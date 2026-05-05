Un youtuber ingresó a una de las islas más peligrosas del mundo, repleta de cobras

La Ilha da Queimada Grande, conocida popularmente como la Isla de las Cobras, representa uno de los lugares más letales del planeta debido a su particular fauna. Ubicada frente a la costa de São Paulo, Brasil, esta superficie rocosa de 43 hectáreas alberga miles de ejemplares de serpientes venenosas. Sin embargo, el creador de contenido Miles Routledge, conocido como Lord Miles, decidió ignorar estos peligros para filmar un video para su canal de YouTube.

Miles Routledge es muy popular en la plataforma por su contenido (Foto: YouTube Lord Miles)

Por el riesgo que implican los animales salvajes, el acceso a la isla permanece restringido bajo normas estrictas. Solo científicos e investigadores tienen permiso para entrar, siempre bajo la supervisión de equipos médicos especializados. No obstante, el creador de contenido logró burlar la guardia.

Durante su estancia, el joven utilizó una armadura de inspiración medieval como medida de seguridad ante posibles ataques. Según el relato de Routledge, el objetivo del viaje consistió en llegar hasta un faro abandonado, un punto geográfico donde las leyendas locales sitúan el fallecimiento de antiguas familias por picaduras de reptiles.

Miles de serpientes venenosas viven en la isla (Foto: YouTube Lord Miles)

A pesar de la reputación mortal del entorno, el youtuber expresó su sorpresa por la escasa cantidad de serpientes halladas durante su recorrido. “Tengo que ser sincero con ustedes, muchas veces los documentales hacen que las cosas parezcan aterradoras, este lugar no es tan malo”, afirmó el protagonista durante su registro en video. Tras experimentar problemas técnicos y sentir que su seguridad corría peligro, Routledge logró retornar a su embarcación sin sufrir lesiones.

La experiencia de este turista de riesgo contrasta con la visión de los expertos. La periodista Tara Brown, quien visitó la zona en 2019 para un informe del programa 60 Minutes, destacó los riesgos reales del lugar mediante testimonios de pescadores locales. Brown recordó que los habitantes de la zona rechazan acercarse al islote por miedo a las leyendas sobre piratas y tesoros custodiados por serpientes venenosas.

En aquel informe, el biólogo molecular Bryan Fry advirtió que cualquier encuentro directo con los ejemplares de la isla deriva en un desenlace fatal e inevitable. A diferencia del youtuber, la reportera contó con una logística profesional que incluyó expertos en vida silvestre y soporte sanitario constante.

El creador de contenido logró miles de visitas con el video (Foto: YouTube Lord Miles)

El acceso ilegal a la Isla de las Cobras por parte de Routledge encendió nuevamente el debate sobre los límites éticos en la creación de contenido digital y los riesgos de la aventura sin supervisión científica. Mientras el youtuber agradeció a la guardia costera por poseer barcos lentos y a los reptiles por no atacarlo, las autoridades brasileñas mantienen la zona bajo estricto control.

La peligrosidad del hábitat convierte a este territorio en un santuario biológico donde la presencia humana resulta ajena y altamente riesgosa; situación que ratifica la prohibición de ingreso establecida por el Estado para preservar tanto la integridad de las personas como el ecosistema único que allí se desarrolla.