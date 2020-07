Roblox ofrece una multiplicidad de juegos en su plataforma Crédito: YouTube Roblox

4 de julio de 2020

Con más de 100 millones de usuarios en todo el mundo, Roblox es una plataforma online de juego y creación para niños muy utilizada durante la cuarentena por coronavirus . Además de jugar, les permite crear sus propios videojuegos o contenidos, compartirlos con la comunidad o monetizarlos. Un padre del Reino Unido quedó en shock al ver los gigantescos gastos que su hija de 11 años había realizado en esa app .

Inicialmente, Steve Cumming (72) había autorizado a su hija a gastar una pequeña suma de dinero en la aplicación para el teléfono celular. Sin percartarse que los datos de pago habían quedado almacenados, le permitió a la nena que siguiera jugando. Lejos de un juego, su cuenta bancaria recibió un fuerte baño de realidad.

"Mi hija me dijo que sus amigos estaban usando este juego [por Roblox ] y que quería gastar US$ 6. Ella hizo la compra con mi tarjeta de débito el 16 de abril. Pensé que todo había terminado allí, me olvidé del tema", afirmó Cumming a la BBC .

Roblox ofrece una multiplicidad de juegos en su plataforma

Mientras revisaba su saldo a través del home banking , Cumming detectó cientos de transacciones, las cuales oscilaban entre 1 y 10 dólares. En conjunto, las compras en la app que su hija había realizado sumaban casi US$ 6000 .

"Vivo gracias a mi jubilación y esto representa muchísimo dinero para mí. Habíamos ahorrado para poder irnos de vacaciones una vez que la pandemia de coronavirus llegue a su fin. Quería que mi hija se despejara, pero ahora no podremos hacerlo por este gasto imprevisto", reconoció a la BBC .

En declaraciones con BBC Radio 2 , que reproduce el portal Mirror , Cuming aseguró que no entendía que sucedía y pensaba que había sido víctima de una estafa. Luego que la historia cobrara publicidad, desde la firma Roblox Corporation lo contactaron y se comprometieron a devolverle el dinero.

A través de un comunicado que cita Mirror , desde la firma aseguran que desde la compañía buscan extremar todas las medidas de seguridad para evitar que situaciones como estas tengan lugar. Además desde su sitio web, la compañía establece una guía para aquellos usuarios que deseen hacer reclamos o desconocer cargos si fuera necesario.