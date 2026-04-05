Atada a una reja en una escuela abandonada, la encontraron en un estado de salud crítico: “Fue un milagro que alguien la viera”

Era una cachorra de pocos meses de vida; la ayuda llegó justo a tiempo

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Su situación eran crítica cuando la encontraron. Atada a una reja en una escuela abandonada, estaba peligrosamente desnutrida y extremadamente débil. Pero, de alguna forma, la perra había logrado sobrevivir hasta el momento exacto en que alguien la vio.

Nadie supo cuánto tiempo estuvo atrapada allí. Afortunadamente, alguien la vio antes de que fuera demasiado tarde y alertó de inmediato al control de animales de St. Louis, en la ciudad de Misuri.

. FB Stray Rescue of St. Louis

En cuanto el personal de control de animales vio el estado de la perrita, supieron que necesitaba atención médica inmediata. La llevaron a la clínica de Rescate de Animales Callejeros de St. Louis y le proporcionaron la ayuda que necesitaba para salvar su vida.

En clínica de Rescate de Animales Callejeros de St. Louis le proporcionaron la ayuda que necesitaba. FB Stray Rescue of St. Louis

“Estaba en pésimas condiciones y, sin embargo, era muy dulce”, dijo Natalie Thomson, directora de comunicaciones de Rescate de Animales Callejeros de St. Louis, a un medio local. “Estaba débil y muy delgada, pero confiaba en nosotros y quería acurrucarse con nuestros técnicos veterinarios”.

“Estaba en pésimas condiciones y, sin embargo, era muy dulce”. FB Stray Rescue of St. Louis

Aunque los rescatistas querían darle toda la comida que deseaba de inmediato, tuvieron que alimentarla gradualmente para evitar que sufriera un shock. Cuando un perro tiene un peso tan peligrosamente bajo, si come demasiado rápido a veces puede desarrollar una afección grave llamada síndrome de realimentación.

Hubo que alimentarla gradualmente para evitar que sufriera un shock. FB Stray Rescue of St. Louis

Según el sitio vetsandclinics.com, este síndrome incluye los cambios potencialmente fatales en líquidos y electrolitos que pueden ocurrir en pacientes desnutridos, con bajo peso o en ayuno prolongado, que reciben realimentación. Estos cambios son el resultado de variaciones hormonales y metabólicas y pueden ocasionar complicaciones clínicas graves: neurológicas, hematológicas, cardiológicas, neuromusculares y pulmonares.

Alaric es uno de sus mejores amigos. FB Stray Rescue of St. Louis

Así, siguiendo estrictos protocolos veterinarios para perros desnutridos, a medida que se le reintrodujo gradualmente la comida, comenzó a ganar peso a un ritmo saludable. Luego de una semana, Levey -como bautizaron a la cachorra- comenzó a mostrar importantes signos de mejoría.

“La personalidad de Levey es increíble”, dijo Thomson. “Está muy agradecida por el amor y el cariño, y le encantan los otros perros. Lo único que quiere es jugar”.

Levey, a una semana de su rescate. FB Stray Rescue of St. Louis

En el refugio, el perro favorito de Levey para jugar es su nuevo amigo, Alaric, quien también fue rescatado de la inanición por el refugio. Se llevaron bien desde el primer momento en que se conocieron y forjaron un vínculo gracias a sus experiencias compartidas. “Tienen estilos de juego similares y simplemente se buscan para jugar ahora que ambos se sienten con más energía que en mucho, mucho tiempo”, dijo Thomson.

Con uno de los perros con los que convivió en su casa de tránsito. FB Stray Rescue of St. Louis

Aunque Levey está mucho mejor que hace una semana, aún le falta un poco para estar lista para ser adoptada. Y, si bien pudo conseguir un tránsito por un tiempo, lamentablemente no prosperó en ese espacio ya que mostraba un fuerte instinto de caza hacia las ovejas y los corderos. Su familia de tránsito no podía mantenerla alejada de ellos, por lo que decidieron que lo mejor era darle la oportunidad a un perro más tranquilo.

Levey espera su adopción. FB Stray Rescue of St. Louis

Está sana y salva. FB Stray Rescue of St. Louis

Por lo pronto, tendrá que seguir esperando hasta que su familia definitiva aparezca. Ahora que Levey finalmente está sana y salva, lo único que quiere es la oportunidad de ser amada.

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