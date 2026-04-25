Las respuestas al crucigrama del sábado 25 de abril

El crucigrama de este sábado incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 10 debe responder a la definición de qué es "Regalados", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "Te hagas cargo". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Mamífero con una pequeña trompa

TAPIR

6 Arreglar evitando el exceso

MODERAR

8 Parecidos

SIMILARES

10 Regalados

DONADOS

11 Prefijo con "género" o "jordano"

CIS

13 Te hagas cargo

ASUMAS

14 Chamonix-___-Blanc, comuna de Francia

MONT

15 Como los hombres en el grupo de los "cienmilmillonarios"

RICOS

16 Señal de una herida

MARCA

17 Número de lados de un hexágono

SEIS

18 ___ Retriever, raza de perro

GOLDEN

19 Sentido del yo

EGO

20 Famosa universidad estadounidense

HARVARD

21 Expuesta

OSTENTADA

23 Expuesta al viento

AIREADA

24 Separó de las otras cosas

AISLÓ

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Agarramos

TOMAMOS

2 Marca de zapatillas deportivas

ADIDAS

3 Blancos de las rasuradoras

PELOS

4 Te dirigirás

IRÁS

5 Extensión de archivos comprimidos

RAR

6 Detallada

MINUCIOSA

7 Rescatada del olvido

RECORDADA

8 Serenidad, tranquilidad

SOSIEGO

9 Que dice la verdad (fem.)

SINCERA

10 Entregarse

DARSE

12 Puesto de venta (voz i.)

STAND

14 Perverso

MALVADO

16 Pasajero en la tierra

MORTAL

18 Consigas la victoria

GANES

20 Lesioné

HERÍ

22 Madre del primo

TÍA

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.