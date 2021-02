Abandonó a su esposa embarazada y se escapó con su suegra

Jess Aldridge, una joven británica de 24 años, decidió mudarse junto a su novio Ryan a la casa de sus padres durante la cuarentena, para que los ayuden a criar a su hija de un año. Lo que nunca pensó fue que al momento de quedar embarazada de su segundo hijo, él iba a tomar la decisión de dejarla e irse con su suegra.

“Esta es la peor traición, una espera que una abuela se enamore del bebé que acaba de llegar, no del padre”, confesó Jess al diario The Sun. Cuando la joven fue dada de alta y regresó a su casa con el bebé recién nacido, ni su mamá ni su novio estaban en el lugar. “Ella estaba destinada a ser una abuela para mis dos hijos, que debería ayudarme a cuidarlos, pero en lugar de eso, está jodiendo con mi novio. Estoy desconsolada y lo he perdido todo: mi madre y el padre de mis hijos”, admitió la joven que ahora tiene que hacerse cargo de los dos niños.

Luego de tres años de noviazgo, Jess había renunciado a su trabajo para dedicarse a la crianza de su primera hija, Georgiana, que nació en septiembre de 2019. Sin embargo, el joven de 29 años y su suegra se mudaron a una vivienda ubicada a unos 50 kilómetros y ahora Jess quedó sola con su padre, que tampoco entiende la situación. “Mi papá me dijo: ‘No podemos controlar de quién nos enamoramos’”, declaró la joven.

La madre de la joven se enamoró de su yerno y se escaparon mientras su hija estaba en el hospital. Fuente: Facebook

Jess detalló que al tiempo de mudarse a lo de los padres, comenzó a notar una cercanía extraña entre su novio y la madre: “Estuvimos encerrados durante meses en la casa hicimos una cuarentena estricta. Fue muy difícil, especialmente porque Ryan y mamá siempre estaban coqueteando entre ellos. Me sentía muy incómoda, fue una experiencia horrible”.

“Por lo general, bebían tragos y se reían y bromeaban en la cocina todas las noches mientras mi papá y yo estábamos en el sofá viendo la televisión. Una vez, encontré a Ryan tocando el trasero de mi madre, y él solo dijo que estaba tratando de que ella se apartara de su camino. Tuve la sensación de que algo estaba pasando durante meses, pero nunca quise creerlo. Eso fue asqueroso. Ella se paseaba por la casa con estos vestidos cortos y estaba muy cerca de él en el sillón”, relató la joven sobre un contexto que claramente no era el mejor para una mujer embarazada”, continuó el relato Jess.

Ahora Jess tiene que encargarse de sus hijos sola. Fuente: Facebook.

El día del nacimiento de su segundo hijo, Reuben, el padre no estuvo en el hospital y más tarde le cortó la relación a su novia por mensaje de texto y dijo que estaba harto de que lo acusen que tenía un amorío con la suegra.

“Ryan había visto a Reuben solo unos minutos después de que nació y luego diez minutos al día siguiente; esta vez estaba muy apurado. Después me enteré de que mi madre estaba esperándolo con el auto con todas sus cosas listas en el estacionamiento”, narró Jess.

Para concluir, ahora la madre soltera de dos, detalló que al comienzo se lo negaron pero luego de unos días le confesaron que estaban en una relación: “Mi mamá me dijo que no puede evitar de quién se enamora y Ryan me dijo lo mismo. Fue una gran patada en los dientes para mí, ellos lo habían estado planeando durante todo mi embarazo. Mi padre se lo tomó muy mal. Está devastado. Esto estuvo sucediendo durante seis meses a nuestras espaldas”.

LA NACION