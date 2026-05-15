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Las respuestas al crucigrama del viernes 15 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Don ___, cantante de "Bandolero"”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es ""Quizá no ___ nada..."", mientras que el interrogante 24 se resuelve con la palabra faltante en "Comer ___ los ojos: mirar intensamente". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 El ___, ciudad del departamento de La Paz
ALTO
5 Banda de la canción "Highway To Hell"
ACDC
9 Caer agua del cielo
LLOVER
12 Fruto agridulce
MORA
13 Es digno
MERECE
14 Proyecto de las cosas que se van a hacer
PLAN
15 Profesional dedicado al estudio del ser humano
ANTROPÓLOGO
17 "Quizá no ___ nada..."
SEA
18 Juntarán en el mismo punto
UNIRÁN
19 Afecto hacia una persona
APEGO
21 Partículas minúsculas
ÁTOMOS
24 Comer ___ los ojos: mirar intensamente
CON
27 Desajusta
DESARTICULA
30 Don ___, cantante de "Bandolero"
OMAR
31 Anular una norma
ABOLIR
32 Quita un bien ajeno
ROBA
33 ___ a la vista: sobresalir mucho
SALTAR
34 Comunicarse con lo divino
ORAR
35 Regala, da
DONA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Partes espirituales de los hombres
ALMAS
2 Ocupé por completo
LLENÉ
3 Masa horneada redonda
TORTA
4 Game ___: fin del juego
OVER
5 Ancho
AMPLIO
6 "El ___ púrpura", película de 1985
COLOR
7 Máquina para limpiar ríos
DRAGA
8 Marca de cámaras fotográficas
CANON
10 Repetición de un sonido
ECO
11 Colocadas nuevamente
REPUESTAS
16 Organización como Greenpeace
ONG
19 Posar un hidroavión en el agua
AMARAR
20 Al ___ menor: en pequeñas cantidades
POR
21 Estimo
ADORO
22 Sentimiento de miedo
TEMOR
23 Arriesgaba
OSABA
24 Homenaje que se tributa a Dios
CULTO
25 Percibían el aroma
OLÍAN
26 Cuenta la historia
NARRA
28 Andaba de acá para allá
IBA
29 "Hot N ___", canción de Katy Perry
COLD
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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