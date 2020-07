Ingrid Flarre se divierte en TikTok mostrando los utensilios de cocina que compró y que en general no sirven para nada

Aburrida tras tantos días de distanciamiento social obligatorio, a Ingrid Flarre, una mujer "de más de cincuenta años", como dice, le pareció divertido incursionar en TikTok y, con solo 6 videos publicados, ya tiene 29 mil seguidores y más de 308 mil "likes".

A través de su cuenta, desde hace un mes, comenta y muestra cómo funcionan accesorios de cocina que tiene en su casa, a los que ella denomina "bolucompras". Se trata de aparatos que tienen diseños curiosos y que, por lo general, la gente adquiere pero luego no usa. Así es como puede verse un dispositivo "3 en 1" para sacar la pulpa de vegetales, portagalletitas, rociador de limones, marcadores para personalizar objetos de vidrio, un molde para hacer huevos fritos con forma de corazón y muchos productos más.

"Mis hijas de 20 y 24 años, que son usuarias de esta red social, me mostraban videos divertidos, y así es como en este contexto de "cuareterna" se me ocurrió grabar un video en chiste, porque siempre me gusta comprar cosas para la casa, pero jamás imaginé que mi cuenta podría tener semejante repercusión", cuenta esta ama de casa porteña a LA NACION. Flarre desconoce cómo es que en pocas semanas logró tener semejante visibilidad y tanta cantidad de seguidores, aunque esboza una hipótesis: "Quizás la gente se identifica conmigo porque hay muchas personas que "se clavan" con sus compras".

Según describe, tarda entre 10 y 15 minutos en grabar los videos porque no los practica de antemano ni arma escenario. "Solo me ayuda mi hija, que es quien me filma y luego edita los contenidos. En realidad, la grabación dura menos, pero a veces repito la toma para mostrar todo más rápido, porque en TikTok hay que hacer videos cortos", comenta.

Por el momento, filma en base a productos que compró porque le dieron curiosidad. La mayoría de ellos fueron adquiridos en la Argentina, tanto en bazares como en el Barrio Chino. De todos modos, cuenta que la llamaron de un bazar para que comente los productos que comercializa, pero decidió no avanzar porque la propuesta la tomó por sorpresa. "Quizás en el futuro lo intente, pero a estos videos los hago por diversión, y no los tomo como un negocio".

Por qué TikTok

"No es difícil aprender a usar la red social china, en especial si hay una persona joven que nos explique a los mayores", dice Ingrid. Ella también usa Instagram. En el pasado estaba en Twitter, pero la abandonó por la circulación de noticias falsas. También estaba en Facebook, pero un día le robaron la cuenta y no pudo recuperarla.

TikTok es, para ella, la red social del momento, y siente que, aunque esta red social es popular entre jóvenes, hay muchísimos adultos. "Pienso seguir activa en esta plataforma porque me divierte, tengo muchos accesorios para mostrar y siento el cariño de mis seguidores. De hecho, trato de responderles a todos. En este sentido, mi hija me enseñó cómo responder y cuáles son los códigos con los que se habla en las redes", explica. Y agrega que, en líneas generales, las personas le dicen que se sienten identificadas con ella. También le preguntan dónde compra los aparatos domésticos, y otras tantas le dicen que tienen la misma afición de comprar accesorios que luego no usan o no sirven.

Tan sorprendida como entusiasmada con su actividad en TikTok, le recomienda a otros adultos que incursionen en ella y que se animen a participar para divertirse. "Yo lo tomé por mis hijas, que siempre me apoyan, somos muy compañeras y nos divertimos juntas", concluye.