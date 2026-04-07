Amistad sin filtros. El proyecto fotográfico que captura momentos únicos

En la era de la IA y de las selfies con destino de redes sociales, la nueva campaña de Amstel sorprende por cierto espíritu vintage: un fotógrafo profesional recorre bares de barrio y captura momentos espontáneos entre amigos, cuando ninguno está pendiente de ser observado. El resultado son escenas no posadas, observadas más que construidas, que reflejan la conexión tal como ocurre naturalmente.

Y es que, en lugar de escenificar la amistad, Amstel decidió documentarla con personas reales, sin guiones ni actores ni dirección. Para ello, la marca se apartó de las prácticas publicitarias convencionales y convocó al fotógrafo Javier Tles,quien trabajó de manera discreta recorriendo bares y capturando momentos de forma instintiva.

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Una vez tomadas las imágenes, por supuesto, el equipo de producción se acercó a las personas fotografiadas para informarles sobre el posible uso del material y obtener su consentimiento explícito. Como extensión de la idea, quienes se reconozcan en las piezas de campaña difundidas en vía pública y redes sociales están invitados a presentarse y reclamar un año de Amstel.

Al eliminar el control del proceso de producción, Shot Without Permission se posiciona como un contrapunto tanto a la publicidad tradicional como a la cultura performativa, reforzando el compromiso de Amstel con la conexión humana en un mundo cada vez más artificial. Es una expresión contemporánea de una convicción histórica de la marca nacida en Ámsterdam, una ciudad de respeto y libertad donde las personas pueden ser ellas mismas.

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“Desde el comienzo, Amstel se ha centrado en reunir a las personas en momentos genuinos de conexión, celebrando ese círculo cercano de amigos que te hace sentir completamente cómodo. Cuando ser uno mismo alcanza”, comentó Vanessa Brandao, Global Brand Director de Amstel en HEINEKEN, sobre la idea que inspiró la campaña. “Hoy, gran parte de la vida se siente curada y guionada, y quisimos poner el foco en esos momentos donde no hay presión por actuar. Son los que realmente importan, donde nos sentimos valorados por quienes somos, y eso es lo que celebra esta iniciativa”, añadió.

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Daniel Fisher, Global Chief Creative Officer de INGO, señaló por su parte que “para retratar la amistad genuina, tuvimos que romper momentáneamente todas las reglas del marketing. Sin casting, sin guión, sin consentimiento previo, decidimos fotografiar primero y pedir permiso después. Los resultados hablan por sí solos”.

El encargado de estos desafiantes retratos fue el fotógrafo Javier Tles. “Abordamos este proyecto como fotografía documental, no como publicidad. Nada fue dirigido ni armado. Al dar un paso atrás y dejar que los momentos sucedieran, logramos capturar algo mucho más honesto: interacciones y emociones tal como existen en la vida real, no como suelen representarse”, comentó al respecto.

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De esta manera, las imágenes resultantes abrazan la imperfección: ropa cotidiana, conversaciones a medio terminar, gestos fugaces y miradas espontáneas. Sin pulido ni filtros, la iniciativa reafirma la creencia de Amstel de que los mejores momentos no se crean sino se descubren.

La amistad y la autenticidad han estado desde siempre en el corazón de Amstel: fueron dos amigos de Ámsterdam los que se propusieron crear una cerveza a la altura de su vínculo allá por 1870. Y hoy, con presencia en más de 70 países, la marca homenajea esos momentos de la vida en que nos rodeamos de las personas que mejor nos conocen y con las que somos, simplemente, nosotros mismos.

Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

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