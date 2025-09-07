Adiós piojos: el remedio casero y barato que los elimina para siempre, según pediatras
Existen dos ingredientes que se encuentran casi en cualquier hogar y que los especialistas recomiendan para terminar con estos insectos
Una de las experiencias más incómodas y molestas que sufren los niños y niñas es tener piojos. Estos insectos suelen generar picazón y propagarse de manera rápida, por lo que es clave eliminarlos a tiempo. En esa línea, existen dos remedios caseros y baratos que se pueden aplicar para erradicarlos y que recomiendan los pediatras.
Los remedios caseros y baratos para eliminar los piojos, según pediatras
Ya sea en la escuela, pijamadas, reuniones con amigos o salas de juegos, es muy fácil que los niños contraigan piojos. Para eliminarnos por completo es necesario, además de matar a los parásitos, remover los huevos o liendres por completo. Por suerte, hay ciertos remedios caseros con aceite de oliva o vaselina que pueden ser efectivos.
Los profesionales de Metropolitan Pediatrics señalan que si bien existen numerosos tratamientos médicos disponibles, como los clásicos champús de venta libre, también se pueden utilizar remedios naturales para combatir los piojos. Entre ellos recomiendan:
Aceite de oliva para eliminar piojos
Se puede encontrar en cualquier cocina y, además de usarse en preparaciones, puede ser útil para enfrentarse a los piojos. Esta sustancia puede sofocar a los piojos y a las liendres y evitar que se alimenten y reproduzcan. La recomendación de los profesionales es:
- Aplicar el aceite de oliva generosamente en el cuero cabelludo y en el cabello.
- Dejarlo actuar durante toda una noche con la cabeza cubierta con un gorro de ducha o envuelta en una toalla.
- Retirar los piojos muertos con un peine al día siguiente.
- “Para obtener resultados óptimos, es recomendable repetir este proceso durante varias noches”, apuntan los especialistas.
Vaselina
De la misma forma que el aceite de oliva, la vaselina puede asfixiar e inmovilizar a los piojos si se aplica una capa gruesa y abundante en el cuero cabelludo. Lo cierto es que su consistencia espesa puede dificultar la eliminación posterior.
Como en los otros remedios caseros, aconsejan colocar y dejar actuar durante la noche y remover los insectos durante la mañana siguiente.
Aceites esenciales
Otro ingrediente eficaz para combatir los piojos son los aceites esenciales como el de árbol de té, lavanda y eucalipto.
De acuerdo con Metropolitan Pedriatrics, deben mezclarse con otro tipo de aceites, como el de coco o el de oliva, antes de aplicarlos en el cuero cabelludo.
“Use los aceites con precaución en niños, siempre haga una prueba cutánea primero y consulte con su médico antes de aplicarlos”, aconsejan.
Los profesionales remarcan que los remedios caseros son efectivos cuando se utilizan de manera constante y se toman medidas preventivas para evitar contagios. Además, recomiendan combinarlos con los tratamientos de venta libre como champú o cremas para peinar.
“Es fundamental que los padres consulten con el pediatra o un profesional de la salud de confianza, antes de iniciar cualquier tratamiento en casa. Esto garantiza que el método elegido sea seguro y adecuado para las necesidades específicas del niño”, remarcan los expertos.
Cómo evitar que los niños se contagien piojos
La fundación Johns Hopkins Medicine recuerda que la forma más común de propagación de los piojos es por contacto directo. Es decir, cuando se tiene un acercamiento estrecho con la cabeza de alguien infectado. Así, para prevenir el contagio recomiendan:
- Evitar compartir artículos personales que tocan la cabeza, como sombreros, cepillos y accesorios para el cabello.
- No dar abrazos ni tener cualquier otro contacto cercano con una persona infectada.
- Revisar a todos los niños y adultos del hogar para ver si tienen piojos una vez que se confirma que un miembro del hogar los contrajo.
