Las respuestas al crucigrama del viernes 16 de enero

El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Marchar de un lugar a otro", mientras que el interrogante 14 se resuelve con la palabra faltante en "Elefante extinguido con las últimas glaciaciones". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Desafíos que ponen a prueba habilidades

RETOS

6 Divisiones de un árbol

RAMAS

11 Como un cítrico no maduro

ÁCIDO

12 Prefijo que significa "actividad mental"

PSICO

13 Competidor de AliExpress

SHEIN

14 Elefante extinguido con las últimas glaciaciones

MAMUT

15 Barcas usadas en ríos

CANOAS

17 Concedida, regalada

DADA

18 "We ___ the Champions", canción de Queen

ARE

19 Prendas de vestir largas y sueltas, puestas sobre las demás

ROPONES

21 Causar perjuicio

DAÑAR

22 Marchar de un lugar a otro

CAMINAR

25 950, en números romanos

CML

28 Río de Rusia

URAL

29 Animal como la tortuga

REPTIL

31 ___ Allan Poe, escritor estadounidense

EDGAR

33 Vasija con una o dos asas

JARRA

34 Amarré otra vez

REATÉ

35 ___ Kardec, sistematizador del espiritismo

ALLAN

36 Museo de ___, famosa pinacoteca de Francia

ORSAY

37 Hueso de forma triangular

SACRO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Frota con las uñas

RASCA

2 ___ de menos: notar la falta de una cosa

ECHAR

3 Posee, dispone

TIENE

4 Abomino, detesto

ODIO

5 Causaran ruido

SONARAN

6 Abrev. en el tacómetro

RPM

7 Aparato para tostar la carne

ASADOR

8 Tratan con extremo cariño

MIMAN

9 Va a un lugar

ACUDE

10 Cartas con jinetes

SOTAS

16 Lo que hace la mente al dormir

SOÑAR

20 Conjuntos de dos personas

PAREJAS

21 Expande

DILATA

22 ___ cabelludo: piel en donde nace el cabello

CUERO

23 Despedir mucho calor

ARDER

24 Hechiceras

MAGAS

25 Comando para copiar (2 palabras)

CTRL C

26 ___ por encima del hombro: tratar con soberbia

MIRAR

27 Sin altos ni bajos

LLANO

30 Herramienta con mango largo

PALA

32 Carta de la baraja con la letra K

REY

