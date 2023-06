4 salidas divertidas para grandes y chicos

escuchar

¿A quién no le gusta armar planes diferentes para disfrutar el fin de semana o tomar un descanso de la rutina laboral? Ya sea en familia, con amigos o en pareja, estas opciones, tanto para adultos como para los más chiquitos, invitan a aventurarse en nuevas y divertidas experiencias.

Los descuentos de Club LA NACION pueden acompañar a conocer el maravillo mundo animal, poner a prueba el ingenio para escapar de una sala de juegos, sumergirse en la realidad virtual o trepar y mantener el equilibrio en las alturas. ¡Solo es cuestión de animarse!

Temaikèn

Visitar Temaikèn es ingresar a un mundo natural fascinante.

Sitio web: www.temaiken.org.ar/bioparque

Beneficio: 2x1 en compra online de entradas anticipadas todos los días

El dato: son muy entretenidas las actividades para los más chicos junto a los Guardianes de la Naturaleza

La reconocida Fundación Temaikèn es una organización sin fines de lucro que nació en el 2000 con el objetivo de trabajar para proteger la naturaleza educando, investigando y conservando especies y ecosistemas, priorizando los autóctonos de nuestro país, junto a otras instituciones e involucrando a toda la sociedad.

Este bioparque, que se encuentra en la zona de Belén de Escobar, cuenta con diversos ambientes donde viven los animales que albergan, siempre preparados para que todos puedan recorrerlos y conocerlos sin poner en peligro su existencia. Entre ellos, se encuentra el aviario más grande de Sudamérica, un espacio especialmente diseñado para que el visitante se integre al entorno y pueda interactuar con más de 2500 aves de todos los continentes. Y para los fans de la vida acuática, también hay un mundo a la medida de estos seres con tres ambientes de Argentina y sus especies características (La Poza de Marea, el sector de Agua Dulce y el Océano), y un sector con especies exóticas del Amazonas, el Caribe y Oceanía. A ellos se suman otros espacios como Mesopotamia, Patagonia, África y La Chacra, con los animales domésticos característicos del campo argentino.

Un plus de este bioparque es que propone actividades para los más pequeños durante todo el año, para que aprendan sobre los animales y las especies de la mano de los expertos: los Guardianes de la Naturaleza. Incluso pueden convertirse en verdaderos veterinarios y rescatar un animal herido, así como proteger junto a los guardianes a las especies amenazadas.

Además, en el bioparque hay una zona de gastronomía para comer pizzas, pastas, parrillada o tomar un helado o un café. Recomendación: llevar repelente de mosquitos y protector solar en todo momento del año, cámara de fotos ¡y binoculares!

Alto Parque

Grandes y chicos pueden divertirse en Alto Parque.

¿Un parque de altura indoor? ¡Exactamente eso es lo que propone Alto Parque! Es el primer parque en altura ubicado dentro de un shopping, el Tortugas Open Mall en Tortuguitas, que ofrece una experiencia única para niños y jóvenes.

Este es el lugar ideal para poner a prueba el equilibrio, la superación y el trabajo en equipo. Todos los circuitos combinan destrezas físicas con actividades sensoriales, jugando en altura y con diferentes efectos que despiertan los sentidos. Alto Parque cuenta con más de 700 m2 para disfrutar en familia con palestras temáticas para escalar, circuito de 60 juegos colgantes, caída libre adaptada para niños y actividades lúdicas experimentales. En la Zona de sentidos hay más de 30 juegos ambientados con efectos especiales como iluminación, sonidos y proyecciones, logrando la combinación perfecta entre la tecnología, actividad física y fantasía. La novedad es Caída libre: el primer juego con dispositivo de caída libre controlada adaptado para niños con 6 metros de salto al vacío de forma segura. También se suma un sector al aire libre llamado Espacio de adrenalina, con más de 35 juegos divididos en dos niveles para realizar actividad física al descubierto.

Para disfrutar de Alto Parque, es fundamental llevar ropa cómoda y zapatillas. No hay edad restringida para el acceso, pero los niños deben superar 1.20 metros de altura. Si se preguntan por la seguridad, no es un problema: el parque está ideado en torno al Sistema de Línea Continua, en el que los participantes no pueden desconectarse en todo el recorrido.

Escape Buenos Aires

Un plan para poner a prueba el ingenio y la estrategia.

Sitio web: www.escapebsas.com

Beneficio: 20% en la reserva de salas de lunes a viernes

El dato: tienen dos salas de escape súper originales y con historias de fantasía

Escape Buenos Aires se suma a la propuesta de las llamadas salas de escape o escape rooms, que nacieron en 2007 en Japón. Las mismas consisten en una experiencia en vivo en la que un grupo de personas se encierran en una habitación para enfrentarse a diferentes rompecabezas y acertijos con el objetivo de conseguir salir de la sala antes de que se acabe un cierto período de tiempo.

Por eso, Escape es el lugar perfecto para poner a prueba el ingenio y la rapidez mental. Cuenta con dos salas de distinta dificultad y temática, logrando una experiencia única e irrepetible según la que se elija. Ambas están ambientadas temáticamente y narran una historia en la que habrá que ir resolviendo enigmas y acertijos usando la lógica, el ingenio y la observación para llegar a la solución definitiva y escapar de la sala en menos de una hora.

Aquí el trabajo en equipo es fundamental, por eso es un plan ideal para hacer entre amigos, familiares o compañeros de trabajo. Solo resta elegir la sala: “La maldición pirata” (un antiguo barco fantasma que entregará a quienes se atrevan a ingresar en su interior un gran tesoro) o “Necronomicón” (donde habrá que resolver el misterio que encierra la reciente muerte de Dieter y de un libro llamado Necronomicón, ingresando a su casa).

Las salas de Escape Buenos Aires se encuentran en el barrio porteño de Caballito y en ellas pueden participar grupos de 2 a 6 personas como máximo (incluso niños, pero acompañados de adultos).

Metapark

Las más diversas actividades son posibles en el metaverso.

Sitio web: www.metapark.com.ar

Beneficio: 20% todos los días

El dato: ofrece experiencias increíbles en el metaverso, como ser Neo de Matrix, enfrentarse con zombies o subir a la cima de un rascacielos

Meta Park es el primer parque de experiencias en el metaverso con realidad virtual 360º en Argentina. Pero, ¿qué es el metaverso? Se trata de la posibilidad de disfrutar de una existencia paralela en un nuevo mundo virtual tan emocionante e impactante como nuestra vida real. Se disfruta a través de dispositivos de última generación en materia de realidad virtual y con contenidos que permiten trabajar, jugar y vivir todo tipo de experiencias.

Por eso, la propuesta de Meta Park cuenta con estaciones de juego para experiencias tecnológicas de una hora basadas en realidad virtual, arte digital, juegos de destreza, simuladores, tours virtuales, recitales, cine, espectáculos y eventos deportivos, entre muchos otros contenidos. La actividad incluye tutoriales y charlas instructivas de los “Meta Masters” para aprender a dominar el dispositivo Oculus Quest 2, y dos vivencias de 20 minutos para disfrutar de los mejores juegos del mercado en modo individual o multiplayer online, u otras experiencias.

¿Qué se puede hacer en el metaverso? De todo, ¡literal! Desde practicar boxeo, pintar, bailar y jugar al ping pong contra cualquier jugador del mundo a grafitear una pared, entrar a un cuadro y visitarlo desde adentro, subir a una montaña rusa o a la cima de un rascacielos. E incluso convertirse en Neo, de Matrix, enfrentarse con zombies o ser un jedi con sable láser.

Aunque las experiencias de Meta Park fueron diseñadas para público adulto, los dispositivos son aptos para chicos de 12 años en adelante. Las mismas se pueden disfrutar como experiencia individual (compartiendo espacio con tres participantes más) o grupal. ¡Y ojo que saber inglés mejora la cantidad y la calidad de las experiencias disponibles!

