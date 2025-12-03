Cuándo empieza el invierno en Estados Unidos: la fecha y hora exacta

Estados Unidos se acerca al comienzo del invierno boreal, un período marcado por el descenso de temperaturas y la caída de nieve en diversas regiones. La fecha de inicio puede variar según se utilice la definición astronómica o la meteorológica, y cada una responde a criterios distintos relacionados con el clima o la posición de la Tierra frente al Sol.

Cuándo es el inicio del invierno boreal en EE.UU.

A medida que se aproxima diciembre, el país norteamericano entra en la etapa final del otoño boreal y se prepara para la transición hacia la estación más fría del ciclo anual. Aunque algunas zonas ya registran acumulaciones de nieve, especialmente en el noreste, el comienzo formal del invierno depende de la referencia empleada para definirlo. Las dos más utilizadas son la astronómica y la meteorológica, cada una con criterios diferentes.

El invierno boreal en Estados Unidos comienza en diciembre; esta estación marca el descenso de las temperaturas en todo ese país Canva

El invierno astronómico se establece a partir del solsticio de diciembre, un momento preciso del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Este evento señala el punto de mayor inclinación del hemisferio norte respecto al astro, lo que produce el día con menos horas de luz en todo el año.

Por otro lado, el invierno meteorológico utiliza una división fija basada en patrones de temperatura y sirve para comparaciones estadísticas a largo plazo.

Fecha y hora del solsticio de invierno en 2025

Para Estados Unidos, la referencia más citada cuando se consulta el inicio oficial del invierno es el solsticio, que en 2025, de acuerdo con Time and Date, será:

El domingo 21 de diciembre a las 10.03 hs (hora estándar del Este).

En la costa oeste, donde rige la hora del Pacífico, el registro equivalente será a las 7.03 hs del mismo día. Estos cambios responden únicamente a la diferencia entre husos horarios.

En 2026, según agrega The Old Farmer’s Almanac, el solsticio se producirá nuevamente el 21 de diciembre, pero a las 15.50 hs (EST). Aunque el fenómeno es simultáneo en términos astronómicos, puede caer en días distintos según la zona horaria debido a la conversión local de la hora exacta del evento.

Esta fecha también marca el día de menor duración de luz solar para el hemisferio norte, lo que explica su importancia dentro del calendario estacional.

El día más corto del año es en el solsticio de invierno

Cómo se define el invierno meteorológico y por qué inicia antes

La meteorología divide el año en cuatro ciclos de tres meses cada uno, lo que facilita la comparación de estadísticas climáticas entre años y regiones. Bajo este método, el invierno comienza siempre:

El 1° de diciembre.

A su vez, termina el 28 o 29 de febrero, sin importar el día del solsticio. Los meses asignados a esta estación, diciembre, enero y febrero, representan, en promedio, el periodo más frío en gran parte del hemisferio norte.

Esta metodología responde a razones operativas. Las series históricas de temperaturas y precipitaciones se analizan con mayor precisión cuando los meses pertenecen siempre a la misma estación.

El día con menor iluminación solar no coincide con las temperaturas más bajas del año Freepik

Características del solsticio de invierno y su papel en el calendario

El solsticio de invierno es un punto específico en la órbita terrestre. No se trata de un día completo, sino de un instante en el que el hemisferio norte alcanza su máxima inclinación respecto al Sol. En ese momento, el recorrido solar observado desde la superficie se ubica en su punto más bajo del año, lo que genera la menor duración de luz diurna.

El término proviene del latín sol (sol) y sistere (detenerse), en referencia a la aparente pausa del movimiento solar en su trayectoria anual antes de comenzar su desplazamiento ascendente. Este evento marca el inicio del invierno astronómico y se repite cada diciembre en el hemisferio norte, mientras que en el sur ocurre simultáneamente el solsticio de verano.

La estación astronómica se extiende desde este evento hasta el equinoccio de marzo. En promedio, dura alrededor de 89 días en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur se prolonga un poco más.