Es argentina y revela cuánto se gana como “sacapiojos” a domicilio en Estados Unidos

Una joven argentina que trabaja como au pair en Estados Unidos reveló un oficio poco conocido, pero muy rentable: el de “sacapiojos” a domicilio. A través de una publicación en TikTok, la compartió su asombro al descubrir que quienes se dedican a eliminar piojos pueden ganar hasta 150 dólares en solo 15 minutos.

“Sacapiojos” a domicilio en Estados Unidos

Eliminar los piojos del cuero cabelludo de los niños es una preocupación común entre los padres durante la época escolar. Y aunque en Latinoamérica se trata de una tarea que se realiza de manera doméstica, en Estados Unidos es algo que se puede tercerizar en personas discretas que van a tu hogar.

“¿Se acuerdan cuando éramos chiquitas y mamá nos agarraba dos o tres horas, pasábamos el peine fino, nos mandaban vinagre en la cabeza? Mi mamá me tenía todos los días sacándome piojos. Iba limpia a la escuela y volvía llena de piojos”, recordó la joven tiktoker argentina, conocida como Bri Nápoli (@Brinapoliok) para explicar de qué se trata la tarea.

Es argentina y revela cuánto se gana como "sacapiojos" en Estados Unidos (TikTok:@Brinapoliok)

La joven, que trabaja como aupair en USA (así se denomina a la gente que trabaja en un país extranjero, al cuidado de niños), contó que la manera de enfrentar este problema en Estados Unidos es muy diferente. La experiencia comenzó cuando las niñas que cuida estuvieron en contacto con piojos. “Yo les revisé la cabeza y les dije, no tienen nada, les voy a tirar vinagre. Me miraron raro, ¿viste? Me dijeron, no, no, no, vamos a llamar a la chica”, explicó.

Y continuó: “Acá, cuando los nenes tienen piojos, se les llama a una chica que es experta en sacar piojos de la cabeza. Y se les paga mucha plata. Mucha”, detalló.

La manera de enfrentar a los piojos en Estados Unidos es bastante diferente a Latinoamérica y rentable (Freepik) Freepik

La joven argentina explicó que el servicio de sacar piojos incluye la revisión de las distintas capas del cuero cabelludo. Además, reveló: “La chica vino, 15 minutos, revisó a las dos nenas, a las dos. Obviamente, no tenían nada de piojos, les separó por capas. 15 minutos tardó en total en revisar a las dos nenas el pelo. Total, entre los viáticos y las dos cabezas: 170 dólares en 15 minutos”.

Por último, contó: “Si no sabes qué hacer de tu vida, venite a despiojar niños a Estados Unidos. Es un buen trabajo”.

De un trabajo a una empresa

Un ejemplo de que se puede vivir de este trabajo es la historia de la ecuatoriana Eliana Ortega. Al mudarse de Ecuador a Estados Unidos, esta emprendedora detectó el potencial del negocio de sacar piojos y logró generar hasta 3000 dólares al día. Así nació Larger Than Lice, una empresa dedicada a eliminar piojos de manera efectiva, utilizando solo productos naturales.

Su servicio cubre los cinco distritos de Nueva York—Manhattan, Queens, Brooklyn, el Bronx y Staten Island—y también se extiende a los condados de Nassau, Suffolk y Westchester, además de algunas zonas de Nueva Jersey y Connecticut.

Según su sitio web, Larger Than Lice ofrece tres principales servicios para la detección y eliminación de piojos, cada uno con su propia tarifa. La primera opción es la visita domiciliaria, con un costo base de 155 dólares más impuestos.

La segunda opción es el tratamiento completo para la eliminación de piojos y liendres, con precios que van desde 165 hasta 300 dólares más impuestos, dependiendo de la longitud del cabello.

Por último, la emprendedora ofrece su servicio en las escuelas, con tarifas ajustadas según el número de personas y las necesidades específicas de cada institución.

LA NACION