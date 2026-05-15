Las respuestas al crucigrama del viernes 15 de mayo

El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es ""Quizá no ___ nada..."", mientras que el interrogante 24 se resuelve con la palabra faltante en "Comer ___ los ojos: mirar intensamente". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 El ___, ciudad del departamento de La Paz

ALTO

5 Banda de la canción "Highway To Hell"

ACDC

9 Caer agua del cielo

LLOVER

12 Fruto agridulce

MORA

13 Es digno

MERECE

14 Proyecto de las cosas que se van a hacer

PLAN

15 Profesional dedicado al estudio del ser humano

ANTROPÓLOGO

17 "Quizá no ___ nada..."

SEA

18 Juntarán en el mismo punto

UNIRÁN

19 Afecto hacia una persona

APEGO

21 Partículas minúsculas

ÁTOMOS

24 Comer ___ los ojos: mirar intensamente

CON

27 Desajusta

DESARTICULA

30 Don ___, cantante de "Bandolero"

OMAR

31 Anular una norma

ABOLIR

32 Quita un bien ajeno

ROBA

33 ___ a la vista: sobresalir mucho

SALTAR

34 Comunicarse con lo divino

ORAR

35 Regala, da

DONA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Partes espirituales de los hombres

ALMAS

2 Ocupé por completo

LLENÉ

3 Masa horneada redonda

TORTA

4 Game ___: fin del juego

OVER

5 Ancho

AMPLIO

6 "El ___ púrpura", película de 1985

COLOR

7 Máquina para limpiar ríos

DRAGA

8 Marca de cámaras fotográficas

CANON

10 Repetición de un sonido

ECO

11 Colocadas nuevamente

REPUESTAS

16 Organización como Greenpeace

ONG

19 Posar un hidroavión en el agua

AMARAR

20 Al ___ menor: en pequeñas cantidades

POR

21 Estimo

ADORO

22 Sentimiento de miedo

TEMOR

23 Arriesgaba

OSABA

24 Homenaje que se tributa a Dios

CULTO

25 Percibían el aroma

OLÍAN

26 Cuenta la historia

NARRA

28 Andaba de acá para allá

IBA

29 "Hot N ___", canción de Katy Perry

COLD

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.