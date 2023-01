¿Por qué tantas veces el tiempo libre termina traduciéndose en tiempo perdido? El equipo de Salud y Bienestar de la empresa energética Pan American Energy (PAE) brinda algunas claves que nos pueden ayudar a volver a dotar al ocio de significado.

Casi todo el mundo anhela contar con un poco más de tiempo libre, a lo que se suma que tenemos a nuestra disposición una variedad casi infinita de actividades de ocio. Y sin embargo ese tiempo libre no siempre logra traducirse en verdadero disfrute, lo que constituye una de las mayores paradojas de la actualidad.

Atravesados por el bienestar: la paradoja del tiempo libre

“Estamos rodeados de artefactos y objetos de entretenimiento, pero a la vez hay muchos momentos en los que nos sentimos aburridos y vagamente frustrados. La pregunta es: ¿cómo convertir ese tiempo libre en actividades que nos gusten y nos hagan sentir mejor?”, reflexionan desde el área de Salud y Bienestar de la compañía energética Pan American Energy (PAE), que desde hace años propone a sus colaboradores una serie de programas y experiencias ligadas con la creatividad y vinculadas también con el ocio.

“No se trata de tener que estar constantemente disfrutando: no es la idea que nos carguemos con nuevos mandatos. Pero la insatisfacción de no estar haciendo lo que realmente queremos es acumulativa, y a largo plazo puede generar malestar”, agregan los referentes del área. “Podríamos pensar en ocupar nuestro tiempo libre con alguna acción ‘productiva’, aunque en definitiva el tiempo tomado con obligaciones no termina de ser tiempo libre”.

¿Qué hice durante mi tiempo libre? ¿Hubiera podido hacer otra cosa? ¿Qué pasaría si me atrevo a desarrollar alguna actividad artística? ¿Me está costando tal vez entrar en contacto con otras personas? son algunas de las preguntas que pueden contribuir a poner foco en ese malestar.

Encontrar el potencial

Una de las características de los programas de bienestar de PAE es que prestan especial atención al vínculo entre las personas. “Por ejemplo, en las salidas fotográficas una persona que maneja la cámara mejor que otra comparte con ella sus conocimientos. Y en todos los casos se generan experiencias que los participantes pueden luego incorporar a su tiempo libre”, explica la profesora de arte y fotografía.

La labor del área de Salud y Bienestar de PAE va mucho más allá del cuidado de la salud, los chequeos frecuentes y la práctica de deportes: incluyen alternativas como clases de canto, de teatro, de pintura, grupos de conversación, talleres de huerta, sesiones de respiración y meditación, bandas de rock, recorridos urbanos y hasta actividades especiales para adultos mayores y para los más chicos, porque el programa está abierto a las familias de quienes integran la compañía.

Tampoco hablamos de cursos con inicio y fin: más bien se trata de una invitación constante para quien quiera “cortar” la jornada laboral y acercarse a participar de modo virtual o presencial. Además, lo adquirido en estos encuentros no se queda solo en las clases: a lo largo del año se realizan diversas exposiciones, como shows de canto y de las bandas de rock en la fiesta anual u obras de teatro para el día del niño.

“Nuestras actividades son muy variadas, pero tienen un punto en común: ayudan a las personas a liberarse y encontrar lo que les gusta, en muchos casos hasta un potencial artístico que ni sabían que tenían”, señala la gerente de Salud y Bienestar de PAE, Leila Cura. Y concluye: “Eso tiene que ver con nuestra meta, que no es proponer programas para llenar el tiempo, sino atender a lo que realmente hace felices a las personas y en ese camino, crear una verdadera cultura de bienestar”.

El equipo de Salud y Bienestar sugiere que la cuestión, más bien, pasa por si estamos haciendo algo que realmente nos de satisfacción en vez de simplemente pasar las horas sin encontrar disfrute. “Mientras haya goce, nos generará bienestar. y de esta manera hasta los momentos de ocio más puro habrán valido la pena”, finalizan.

