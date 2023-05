Belleza estética: la tendencia hacia lo natural y el elegido de Kim Kardashian.

escuchar

En los últimos tiempos, una nueva tendencia ha ganado protagonismo en el mundo de la belleza estética, y nos alegra decir que se trata de aceptar que no existen los cuerpos y rostros perfectos. Este cambio de paradigma valora la naturalidad y se apoya en tecnologías innovadoras cada vez menos invasivas, que logran efectos más sutiles y auténticos.

Estos tratamientos son capaces de rejuvenecer y eliminar la grasa más profunda sin sacrificar las características faciales y rasgos individuales de cada persona. Uno de los elementos clave en este proceso es el ácido hialurónico ultrapuro, que mejora la calidad de la piel al proporcionar tensión, luminosidad e hidratación profunda.

Ahora, gracias a técnicas como las agujas recubiertas en oro, capaces de rejuvenecer y eliminar la grasa más profunda, y el tratamiento de radiofrecuencia bipolar, que revela la mejor versión de uno mismo sin perder las facciones y líneas naturales, se ha instaurado una nueva era en la medicina estética.

El elegido por Kim Kardashian ya es furor en Agentina

Cada vez más personas consideran importante preservar su expresión facial y sus rasgos distintivos al someterse a tratamientos estéticos. En Argentina ya se está utilizando el método Morpheus 8, un tratamiento innovador que está causando furor en Estados Unidos y que ha sido elegido por celebridades como Kim Kardashian y Amber Valletta. Este tratamiento se ha posicionado como una de las tecnologías más efectivas en el campo de la medicina estética.

Según la doctora Alejandra Bugallo, reconocida médica dermatóloga y especialista en estética, Morpheus 8 es el primer y único dispositivo en el mundo que actúa sobre el tejido subdérmico facial. Combina la radiofrecuencia fraccionada con microagujas ultrafinas que penetran en las capas más profundas de la piel, estimulando la producción de colágeno y elastina. “Con sus agujas recubiertas en oro, logra difuminar arrugas, eliminar cicatrices de acné, corregir párpados caídos e incluso abordar el problema del ‘descolgamiento’ facial en el tercio inferior del rostro”, afirma Bugallo.

Por su parte la doctora Silvana Dato, especialista en estética hace hincapié en que “Morpheus8 es el primer y único dispositivo de radiofrecuencia fraccionada del mundo que actúa sobre la grasa subdérmica, lo que permite la transformación de las facciones envejecidas de la piel en facciones rejuvenecidas. Sus ondas penetran a gran profundidad con un nivel de energía programable que permite adaptar el tratamiento a las necesidades de cada paciente”.

Los expertos en estética coinciden en que Morpheus 8 es una tecnología mínimamente invasiva y completamente segura. Su llegada ha revolucionado la forma en que se abordan los tratamientos estéticos, obteniendo resultados más naturales y duraderos. Gracias a su efectividad, se ha convertido en una opción preferida tanto por los profesionales como por los pacientes.

La bioestimulación de la piel, la tendencia que llegó para quedarse

Otro avance destacado en el campo de la medicina estética es la bioestimulación de la piel con productos como Profhilo, basado en ácido hialurónico ultrapuro. Esta nueva categoría estética se centra en mejorar la calidad de la piel con un doble efecto: Efecto superficial otorga luminosidad, hidratación, brillo; y un efecto más profundo de firmeza de la piel.

El doctor Daniel Coimbra, reconocido médico especialista en estética de Brasil, destaca que, en la actualidad, “la naturalidad se ha vuelto cada vez más prominente tanto en consultorios médicos como en las calles. Las personas desean mejorar su apariencia de manera sutil, lo que ha generado un cambio significativo en la forma en que se tratan a los pacientes en los últimos años. En este contexto, los bioestimuladores desempeñan un papel fundamental”.

Profhilo es un producto totalmente natural, compuesto principalmente de ácido hialurónico similar al presente en el cuerpo humano. Su pureza molecular garantiza que no se produzcan efectos adversos y que los resultados sean realmente naturales. Además, el procedimiento no es invasivo, es rápido y apenas causa molestias. La inmediatez y la durabilidad en el tiempo, que son características buscadas por las personas

Este tratamiento se puede aplicar en diversas áreas faciales y corporales, y ha transformado la práctica clínica de muchos profesionales. Los bioestimuladores ofrecen resultados visibles y duraderos, y cada uno tiene indicaciones específicas. Profhilo se destaca por su versatilidad, ya que puede aplicarse en áreas donde otros bioestimuladores no pueden, como el párpado inferior, una preocupación frecuente entre las mujeres.

Además, Profhilo es capaz de tratar las líneas verticales que se forman sobre los labios, sin generar un efecto antiestético. Su aplicación mejora la calidad de la piel en esa área sin añadir volumen. Este tratamiento brinda una versión mejorada del paciente, preservando su belleza natural.

“Estamos presenciando el surgimiento de una nueva era con los bioestimuladores. Estos tratamientos brindan resultados más naturales y promueven una piel más saludable, luminosa y radiante”, afirma la doctora Valeria López Mecle, especialista en belleza estética.

Este tratamiento se sitúa como la tercera opción en el ámbito de los hialurónicos, ya que no es un relleno ni una mesoterapia, sino algo más que un bioestimulador. Mientras que los bioestimuladores tradicionales estimulan un solo tipo de sustancia, Profhilo tiene la capacidad de estimular la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico, lo que contribuye a mantener la forma facial. Además, se está utilizando en otras áreas del cuerpo y está logrando regenerar la piel de las ojeras, una zona difícil de tratar.

López Mecle lo describe como “The new black of the skin”, es decir, el nuevo imprescindible para la piel. La bioestimulación genera una mejora en el aspecto natural de la piel sin producir cambios en los volúmenes ni efectos antiestéticos, siempre logrando resultados satisfactorios. Según la especialista, a partir de los 30 años ya se puede utilizar este tratamiento ya que a los 30 es la etapa de prevención, a los 40 se busca la curación y a los 50 se trabaja y se rehabilita la piel.

El procedimiento de Profhilo consta de dos dosis y tiene un efecto inmediato que estimula la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico en el cuerpo. Esta estimulación se mantiene durante aproximadamente 6 meses, por lo que se recomienda repetir el tratamiento dos veces al año para mantener los resultados.

