Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del viernes 20 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Tejido de pequeños eslabones de metal.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 12 debe responder a la definición de qué es "Aborrece por completo.", mientras que el interrogante 29 se resuelve con la palabra faltante en "Alaba con doble intención.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Cera que asegura cartas.
LACRE
6 Concepto filosófico oriental.
TAO
9 Boris ___, el rostro detrás de Frankenstein (1931).
KARLOFF
11 Lo primero que aprendes a leer.
ABC
12 Aborrece por completo.
ODIA
13 El que envía el mensaje.
EMISOR
15 Valiente y arriesgado.
BRAVO
17 Vano, inútil.
INANE
18 Energía que sopla y genera.
EÓLICA
20 Doctora (abrev.).
DRA
21 Grupo de ocho huesos de la mano.
CARPO
23 __ Dabi, ciudad árabe.
ABU
25 Moradas eternas bajo tierra.
TUMBAS
29 Alaba con doble intención.
ADULA
31 Tejido de pequeños eslabones de metal.
MALLA
32 Movéis en torno a un eje.
ROTÁIS
34 'A __ entendedor, pocas palabras'.
BUEN
35 Fase evolutiva.
ERA
36 Lleno hasta el tope.
REPLETO
38 Ritmo cubano.
SON
39 Dura, tensa o inmóvil.
TIESA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Se inquietó el perro.
LADRO
2 Letra limpia, rival de Helvetica.
ARIAL
3 Hueso que une hombro y pecho.
CLAVÍCULA
4 Letra griega.
RO
5 Antes de 'GE'.
EFE
6 Evaluar con fines económicos.
TASAR
7 Paga o fertiliza, según el contexto.
ABONA
8 Color entre amarillo y tierra.
OCRE
9 Urbe nipona con puerto.
KOBE
10 Fondo que impone recetas económicas.
FMI
14 No se deja controlar ni domar.
INDOMABLE
16 Ave acuática similar al ganso.
OCA
19 Artículo (abrev.).
ART
22 Sonido de un disparo.
PUM
23 Endioso, idolatro.
ADORO
24 País pequeño entre India y China.
BUTÁN
26 Estilo de Clapton y B. B. King.
BLUES
27 Timón del pez.
ALETA
28 No enfermo, ni herido.
SANO
29 Hijo de Zeus con sed de combate.
ARES
30 Apodo de Michael Jordan.
AIR
33 Parte en el tenis o el vóley.
SET
37 3.1416, en versión corta.
PI
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
- 1
El momento en que la diputada Carignano desenchufa micrófonos para interrumpir la sesión
- 2
Los lefebvristas rechazaron una propuesta del Vaticano y confirmaron que ordenarán obispos
- 3
Un verano extremo en la costa: sismo, meteotsunami, remolinos de viento, sudestada y temporal, ¿solo casualidad?
- 4
Diputados: con amplia mayoría, el oficialismo y sus aliados aprobaron la reforma laboral y vuelve con cambios al Senado