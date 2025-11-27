Antes de fin de año: beneficios para encarar la recta final de 2025

El último tramo del año siempre llega con una mezcla de balances y pendientes: organizar las vacaciones de verano, adelantar regalos, encarar una capacitación que quedó postergada o poner la casa a punto para los meses más activos. En ese contexto, cada decisión de compra puede marcar una diferencia.

Club LA NACION ofrece una ventaja concreta para quienes buscan planificar con inteligencia: descuentos reales en marcas y servicios que forman parte de la vida cotidiana, desde vuelos y hospedajes hasta educación, deco y equipamiento para el hogar. Porque si ya vas a gastar, gastá mejor.

Con esa lógica, armamos una guía rápida para aprovechar las últimas semanas del año y hacer rendir más tu presupuesto a partir de cuatro ejes: escapadas, capacitación, hogar y regalos.

Planificá tus escapadas

Los últimos meses del año siempre llegan con una gran incógnita: ¿qué hacemos en las vacaciones? Para muchos viajeros, la respuesta está en aprovechar los beneficios disponibles antes de que los precios suban. Y en este camino, los socios de Club LA NACION cuentan con 20% de descuento todos los días en opciones de transporte como Flybondi para vuelos nacionales con destinos como Bariloche, Córdoba, Mendoza o Corrientes, entre otros, y Buquebus (con beneficio del 15% todos los días) para quienes tienen en mente una escapada a Uruguay.

Uruguay está mucho más cerca de la mano de Buquebus (sobre todo con 15% de descuento) Michalowicz

Y si la idea es dejar reservado también el alojamiento, Club suma beneficios en hoteles que pueden hacer una diferencia concreta en el presupuesto final. Por ejemplo, pueden asegurarse una escapada con vista directa a las montañas en Casona del Alto (con 20% de descuento), en San Martín de los Andes, o sumergirse en el encanto del norte en el Hotel Colores de Purmamarca, con hasta 20% de descuento, ambos disponibles todos los días.

¿Qué tal amanecer con esta vista en San Martín de los Andes?

Otro punto clave es viajar con asistencia. Para quienes decidan ir un poco más lejos, Europ Assistance ofrece alternativas con descuentos de hasta el 15% todos los días que ayudan a ajustar ese gasto imprescindible y planear mejor.

El objetivo no es sumar más compras, sino planificar mejor: adelantar decisiones, comparar precios y apoyarse en los descuentos disponibles para que el viaje se disfrute incluso más.

Una inversión personal

Por otro lado, puede pasar que a lo largo del año hayan quedado pendientes objetivos como empezar una capacitación, obtener una certificación o sumar una habilidad nueva, y todavía hay margen para hacerlo antes de diciembre. Para muchos, este es el momento ideal: menos presión, más claridad sobre los objetivos del año siguiente y la posibilidad de encarar un curso corto o intensivo.

¿Te quedaste con ganas de estudiar este año? Coderhouse te lo hace simple con un 20% de descuento acumulable con promociones

Los socios de Club LA NACION pueden acceder a descuentos en propuestas educativas muy variadas, desde cursos técnicos y profesionales en Coderhouse y el Centro de e-Learning de UTN BA (ambos con un 20% de descuento todos los días) hasta formación en idiomas en el Liceo Cultural Británico, a un 25% de descuento también todos los días. Esa combinación permite elegir según el deseo: mejorar el perfil profesional, actualizarse en herramientas digitales o finalmente animarse a estudiar inglés. Una pequeña decisión ahora puede ordenar mejor los proyectos para el año que viene.

Tiempo de renovación

Con la llegada del calor, muchas familias aprovechan las últimas semanas del año para ajustar esos detalles de la casa que hacen la diferencia, desde pequeñas reparaciones hasta cambios estéticos que refrescan los ambientes. En este momento del año, cualquier mejora se siente más, por eso conviene comparar precios y aprovechar los beneficios disponibles.

Esta puede ser la época ideal para renovar blanquería, y en Home Collection es posible hacerlo con un beneficio de hasta el 25% CECILIA ROMANO

Una instancia ideal para aprovechar descuentos en marcas como Easy (que ofrece 15% todos los miércoles), un gran aliado para quienes necesitan materiales, herramientas o soluciones rápidas para mantenimiento; en Home Collection (por hasta 25% de descuento en días seleccionados), para renovar textiles y objetos de deco; y en Pinturerías Rosmar (con 25% de descuento de lunes a sábados), una opción práctica si el objetivo es dar un cambio visual sin grandes obras.

La clave está en planificar. Decidir qué vale la pena hacer ahora, qué puede esperar y cómo estirar el presupuesto con los beneficios correctos.

Regalá con anticipación

Para la playa, para la casa, para la vida: las prendas de Cipitria serán un regalo ideal (sobre todo con 20% de descuento)

Y, por supuesto, anticipar las compras de regalos de Navidad es una estrategia que cada vez más personas adoptan para evitar aumentos, demoras y el caos de último momento. Planificar permite elegir mejor, comparar con calma y aprovechar beneficios que, combinados, hacen una diferencia real en el presupuesto.

Entre las opciones destacadas para socios de Club LA NACION aparecen marcas como Samsonite (que ofrece un 25% todos los días), ideal para quienes buscan valijas o mochilas de calidad; Cipitria, con propuestas de pijamas y trajes de baño para distintos estilos y edades con un 20% de lunes a miércoles; y Bonvivir, una alternativa para resolver regalos gourmet sin caer en soluciones improvisadas con 20% de descuento todos los días.

Una mochila puede ser el presente ideal, y en Samsonite tienen varios modelos para elegir (con un 25% de descuento)

Termina el año y empieza una etapa nueva: viajes que se proyectan, aprendizajes por encarar, cambios en casa, regalos que se deciden con intención. Con Club LA NACION, cada una de esas elecciones puede rendir más gracias a beneficios que acompañan la vida cotidiana y ayudan a equiparse mejor. Ser socio es elegir una forma más inteligente de comprar, planificar y disfrutar.

Si querés ver en detalle los beneficios de cada día y si combinan con otras promos, podés ingresar desde las marcas mencionadas en la nota o entrar aquí para buscar tu favorita.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.