6 propuestas para celebrar el Día del Vino

Cada 24 de noviembre, levantamos la copa para celebrar el Día del Vino Argentino Bebida Nacional, una fecha que reconoce a una de las expresiones más genuinas de la identidad patria. No se trata solo de un producto: es una cadena de historias, oficios y terroirs que atraviesa generaciones y regiones enteras. Desde la sanción de la ley 26.870 en 2013, el vino argentino ocupa oficialmente un lugar de privilegio en nuestra cultura, impulsando el cultivo de la vid y proyectando al malbec, nuestra variedad insignia, a más de 120 países.

Esta celebración es también una invitación a descubrir el trabajo de quienes hacen posible ese recorrido: bodegas, productores, sommeliers, enólogos y tiendas especializadas que acercan al público experiencias y etiquetas únicas. Aquí, una guía para aprovechar esta fecha brindando con lo mejor del vino argentino.

Luigi Bosca

Entre viñedos, el cabernet sauvignon de Luigi Bosca se luce

En la tienda online de Luigi Bosca, además del clásico malbec es posible encontrar una oferta muy variada que refleja toda la trayectoria de la bodega: hay cepas como cabernet sauvignon y pinot noir, blancos como chardonnay y sauvignon blanc, espumantes como su brut nature, y también vinos de terroir más complejos, como blends de “Finca Los Nobles” elaborados con uvas antiguas (cabernet bouchet, entre otras).

Tienda Bonvivir

Bonvivir ofrece una selección sumamente cuidada de bodegas argentinas Shutterstock

20% adicional en vinos de la tienda todos los días El dato: toda la propuesta está armada por su panel de sommeliers, por lo que la calidad y la variedad están garantizadas

La tienda online de Bonvivir ofrece una selección muy amplia y curada de vinos de distintas bodegas argentinas, desde tintos clásicos hasta blancos frescos, blends y partidas limitadas. Además, suele incluir etiquetas que pasaron por las cajas mensuales, ideales para recomprar favoritos.

Amparo Tienda Gourmet

Amparo Mercado Gourmet cuenta con ocho sucursales

25% los lunes y jueves El dato: suelen armar cajas y combos gourmet temáticos que no solo salen más económicos que comprar los productos por separado, sino que además están curados con muy buen criterio

Se trata de un espacio ideal para encontrar productos gourmet de alta calidad: quesos artesanales, embutidos, conservas, delicatessen y también una cuidada selección de vinos. Su catálogo combina opciones locales con productos importados, permitiendo explorar sabores sofisticados y originales. Además, la presentación y el embalaje están pensados para regalos o para darse un gusto especial. Si te interesa algo más exclusivo, como vinos de guarda o quesos gourmet, vale la pena revisar las novedades.

Susana Balbo

Este vino rosado de Susana Balbo es ideal para refrescar los días más cálidos

La tienda online de Susana Balbo Wines ofrece todo el portfolio de marca, desde sus líneas más accesibles hasta sus vinos de alta gama y partidas especiales. Es un espacio donde se pueden explorar etiquetas icónicas como Crios, BenMarco o Susana Balbo Signature, además de ediciones limitadas. Cuentan con secciones curadas y recomendaciones según ocasión o maridaje.

Malbec Wines Company

Las catas de Malbec Wines Company son ideales para aprender más de este mundo del vino GUALA

15% en compra de eventos, experiencias, cenas de catas, degustaciones y tienda Mi Vinoteca todos los días El dato: ofrecen experiencias privadas y a medida, como catas personalizadas para grupos pequeños o eventos corporativos, donde arman la selección de vinos y la propuesta gastronómica según el perfil del cliente

Malbec Wines Company combina la venta de vinos con experiencias muy sofisticadas: ofrecen eventos, cenas de cata, degustaciones y membership en su “Mi Vinoteca”. Su estructura está pensada tanto para clientes particulares como para corporativos, con un club exclusivo de vinos y cajas del mes. Además, organizan “Wine Club Nights”, noches temáticas para disfrutar del vino de forma diferente.

Zorzal Wines

En Zorzal Wines ofrecen degustaciones guiadas que permiten recorrer sus líneas más emblemáticas

La bodega Zorzal Wines, ubicada en el corazón de Gualtallary, es reconocida por sus vinos de alta intensidad y fuerte identidad de terroir. En su tienda ofrecen degustaciones guiadas que permiten recorrer sus líneas más emblemáticas, desde los vinos jóvenes hasta sus partidas de altura. También cuentan con propuestas gastronómicas, como asados al mediodía en un entorno natural privilegiado. La experiencia combina paisaje, vinos de precisión y la posibilidad de conocer de cerca el trabajo de una de las bodegas referentes del Valle de Uco.

