Brinda hospedaje.
ALOJA
12 Pantalón por encima de la rodilla.
SHORT
13 Artistas del ilusionismo.
MAGOS
14 Dar la espalda a la verdad.
NEGAR
15 Término corto para abuelo.
ABU
16 Príamo, Héctor, Paris... por ejemplo.
TROYANO
18 Valer, ser de utilidad.
SERVIR
20 Aquello sin precisar.
ESO
21 Artículo definido.
EL
22 Identificador para lo no identificado.
NN
23 Título de santidad abreviado.
SAN
25 Apellido del actor Keanu.
REEVES
29 Estirón para rejuvenecer.
LIFTING
31 Después de 'KA'.
ELE
32 Mezclar metales en el crisol.
ALEAR
33 Bramar como un león.
RUGIR
35 Presumida con aire triunfal.
UFANA
36 Loco de atar.
ORATE
37 Tuestan ligeramente.
DORAN
38 Cartas más altas.
ASES
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Muebles para soñar.
CAMAS
2 Elogie con entusiasmo.
ALABE
3 Lácteo fermentado y cremoso.
YOGUR
4 Esfera ocular.
OJO
5 Equino de trabajo rústico.
ASNO
6 Tribu guerrera del viejo oeste.
CHEYENE
7 Vestiduras romanas.
TOGAS
8 Entre Saturno y Neptuno.
URANO
9 Diferente, distinto.
OTRO
11 Mango del hacha.
ASTIL
17 Repetidas en 'perro'.
RR
19 Abertura con cortinas.
VENTANA
22 Color del ébano.
NEGRO
23 Espíritu del aire en la mitología.
SILFO
24 Desmejorar el aspecto.
AFEAR
25 Radón
RN
26 Las ___, oasis de juego en el desierto.
VEGAS
27 Clase privilegiada y exclusiva.
ÉLITE
28 Entidades con vida.
SERES
29 Especie de bandurria.
LAÚD
30 País de los ayatolás.
IRÁN
34 Parásito que invade la piel.
URA
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
