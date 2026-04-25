Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del sábado 25 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Detallada”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 10 debe responder a la definición de qué es "Regalados", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "Te hagas cargo". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Mamífero con una pequeña trompa
TAPIR
6 Arreglar evitando el exceso
MODERAR
8 Parecidos
SIMILARES
10 Regalados
DONADOS
11 Prefijo con "género" o "jordano"
CIS
13 Te hagas cargo
ASUMAS
14 Chamonix-___-Blanc, comuna de Francia
MONT
15 Como los hombres en el grupo de los "cienmilmillonarios"
RICOS
16 Señal de una herida
MARCA
17 Número de lados de un hexágono
SEIS
18 ___ Retriever, raza de perro
GOLDEN
19 Sentido del yo
EGO
20 Famosa universidad estadounidense
HARVARD
21 Expuesta
OSTENTADA
23 Expuesta al viento
AIREADA
24 Separó de las otras cosas
AISLÓ
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Agarramos
TOMAMOS
2 Marca de zapatillas deportivas
ADIDAS
3 Blancos de las rasuradoras
PELOS
4 Te dirigirás
IRÁS
5 Extensión de archivos comprimidos
RAR
6 Detallada
MINUCIOSA
7 Rescatada del olvido
RECORDADA
8 Serenidad, tranquilidad
SOSIEGO
9 Que dice la verdad (fem.)
SINCERA
10 Entregarse
DARSE
12 Puesto de venta (voz i.)
STAND
14 Perverso
MALVADO
16 Pasajero en la tierra
MORTAL
18 Consigas la victoria
GANES
20 Lesioné
HERÍ
22 Madre del primo
TÍA
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
- 1
Asesinaron a dos personas en el set de la serie colombiana Sin senos sí hay paraíso
- 2
Partieron una montaña a la mitad para construir una autopista
- 3
Las mejores películas y series de Netflix para disfrutar el fin de semana del sábado 25 y domingo 26 de abril
- 4
Luis Cavanagh, denunciado por violencia de género por Romina Gaetani, rompió el silencio: “Es una despechada”