Las respuestas al crucigrama del viernes 20 de febrero

El crucigrama de este viernes incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 12 debe responder a la definición de qué es "Aborrece por completo.", mientras que el interrogante 29 se resuelve con la palabra faltante en "Alaba con doble intención.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Cera que asegura cartas.

LACRE

6 Concepto filosófico oriental.

TAO

9 Boris ___, el rostro detrás de Frankenstein (1931).

KARLOFF

11 Lo primero que aprendes a leer.

ABC

12 Aborrece por completo.

ODIA

13 El que envía el mensaje.

EMISOR

15 Valiente y arriesgado.

BRAVO

17 Vano, inútil.

INANE

18 Energía que sopla y genera.

EÓLICA

20 Doctora (abrev.).

DRA

21 Grupo de ocho huesos de la mano.

CARPO

23 __ Dabi, ciudad árabe.

ABU

25 Moradas eternas bajo tierra.

TUMBAS

29 Alaba con doble intención.

ADULA

31 Tejido de pequeños eslabones de metal.

MALLA

32 Movéis en torno a un eje.

ROTÁIS

34 'A __ entendedor, pocas palabras'.

BUEN

35 Fase evolutiva.

ERA

36 Lleno hasta el tope.

REPLETO

38 Ritmo cubano.

SON

39 Dura, tensa o inmóvil.

TIESA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Se inquietó el perro.

LADRO

2 Letra limpia, rival de Helvetica.

ARIAL

3 Hueso que une hombro y pecho.

CLAVÍCULA

4 Letra griega.

RO

5 Antes de 'GE'.

EFE

6 Evaluar con fines económicos.

TASAR

7 Paga o fertiliza, según el contexto.

ABONA

8 Color entre amarillo y tierra.

OCRE

9 Urbe nipona con puerto.

KOBE

10 Fondo que impone recetas económicas.

FMI

14 No se deja controlar ni domar.

INDOMABLE

16 Ave acuática similar al ganso.

OCA

19 Artículo (abrev.).

ART

22 Sonido de un disparo.

PUM

23 Endioso, idolatro.

ADORO

24 País pequeño entre India y China.

BUTÁN

26 Estilo de Clapton y B. B. King.

BLUES

27 Timón del pez.

ALETA

28 No enfermo, ni herido.

SANO

29 Hijo de Zeus con sed de combate.

ARES

30 Apodo de Michael Jordan.

AIR

33 Parte en el tenis o el vóley.

SET

37 3.1416, en versión corta.

PI

