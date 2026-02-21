Las respuestas al crucigrama del sábado 21 de febrero

El crucigrama de este sábado incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Dar la espalda a la verdad.", mientras que el interrogante 20 se resuelve con la palabra faltante en "Aquello sin precisar.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Banco de arena en el océano.

CAYO

5 Me luzco en el escenario.

ACTUÓ

10 Brinda hospedaje.

ALOJA

12 Pantalón por encima de la rodilla.

SHORT

13 Artistas del ilusionismo.

MAGOS

14 Dar la espalda a la verdad.

NEGAR

15 Término corto para abuelo.

ABU

16 Príamo, Héctor, Paris... por ejemplo.

TROYANO

18 Valer, ser de utilidad.

SERVIR

20 Aquello sin precisar.

ESO

21 Artículo definido.

EL

22 Identificador para lo no identificado.

NN

23 Título de santidad abreviado.

SAN

25 Apellido del actor Keanu.

REEVES

29 Estirón para rejuvenecer.

LIFTING

31 Después de 'KA'.

ELE

32 Mezclar metales en el crisol.

ALEAR

33 Bramar como un león.

RUGIR

35 Presumida con aire triunfal.

UFANA

36 Loco de atar.

ORATE

37 Tuestan ligeramente.

DORAN

38 Cartas más altas.

ASES

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Muebles para soñar.

CAMAS

2 Elogie con entusiasmo.

ALABE

3 Lácteo fermentado y cremoso.

YOGUR

4 Esfera ocular.

OJO

5 Equino de trabajo rústico.

ASNO

6 Tribu guerrera del viejo oeste.

CHEYENE

7 Vestiduras romanas.

TOGAS

8 Entre Saturno y Neptuno.

URANO

9 Diferente, distinto.

OTRO

11 Mango del hacha.

ASTIL

17 Repetidas en 'perro'.

RR

19 Abertura con cortinas.

VENTANA

22 Color del ébano.

NEGRO

23 Espíritu del aire en la mitología.

SILFO

24 Desmejorar el aspecto.

AFEAR

25 Radón

RN

26 Las ___, oasis de juego en el desierto.

VEGAS

27 Clase privilegiada y exclusiva.

ÉLITE

28 Entidades con vida.

SERES

29 Especie de bandurria.

LAÚD

30 País de los ayatolás.

IRÁN

34 Parásito que invade la piel.

URA

