Qué es love bombing o bombardeo del amor y cómo identificarlo

Si al estar con tu pareja le “endulzas el oído” al resaltar sus cualidades y le haces sentir que está en un lugar seguro y que es especial; pero después cambias tu comportamiento y demuestras lo contrario, entonces podrías estar ejerciendo love bombing o bombardeo de amor. Aidee Rodríguez, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, habla de esto.

Cuando iniciamos una relación o cortejamos a una persona, es común sacar a flote nuestras mejores cualidades; sin embargo, cambiar nuestras actitudes al grado de herir a alguien es violencia. De acuerdo con UNAM Global, la expresión love bombing se refiere al “comportamiento inconsistente y de manipulación que conlleva a la violencia física, emocional y psicológica”.

Al respecto, Aidee Rodríguez, dice que el bombardeo de amor, se relaciona con el “mito del amor romántico. Cuando recién conocemos a una persona, nos arreglamos y nos queremos ver guapos, salimos y todo es maravilloso. Sin embargo, cuando ya se está en la relación vienen las actitudes que lo justifican: me controla, porque me quiere; me cela, porque me quiere, entre otras”.

La profesora comentó que la población femenina es la más afectada por esta técnica de manipulación. De hecho, destacó que pueden dejar secuelas de importancia en la víctima pues ante una ruptura repentina hay sentimientos de “ambivalencia”. Es decir, “surgen las dudas de qué hice mal o por qué se fue, pero no es que la persona haya hecho algo mal, sino que es una acción frecuente del victimario”, puntualizó la experta.

¿Love bombing hacia amigos o familiares?

Si bien el foco principal que atiende la experta es el amor en pareja, aclaró que no es el único pues también amigos o familiares pueden ser víctimas o victimarios del love bombing. Por lo tanto, en estos ámbitos también es importante prestar atención a las alertas.

Destacó que “también ocurre mucho que en las familias, en las que mamá, papá o los hermanos tienden a exagerar sus comentarios para chantajear. Por ejemplo, si alguien sale con su pareja, empiezan con comentarios como ‘lo valoras más a él (ella) que a nosotros que somos tu familia y te amamos’”

Mientras que con nuestras amistades puede manifestarse en comportamientos tales como condicionar nuestra amistad hacia ellos si deciden generar vínculos con otras personas o hacer actividades en las que no deseamos que participen, como ir a fiestas “y nos juramos fidelidad, si haces algo mal, te castigo”.

¿Ejerces love bombing en tus relaciones?

Al mencionar las características de quienes practican love bombing, Aidee Rodríguez dijo que no saben construir vínculos; suelen ser narcisistas; y son mandones, pues ven a la otra persona como un objeto sobre el que pueden ejercer control y usarlas a su conveniencia.

Señaló que Simon Leviev, conocido como “el estafador de Tinder”, es un hombre que cumple esas características, pues le hablaba a las mujeres de manera cariñosa para obtener lujos y préstamos, pero una vez que les había “robado”, se alejaba de sus víctimas.

Explica que el bombardeo de amor que se da a través de redes sociales, resulta más efectivo. Asimismo, dijo que el victimario trabaja minuciosamente con la vulnerabilidad y la codependencia por lo que es difícil salir del bombardeo de amor.

No obstante, si desde el principio ponemos atención a este tipo de comportamientos podremos “construir mejores relaciones”, subrayó Aidee Rodríguez.

¡Identifica las etapas!

Fase de idealización: Muestran su lado amable, hablan sobre el futuro, todo parece perfecto. Es el momento en que miden su objetivo y le brindan lo que quiera de manera exagerada.

Muestran su lado amable, hablan sobre el futuro, todo parece perfecto. Es el momento en que miden su objetivo y le brindan lo que quiera de manera exagerada. Fase de devaluación : Comienza el chantaje y el maltrato psicológico. De las primeras muestras de afecto, no queda nada. Entonces, sucede que “aunque percibamos que las cosas están mal, no las atendemos porque ya estamos enamorados”. Señala UNAM Global.

: Comienza el chantaje y el maltrato psicológico. De las primeras muestras de afecto, no queda nada. Entonces, sucede que “aunque percibamos que las cosas están mal, no las atendemos porque ya estamos enamorados”. Señala UNAM Global. Fase de descarte: Las víctimas de love bombing rompen relaciones sociales con tal de satisfacer las necesidades de su victimario y mantenerlos felices; pero también es la etapa en que termina, lo cual sucede cuando el ejecutor hace ghosting.

