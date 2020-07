El hombre descubrió que sus viejas cartas de Pokemon valen una fortuna y es de las predilectas por los coleccionistas Crédito: WILLIAM LAILEY / CATERS NEWS

Nigel Brookes vive en Inglaterra, en la ciudad de Sutton Coldfield, y tiene tres hijos. Cuando era pequeño le regalaron un set completo de cartas Pokémon y las guardó desde 1999 hasta la actualidad. Con los años, el valor fue aumentando y descubrió que ahora tiene una fortuna de 44.000 dólares en sus manos.

Cuando tenía 13 años defendió a su hermano menor, Jeremy, que por ese entonces tenía 7, de otros niños que quisieron robarle sus mejores cartas. Logró "hacer justicia" y recuperó las cartas que se habían llevado los pequeños, y como recompensa su madre le compró el paquete de edición completa de Pokémon.

Según informa el Daily Mail, el adolescente no estaba conforme con su recompensa material, porque no era un gran fanático de la serie animada. "Sentí que era un desperdicio gastar 379 dólares, que fue lo que le costó a mi mamá en ese entonces, en algo que en realidad a mí no me gustaba; yo hubiera preferido cualquier otra cosa", confiesa Brookes.

Sin embargo, a sus 34 años, y ya enterado del valor de las cartas, le agradece eternamente a su madre el regalo que guardó durante veinte años y ahora cotiza en más de 44.000 dólares en las plataformas de venta.

Las 103 cartas de Pokémon de 1999 que guardó durante dos décadas valen alrededor de 44.000 dólares Crédito: WILLIAM LAILEY / CATERS NEWS

Las cartas que valen

Brookes tiene 103 cartas, todas de las primera edición, que resultaron ser "el santo Grial" para los fanáticos de Pokémon y para los coleccionistas. "Mi hija Layla ama las cartas y cada uno de los personajes, así que trató de comprarme todo por unos 7 dólares, pero estoy seguro que un día entenderá por qué tuve que rechazar su oferta", bromeó el dueño de la inesperada fortuna vintage.

El hombre confesó que fue difícil tomar la decisión de ponerlas en venta, porque es consciente de que quizás en otros veinte años valgan el doble, pero aseguró que "lo hace por sus hijos", para darles una infancia especial y asegurarles un mejor porvenir económico en el futuro: "Creo que es hora de que nuestro dinero valga y lo disfrutemos".

El 27 de julio el set se venderá en vivo en la sala de subastas The Lichfield Auction Center, como el "lote 1600", y allí Brookes sabrá el precio final por el que cerrará la transacción impensada de su vida.