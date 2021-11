Tres cosas que una persona de Sagitario no puede soportar

Las personas de Sagitario son las nacidas entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre, considerándose como uno de los signos más positivos del zodíaco. Les apasiona la aventura y la intriga. Van en búsqueda de lo desconocido, convirtiéndose en personas espontáneas y de mente abierta. Sin embargo, al igual que todos los signos del zodíaco, hay cosas que no pueden soportar. Para entenderlas mejor, es preciso saber algunas cosas sobre las personas nacidas bajo este signo.

Características de las personas de Sagitario

Son seres independientes, que priorizan su libertad ante todo. Las personas de Sagitario destacan por ser amables, alegres y cariñosas. Son el alma de cualquier fiesta, como también grandes amigos. Les gusta poder ayudar a los demás y dan muy buenos consejos. Son de las personas más empáticas y solidarias de la rueda zodiacal.

Este signo de fuego destaca entre los demás del zodíaco por su pasión por tomar riesgos. Pueden adaptarse con facilidad a nuevos lugares y situaciones gracias a su personalidad positiva y emprendedora. Pueden sacar provecho de cualquier experiencia que se les presente.

Son honestos, lo que a veces puede resultar un arma de doble filo. Con Júpiter como su planeta regente, no dudan en expresar sus opiniones, aunque estas puedan herir los sentimientos de otras personas. Este planeta también les otorga impulsividad, por lo que pueden tomar decisiones apresuradas frecuentemente.

Las personas de Sagitario son pacíficas por naturaleza LA NACION

Para este signo activo, mantenerse en movimiento es una prioridad. Puede que les guste llenarse de planes, viajar por el mundo, practicar un deporte o cambiar de trabajo regularmente.

Las personas de Sagitario necesitan sentir adrenalina e incertidumbre ante lo desconocido, lo nuevo. Adoran ser invitados en acontecimientos, siendo grandes acompañantes.

Habiendo visto algunas de sus características más salientes, se podrá entender mejor a las 3 cosas que las personas de Sagitario no pueden soportar.

La negatividad

Las personas de Sagitario detestan la negatividad en las personas. Al ser uno de los signos más positivos del zodíaco, se sienten frustrados al encontrarse con personas que no tengan una visión similar de la vida.

Encuentran a la falta de motivación en las personas como una característica desfavorable. Al ser personas alegres, necesitan rodearse de personas que proyecten la misma simpatía.

No toleran la apatía, ya que buscan emprender desafíos nuevos en todo momento. Les gusta contar con personas que los acompañen en sus aventuras o que propongan distintos planes o propuestas.

Si su iniciativa no es acompañada con entusiasmo, no tendrá problemas de hacerse a un lado ya que se caracterizan por ser personas muy independientes.

Para las personas de Sagitario las oportunidades pasan solo una vez en la vida, agradecen cada prueba que se les presenta como un aprendizaje y forma de crecimiento personal. Gracias a su personalidad humorística, necesitan sentir este positivismo en todos sus vínculos, pero de no ser así serán determinantes y es muy probable que se alejen de forma directa.

La injusticia y desigualdad

Los nacidos bajo este signo se caracterizan por su personalidad pacífica. A las personas de Sagitario les gusta pensar que el mundo debe ser un lugar justo y equitativo para todos. Pero cuando se encuentran con alguna desigualdad o situación injusta, tanto para ellos como para los demás, pueden frustrarse demasiado.

Su carácter activo los lleva a reaccionar con mucha efusividad a la hora de defender sus derechos o los de un tercero. No importa el nivel de gravedad o de involucramiento en el que se encuentren, van a hacer todo lo posible para ayudar a la causa en la que se sienten comprometidos.

Las personas de Sagitario valoran el ideal de Justicia y reaccionan mal cuando ven que no se cumple

Desafortunadamente, muchas veces su fiel accionar no podrá contrarrestar lo acontecido y deberán lidiar con ello. Este es un punto débil para las personas de Sagitario ya que sentirán inquietud e impotencia. Para no deprimirse o enojarse, deberán recordar que no todo está al alcance de sus manos ni depende de ellos.

El engaño y la traición

Las personas de Sagitario son sinceras y transparentes. Conciben a las relaciones como espejos, donde deberán reflejarse nada más que la verdad absoluta. Cuando se encuentran con personas que mienten, se sienten intensamente decepcionados. Un engaño puede ser un motivo de ruptura de cualquier vínculo para este signo de fuego.

Son generosos y desinteresados, dan todo a aquellas personas que creen ser de su confianza. El problema radica cuando sufren una traición, poniendo en duda los valores y pilares fundamentales de esta relación. La confianza de una persona de Sagitario es una de sus características más vulnerables y si no se cuida se puede perder para siempre.

El engaño y la traición, tanto a nivel amoroso como de amistad, puede ser un punto de no retorno en las relaciones con personas de Sagitario

Prefieren trabajar duro por lo que desean, a tomar un camino fácil o hacer trampa. Les indigna ver cómo otras personas sacan beneficio propio, en aquellas situaciones que no corresponde. Se alejan de cualquier individuo que muestra malicia o simplemente habla mal de otros a sus espaldas. Son personas con una moral alta. Engañar o mentir a otros, traicionaría sus propios valores.