Bienestar a medida: 5 farmacias con descuentos y un gran catálogo
Club LA NACION acompaña a conocer propuestas que combinan cosmética y salud en un solo lugar
- 3 minutos de lectura'
Cuidar la salud implica contar con los medicamentos indicados, pero también acceder a productos que acompañen cada etapa de la vida: dermocosmética, suplementos, fragancias o artículos de cuidado personal. En estas farmacias podés encontrar no solo la seguridad de un servicio profesional y de confianza, sino también beneficios de Club LA NACION y propuestas pensadas para hacer más fácil tu día a día.
Soy tu farmacia
- Sitio web: www.soytufarmacia.net
- Beneficio: 15% para socios BLACK y 10% para Premium todos los días
- El dato: ofrecen “combos” de productos muy bien pensados
Con 65 sucursales distribuidas en todo el país, Soy tu farmacia es una cadena que, además de medicamentos bajo prescripción médica, ofrece una amplia gama de productos de dermocosmética, cuidado personal y de la piel y distintos suplementos vitamínicos y nutricionales.
Farmacia Fabris
- Red social: www.instagram.com/farmaciafabrisok
- Beneficio: 10% en dermocosmética y productos de cuidados primarios todos los días
- El dato: todas las semanas organizan sorteos para sus clientes
Ubicada en San Isidro, Farmacia Fabris lleva muchísimos años generando confianza en su comunidad. Cuenta con un amplio catálogo de productos y marcas, como Eximia, Caviahue y Cépage, grandes aliadas para el cuidado del cuerpo y de la piel.
Farmacias TKL
- Sitio web: www.farmaciastkl.com
- Beneficio: 20% en medicamentos y 10% en perfumería, los viernes
- El dato: ofrecen la posibilidad de encargar aquellos remedios que no estén en stock
Farmacias TKL pone a disposición todo el vademécum de medicamentos. Sus 11 sucursales en CABA y Gran Buenos Aires acercan los servicios de salud a distintos barrios y comunidades, así como su sección de perfumería. El sello distintivo está en el trato personalizado y el asesoramiento profesional.
Farmacias Constitución
- Sitio web: www.farmaciasconstitucion.com
- Beneficio: 20% todos los días
- El dato: ofrecen hasta accesorios de maquillaje como brochas y pinceles
Farmacias Constitución es una empresa líder en el rubro que brinda atención a pacientes en la ciudad de Mar del Plata. Trabaja con todas las obras sociales y se destaca por ofrecer un servicio de excelencia, con trato cercano y personalizado. La propuesta incluye fragancias, dermocosmética, maquillaje y productos de cuidado personal, pensados para acompañar el bienestar integral de cada cliente.
Farmacia Salud Global
- Sitio web: www.saludglobal.com
- Beneficio: 10% en dermocosmética, maquillajes y perfumes y suplementos los lunes y sábados
- El dato: si necesitás hacer un regalo, cuentan con una gran variedad de cofres de perfumes
Farmacia Salud Global cuenta con seis sucursales que brindan atención personalizada y una amplia variedad de productos. Entre las marcas nacionales de su catálogo figuran ACF By Dadatina, Asepxia y Argenfarma, reconocidas por su innovación y eficacia en el cuidado de la piel y la salud. En cuanto a las importadas, ofrecen fragancias Armani, Antonio Banderas y Adolfo Domínguez, además de destacarse por la presencia de La Roche-Posay y Vichy, dos de las marcas dermocosméticas más prestigiosas a nivel mundial.
