Una Ferrari sufrió la multa de tránsito más cara de la historia en Suiza

El sistema legal suizo estableció un hito global al imponer la multa de tránsito más cara de la historia, un récord que, tras más de 15 años, permanece inquebrantable. Este episodio, registrado en el Guinness World Records, tuvo como protagonista a un conductor de una Ferrari Testarossa roja, sancionado con una cifra inédita por un severo exceso de velocidad.

El incidente ocurrió en enero de 2010, en las inmediaciones de St. Gallen, Suiza. Un radar detectó al infractor circulando a 137 km/h en una zona donde el límite era de 80 km/h, lo que supera la velocidad permitida en 57 km/h. La multa ascendió a 246.200 euros (equivalentes a unos USD 290.000), estableciendo un precedente global en materia de infracciones de tráfico, según informó el Libro Guinness.

Los modelos de Ferrari son de los más codiciados del mundo (Foto: Ferrari)

El tribunal que evaluó la sanción aplicó el principio de la justicia proporcional, característica distintiva del sistema legal suizo. Consideró no solo la gravedad del exceso de velocidad, sino también la considerable capacidad económica del conductor, cuyo patrimonio ascendía aproximadamente a 19,3 millones de euros al cambio de la época. Un factor agravante determinante fue la reincidencia del infractor, quien ya había sido sancionado por infracciones similares. “El objetivo es que la sanción tenga el mismo impacto en todos los ciudadanos, sin distinción de clase social o nivel económico”, explicó el tribunal, citado por el sitio especializado Motorpasion.

En Suiza, las multas de tráfico no son fijas para todos. El monto se calcula en función de la renta y el patrimonio, lo que sigue la premisa de que “los ricos no pueden comprar el derecho a violar la ley”. De este modo, el sistema pretende que la sanción tenga un efecto igualitario y ejemplificador, independientemente del poder adquisitivo.

Este modelo generó otros casos notables. Por ejemplo, hace poco más de un año, un millonario francés residente en Suiza fue sancionado con una multa de 95.500 euros por superar en casi 30 km/h el límite de velocidad. En comparación, en otros países europeos como España, el monto por una infracción similar oscila entre 300 y 600 euros, incluso en casos extremos como el de un conductor sorprendido a 297 km/h en la autopista R4 con un Porsche 911.

La severidad del sistema suizo es objeto de análisis y debate internacional, ya que establece una vara diferente para quienes poseen grandes fortunas y vehículos de alta gama. Sin embargo, la lógica detrás es clara y es que la multa debe impactar por igual al pobre y al rico. De esta manera, las autoridades suizas buscan un efecto real y ejemplificador en todos los estratos sociales.

La Ferrari Testarossa marcó un antes y un después en la marca (Foto: Ferrari)

Cabe destacar que la Ferrari Testarossa es un auto importante porque marcó un antes y un después en la historia de la marca y del diseño automotriz de los años 80. Lanzada en 1984, se convirtió en un ícono inmediato gracias a su estética inconfundible, especialmente las tomas de aire laterales tipo “branquias”, que no solo definieron su personalidad, sino que también respondían a necesidades técnicas de refrigeración.

Además, incorporó un potente motor V12 de 12 cilindros opuestos, ubicado en posición central-trasera, que combinaba altas prestaciones con un nivel de confort inusual para un superdeportivo de la época. La Testarossa simbolizó el lujo, el exceso y la sofisticación de su tiempo, ganó enorme popularidad en la cultura pop y ayudó a consolidar la imagen de Ferrari como sinónimo de exclusividad, rendimiento y diseño vanguardista. Sin embargo, para la ley suiza es igual a cualquier otro auto cuando se trata de respetar las leyes de tránsito.