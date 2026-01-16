Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del viernes 16 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: "Causaran ruido"
- 1 minuto de lectura
El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Marchar de un lugar a otro", mientras que el interrogante 14 se resuelve con la palabra faltante en "Elefante extinguido con las últimas glaciaciones". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Desafíos que ponen a prueba habilidades
RETOS
6 Divisiones de un árbol
RAMAS
11 Como un cítrico no maduro
ÁCIDO
12 Prefijo que significa "actividad mental"
PSICO
13 Competidor de AliExpress
SHEIN
14 Elefante extinguido con las últimas glaciaciones
MAMUT
15 Barcas usadas en ríos
CANOAS
17 Concedida, regalada
DADA
18 "We ___ the Champions", canción de Queen
ARE
19 Prendas de vestir largas y sueltas, puestas sobre las demás
ROPONES
21 Causar perjuicio
DAÑAR
22 Marchar de un lugar a otro
CAMINAR
25 950, en números romanos
CML
28 Río de Rusia
URAL
29 Animal como la tortuga
REPTIL
31 ___ Allan Poe, escritor estadounidense
EDGAR
33 Vasija con una o dos asas
JARRA
34 Amarré otra vez
REATÉ
35 ___ Kardec, sistematizador del espiritismo
ALLAN
36 Museo de ___, famosa pinacoteca de Francia
ORSAY
37 Hueso de forma triangular
SACRO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Frota con las uñas
RASCA
2 ___ de menos: notar la falta de una cosa
ECHAR
3 Posee, dispone
TIENE
4 Abomino, detesto
ODIO
5 Causaran ruido
SONARAN
6 Abrev. en el tacómetro
RPM
7 Aparato para tostar la carne
ASADOR
8 Tratan con extremo cariño
MIMAN
9 Va a un lugar
ACUDE
10 Cartas con jinetes
SOTAS
16 Lo que hace la mente al dormir
SOÑAR
20 Conjuntos de dos personas
PAREJAS
21 Expande
DILATA
22 ___ cabelludo: piel en donde nace el cabello
CUERO
23 Despedir mucho calor
ARDER
24 Hechiceras
MAGAS
25 Comando para copiar (2 palabras)
CTRL C
26 ___ por encima del hombro: tratar con soberbia
MIRAR
27 Sin altos ni bajos
LLANO
30 Herramienta con mango largo
PALA
32 Carta de la baraja con la letra K
REY
