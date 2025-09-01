Adiós chinches: el remedio casero que las elimina de verdad, según la ciencia

El calor se presenta como la estrategia casera más eficaz para combatir las chinches, esos insectos resistentes que suelen ocultarse en colchones y grietas. Los expertos coinciden en que las altas temperaturas son un recurso accesible y directo para reducir su presencia en el hogar, como primer paso en cualquier plan de control.

¿Qué son las chinches y cómo reconocerlas?

Las chinches de cama son insectos planos y de color marrón rojizo que se alimentan de sangre humana y animal durante la noche. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) miden entre 1 y 7 milímetros y pueden sobrevivir varios meses sin alimentarse. No transmiten enfermedades, pero causan irritación y molestias al dormir.

Sus picaduras no siempre dejan marcas visibles, pero suelen aparecer como áreas rojas y elevadas que generan picazón e irritación. El CDC señala que pueden presentarse en línea recta o en grupos. En algunos casos se producen reacciones alérgicas con hinchazón dolorosa y, en situaciones poco frecuentes, anafilaxia. Este es un indicio, aunque no el único.

El calor intenso elimina chinches en todas sus etapas de vida Foto de medlineplus.gov

El CDC recomienda observar otros indicios de presencia de chinches: exoesqueletos descartados, manchas de sangre oxidada en colchones o puntos oscuros de excremento. Detectar estos rastros facilita actuar a tiempo.

¿Cómo funciona el calor contra las chinches?

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), el calor intenso puede terminar con las chinches en todas sus etapas de vida. Lavar ropa y sábanas con agua muy caliente y secarlas durante al menos 30 minutos en la máxima temperatura de la máquina es una de las prácticas más seguras y eficaces.

Por su parte, la Cornell University (CALS, por sus siglas en inglés) a través de su programa de Manejo Integrado de Plagas, detalla que los textiles pueden tratarse en secadoras a 125 °F (52 °C) durante 20 minutos para eliminar estos insectos en todos sus estadios. Otra opción es el vapor caliente sobre colchones, muebles y zócalos.

Cornell destaca que no es necesario desechar toda la ropa ni reemplazar la cama: el calor bien aplicado es suficiente para desinfectar textiles y superficies. Aunque esta técnica casera puede ser muy útil, el especialista recuerda que muchas veces resulta necesaria la aplicación de tratamientos térmicos profesionales que elevan la temperatura de toda la vivienda a más de 134 °F (57 °C), para la eliminación completa de chinches y huevos.

Cómo eliminar chinches en casa: otros métodos y productos aprobados por la EPA

Tanto el organismo como la institución educativa, coinciden en que el calor es el remedio casero más eficaz, pero no el único. Existen alternativas complementarias que también ayudan a controlar la plaga dentro del hogar, tales como:

Aspirar con cepillo todas las superficies, incluidas las uniones de muebles, zócalos y marcos de cama. El contenido de la aspiradora debe desecharse en bolsas plásticas bien selladas.

todas las superficies, incluidas las uniones de muebles, zócalos y marcos de cama. El contenido de la aspiradora debe desecharse en bolsas plásticas bien selladas. Guardar objetos infestados en bolsas herméticas o contenedores que estén cerrados durante meses, hasta asegurarse de que los insectos mueran.

en bolsas herméticas o contenedores que estén cerrados durante meses, hasta asegurarse de que los insectos mueran. Mantener la cama separada de la pared y usar trampas en las patas para impedir que las chinches trepen desde el suelo.

y usar trampas en las patas para impedir que las chinches trepen desde el suelo. Sellar rendijas y grietas con silicona o masilla para reducir escondites y evitar que estos insectos se desplacen entre habitaciones o departamentos vecinos.

Además de las picaduras, su presencia puede detectarse por restos de exoesqueletos Foto de freepik