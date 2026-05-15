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Las respuestas al crucigrama del viernes 15 de mayo

En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Don ___, cantante de "Bandolero"”

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Las respuestas al crucigrama del viernes 15 de mayo
Las respuestas al crucigrama del viernes 15 de mayo

El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es ""Quizá no ___ nada..."", mientras que el interrogante 24 se resuelve con la palabra faltante en "Comer ___ los ojos: mirar intensamente". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 El ___, ciudad del departamento de La Paz

ALTO

5 Banda de la canción "Highway To Hell"

ACDC

9 Caer agua del cielo

LLOVER

12 Fruto agridulce

MORA

13 Es digno

MERECE

14 Proyecto de las cosas que se van a hacer

PLAN

15 Profesional dedicado al estudio del ser humano

ANTROPÓLOGO

17 "Quizá no ___ nada..."

SEA

18 Juntarán en el mismo punto

UNIRÁN

19 Afecto hacia una persona

APEGO

21 Partículas minúsculas

ÁTOMOS

24 Comer ___ los ojos: mirar intensamente

CON

27 Desajusta

DESARTICULA

30 Don ___, cantante de "Bandolero"

OMAR

31 Anular una norma

ABOLIR

32 Quita un bien ajeno

ROBA

33 ___ a la vista: sobresalir mucho

SALTAR

34 Comunicarse con lo divino

ORAR

35 Regala, da

DONA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Partes espirituales de los hombres

ALMAS

2 Ocupé por completo

LLENÉ

3 Masa horneada redonda

TORTA

4 Game ___: fin del juego

OVER

5 Ancho

AMPLIO

6 "El ___ púrpura", película de 1985

COLOR

7 Máquina para limpiar ríos

DRAGA

8 Marca de cámaras fotográficas

CANON

10 Repetición de un sonido

ECO

11 Colocadas nuevamente

REPUESTAS

16 Organización como Greenpeace

ONG

19 Posar un hidroavión en el agua

AMARAR

20 Al ___ menor: en pequeñas cantidades

POR

21 Estimo

ADORO

22 Sentimiento de miedo

TEMOR

23 Arriesgaba

OSABA

24 Homenaje que se tributa a Dios

CULTO

25 Percibían el aroma

OLÍAN

26 Cuenta la historia

NARRA

28 Andaba de acá para allá

IBA

29 "Hot N ___", canción de Katy Perry

COLD

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.

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